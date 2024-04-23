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Законодательство РК

В Казахстане пересмотрели стандарт по внесению изменений в конструкцию автомототранспорта

В Казахстане пересмотрели стандарт по внесению изменений в конструкцию автомототранспорта, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 15:56 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК подписал приказ от 22 апреля 2024 года "О некоторых вопросах стандартизации", сообщает Zakon.kz.

В частности, пересмотрен национальный стандарт "Автомототранспортные средства. Внесение изменений в конструкцию. Общие положения и технические требования".

Так, с 1 мая 2024 года вводится единая форма протоколов проверки безопасности, выдаваемых аккредитованными испытательными лабораториями с обязательным заполнением полей, которые важны для идентификации способа переоборудования транспортного средства и основных элементов безопасности.

Также с 1 мая вводится обязательная фото- и видеофиксация процесса проверки безопасности переоборудованного транспортного средства аккредитованными испытательными лабораториями.

В документе говорится, что при проведении проверки безопасности конструкции должны использоваться стандартные методы или нестандартные методы, прошедшие процедуру валидации, в том числе их комбинации, с учетом рекомендаций предварительной технической экспертизы и в соответствии с областью аккредитации испытательной лаборатории.

При проведении проверки безопасности конструкции АМТС также проверяется соответствие объема и качества выполненных работ по внесению изменений в конструкцию работам, указанным в заключении предварительной технической экспертизы и заявлении-декларации.

Как пояснили в министерстве, таким образом можно будет подтвердить факт проверки безопасности либо уличить недобросовестные лаборатории в формальном ее проведении.

С 1 декабря протоколы проверки безопасности будут выдавать в электронном формате с размещением в информационной системе технического регулирования в едином реестре.

Приказ вступает в силу со дня подписания.

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