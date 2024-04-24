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Законодательство РК

Минздрав утвердил квалификационные требования к административным должностям корпуса "Б"

Минздрав утвердил квалификационные требования к административным должностям корпуса &quot;Б&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 09:53 Фото: акимат Алматы
Приказом министра здравоохранения утверждены квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б", сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б":

  1. Секретариата Министра здравоохранения РК;
  2. Управления защиты государственных секретов;
  3. Управления мобилизационной работы и гражданской защиты;
  4. Управления информационной безопасности;
  5. Управления по связям с общественностью;
  6. Департамента внутреннего аудита;
  7. Департамента науки и человеческих ресурсов;
  8. Департамента международного сотрудничества и интеграции;
  9. Департамента организации медицинской помощи;
  10. Департамента охраны здоровья матери и ребенка;
  11. Департамента лекарственной политики;
  12. Департамента инвестиционной политики;
  13. Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности;
  14. Департамента развития электронного здравоохранения;
  15. Департамента стратегии и развития;
  16. Департамента экономики, финансов и корпоративного управления;
  17. Департамента управления персоналом;
  18. Юридического департамента;
  19. Департамента административной работы.

Ранее действовавшие квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б" Министерства здравоохранения РК, утвержденные приказом от 12 мая 2023 года, утратили силу.

Посмотреть новые квалификационные требования можно в приказе, который вводится в действие с 23 апреля 2024 года.

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