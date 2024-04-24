Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Расширен перечень местностей, служба в которых дает военнослужащим право на дополнительный отпуск

Дополнен Перечень местностей, служба в которых дает военнослужащим право на предоставление к ежегодному основному отпуску дополнительно 10 суток отпуска, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 09:56 Фото: akorda.kz
Министр обороны приказом от 16 апреля 2024 года внес изменения в перечень местностей, служба в которых дает военнослужащим право на предоставление к ежегодному основному отпуску дополнительно 10 суток отпуска.

В частности, в области Абай добавились два новых района. Теперь право на дополнительный отпуск получат военнослужащие, проходящие службу в Абайском, Аягозском, Бескарагайском, Жарминском, Жанасемей, Маканшы, Урджарском районах, городах Семее, Курчатове, в том числе для органов национальной безопасности РК – Бородулихинском районе.

В Алматинской области добавился новый город. Таким образом, военнослужащие в Балхашском, Енбекшиказахском, Жамбылском, Илийском, Карасайском, Кегенском, Райымбекском, Талгарском, Уйгурском районах, городе Алатау, в том числе для подразделений Национальной гвардии Республики Казахстан – поселке Алатау Медеуского района города Алматы, для органов национальной безопасности Республики Казахстан – в Бостандыкском районе города Алматы – имеют право на 10 дополнительных дней отпуска.

В Восточно-Казахстанской области добавили два новых района. Теперь военнослужащим в Зайсанском, Катон-Карагайском, Курчумском, Маркакол, Улкен Нарын, Тарбагатайском районах, в том числе для подразделений Национальной гвардии Республики Казахстан – Шемонаихинском районе, для органов национальной безопасности Республики Казахстан – Алтай, Глубоковском, Шемонаихинском районах, городе Риддере – добавили 10 дней к отпуску.

Таким образом, перечень местностей приведен в соответствие с новым административно-территориальным делением РК в связи с образованием новых областей – Абайской, Жетысуской и Улытауской.

Приказ вводится в действие с 4 мая 2024 года.

Читайте также

В Казахстане разработали новые правила содержания в организациях здравоохранения детей-сирот
В Казахстане разработали новые правила содержания детей-сирот в организациях здравоохранения
Суд над Бишимбаевым – трансляция 24 апреля
Суд над Бишимбаевым – трансляция 24 апреля
Элина Черногрицкая
Законодательство МО РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы три дня будут идти дожди
В Алматы три дня будут идти дожди
Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал
Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Алматы без воды, переписки Бишимбаева в день смерти Нукеновой, новые правила получения прав – итоги дня
Алматы без воды, переписки Бишимбаева в день смерти Нукеновой, новые правила получения прав – итоги дня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: