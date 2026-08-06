Изменились правила проезда военнослужащих на самолетах за счет государства

Министр обороны приказом от 31 июля 2026 года внес изменения и дополнения в Правила предоставления военнослужащим и членам их семей права на проезд за счет государства на воздушном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что проезд военнослужащих при зачислении военнослужащего в зарубежное учебное заведение, реализующего программы послевузовского образования и по его окончании, а также при направлении уполномоченным органом в зарубежные учебные заведения по программам дополнительного образования (повышение квалификации, переподготовка, курсовая подготовка, усовершенствование, специализация и интернатура) осуществляется за счет государства.

Перевозка багажа и ручной клади военнослужащих и членов их семей при зачислении военнослужащего в зарубежное военное учебное заведение и по его окончании осуществляется за счет государства в пределах разрешенного веса багажа и ручной клади, включенных авиаперевозчиком в стоимость проездного документа (билета) по тарифу экономического класса.

При этом оплата за перевозку дополнительного багажа и ручной клади, превышающих разрешенный вес, производится за личные средства военнослужащих, при этом данные расходы возмещению за счет государства не подлежат. Проезд военнослужащих и членов их семей на обучение в зарубежные военные учебные заведения и обратно выполняется органами военных сообщений по заявкам структурного подразделения Министерства обороны, ответственного за военное образование.

Проезд военнослужащего, обучающегося в зарубежном учебном заведении, на стажировку в Казахстан и обратно, если международными договорами не предусмотрен иной порядок, осуществляется за счет государства на воздушном транспорте от места обучения до места дислокации органа военного управления, в распоряжение которого направлен военнослужащий, и от места прохождения стажировки (пункта отправления) до места обучения.

Проезд курсантов, кадетов, обучающихся в зарубежных учебных заведениях, в каникулярные отпуска, если в соответствии с международными договорами не предусмотрен иной порядок, осуществляется за счет государства на воздушном транспорте от места обучения до места проведения отпуска, проводимого в пределах Республики Казахстан и обратно.

В случае, если курсант, обучающийся в зарубежном учебном заведении, после прохождения стажировки убывает в отпуск, проводимый в пределах республики, и далее к месту обучения, его проезд осуществляется за счет государства на воздушном транспорте от места проведения отпуска (пункта отправления) до места обучения.

Проезд военнослужащих в служебную командировку, а также проезд военнослужащих и членов их семей при следовании в отпуск и обратно или переводе к новому месту службы в другую местность воздушными судами государственной авиации допускается при условии выполнения рейса в попутном направлении от начального до конечного пункта маршрута, при этом основанием для проезда являются распоряжения, указания высшего командования.

При этом правила дополнены пунктом о том, что рапорт на проезд военослужащего направляется Командующему Военно-воздушными Силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил РК с предоставлением информации о целях проезда, подписанный прямым начальником структурного подразделения.

Перед посадкой в воздушное судно должны предъявить:

военнослужащий – документ, подтверждающий цель перелета (командировочное удостоверение, отпускной билет, предписание о переводе к новому месту службы, направление на военно-врачебной комиссий (госпитализацию), выписной эпикриз);

– документ, подтверждающий цель перелета (командировочное удостоверение, отпускной билет, предписание о переводе к новому месту службы, направление на военно-врачебной комиссий (госпитализацию), выписной эпикриз); члены семьи военнослужащего – документ, удостоверяющий личность, и документ, удостоверяющий степень родства.

В случае отсутствия подтверждающих документов перевозка военнослужащих и членов их семей не осуществляется.

При этом не допускается раздельная перевозка военнослужащих и членов семей судами государственной авиации.

Приказ вводится в действие с 15 августа 2026 года.