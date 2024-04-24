Минздрав утвердил квалификационные требования к административным должностям корпуса "Б"

Приказом министра здравоохранения утверждены квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б", сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б":

Секретариата Министра здравоохранения РК; Управления защиты государственных секретов; Управления мобилизационной работы и гражданской защиты; Управления информационной безопасности; Управления по связям с общественностью; Департамента внутреннего аудита; Департамента науки и человеческих ресурсов; Департамента международного сотрудничества и интеграции; Департамента организации медицинской помощи; Департамента охраны здоровья матери и ребенка; Департамента лекарственной политики; Департамента инвестиционной политики; Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности; Департамента развития электронного здравоохранения; Департамента стратегии и развития; Департамента экономики, финансов и корпоративного управления; Департамента управления персоналом; Юридического департамента; Департамента административной работы.

Ранее действовавшие квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б" Министерства здравоохранения РК, утвержденные приказом от 12 мая 2023 года, утратили силу.

Посмотреть новые квалификационные требования можно в приказе, который вводится в действие с 23 апреля 2024 года.