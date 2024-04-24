Минздрав утвердил квалификационные требования к административным должностям корпуса "Б"
Фото: акимат Алматы
Приказом министра здравоохранения утверждены квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б", сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждены квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б":
- Секретариата Министра здравоохранения РК;
- Управления защиты государственных секретов;
- Управления мобилизационной работы и гражданской защиты;
- Управления информационной безопасности;
- Управления по связям с общественностью;
- Департамента внутреннего аудита;
- Департамента науки и человеческих ресурсов;
- Департамента международного сотрудничества и интеграции;
- Департамента организации медицинской помощи;
- Департамента охраны здоровья матери и ребенка;
- Департамента лекарственной политики;
- Департамента инвестиционной политики;
- Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности;
- Департамента развития электронного здравоохранения;
- Департамента стратегии и развития;
- Департамента экономики, финансов и корпоративного управления;
- Департамента управления персоналом;
- Юридического департамента;
- Департамента административной работы.
Ранее действовавшие квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б" Министерства здравоохранения РК, утвержденные приказом от 12 мая 2023 года, утратили силу.
Посмотреть новые квалификационные требования можно в приказе, который вводится в действие с 23 апреля 2024 года.
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