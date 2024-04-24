Расширен перечень местностей, служба в которых дает военнослужащим право на дополнительный отпуск

Министр обороны приказом от 16 апреля 2024 года внес изменения в перечень местностей, служба в которых дает военнослужащим право на предоставление к ежегодному основному отпуску дополнительно 10 суток отпуска.

В частности, в области Абай добавились два новых района. Теперь право на дополнительный отпуск получат военнослужащие, проходящие службу в Абайском, Аягозском, Бескарагайском, Жарминском, Жанасемей, Маканшы, Урджарском районах, городах Семее, Курчатове, в том числе для органов национальной безопасности РК – Бородулихинском районе.

В Алматинской области добавился новый город. Таким образом, военнослужащие в Балхашском, Енбекшиказахском, Жамбылском, Илийском, Карасайском, Кегенском, Райымбекском, Талгарском, Уйгурском районах, городе Алатау, в том числе для подразделений Национальной гвардии Республики Казахстан – поселке Алатау Медеуского района города Алматы, для органов национальной безопасности Республики Казахстан – в Бостандыкском районе города Алматы – имеют право на 10 дополнительных дней отпуска.

В Восточно-Казахстанской области добавили два новых района. Теперь военнослужащим в Зайсанском, Катон-Карагайском, Курчумском, Маркакол, Улкен Нарын, Тарбагатайском районах, в том числе для подразделений Национальной гвардии Республики Казахстан – Шемонаихинском районе, для органов национальной безопасности Республики Казахстан – Алтай, Глубоковском, Шемонаихинском районах, городе Риддере – добавили 10 дней к отпуску.

Таким образом, перечень местностей приведен в соответствие с новым административно-территориальным делением РК в связи с образованием новых областей – Абайской, Жетысуской и Улытауской.

Приказ вводится в действие с 4 мая 2024 года.