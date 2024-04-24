Преподавателям вузов увеличат доплату за ученые степени

Министерство науки и высшего образования подготовило проект соответствующих поправок в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

Проект приказа МНВО подготовлен на основании проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки", инициированного депутатами Сената Парламента РК. Закон поддержан правительством.

В пояснительной записке указано, что проектом закона предусмотрено установление доплаты за ученые звания "ассоциированный профессор (доцент)" до 25 МРП и "профессор" до 50 МРП профессорско-преподавательскому составу ВУЗов и научным работникам, выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы из республиканского бюджета.

В свою очередь, в проекте постановления правительства предусмотрены следующие доплаты за ученую степень:

Ассоциированный профессор (доцент) с ученой степенью кандидата наук, доктора философии (PhD) и доктора по профилю – 17 МРП (62 764 тенге в 2024 году) ;

; Ассоциированный профессор (доцент) с ученой степенью доктора наук – 42 МРП (155 064 тенге в 2024 году) ;

; Профессор с ученой степенью кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю и доктора наук – 50 МРП (184 600 тенге в 2024 году).

Указанная доплата устанавливается при наличии соответствующего диплома, выданного уполномоченным органом в области аттестации научных кадров высшей квалификации или удостоверения о признании документа об образовании, и производится по основному месту работы.

По мнению разработчиков, увеличение заработной платы ведущим ученым в условиях текущей ситуации в стране станет ощутимой поддержкой государства для их успешной и эффективной работы. В итоге такие меры повысят статус ученых, уменьшат отток специалистов на уровне магистратуры и доктарантуры, повысят технологическое развитие страны за счет результатов научной деятельности ведущих ученых.

Для реализации указанной инициативы потребуются дополнительные средства из республиканского бюджета на 2024 – 2026 годы, на что уже получено положительное решение Республиканской бюджетной комиссии.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 мая 2024 года.

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