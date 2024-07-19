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Законодательство РК

Казахстанским преподавателям и научным работникам увеличили доплату за ученую степень

Студенты, университет, вуз, выпускники, абитуриенты , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 08:45 Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 17 июля 2024 года внесло соответствующие изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

Согласно принятому постановлению, доплата за звание и ученую степень составляет:

  • кандидатам наук, докторам философии (PhD), докторам по профилю – 17 МРП (62 764 тенге в 2024 году);
  • докторам наук – 34 МРП (125 528 тенге в 2024 году);
  • ассоциированным профессорам (доцентам) с ученой степенью кандидата наук, доктора философии (PhD) и доктора по профилю – 25 МРП (92 300 тенге в 2024 году);
  • ассоциированным профессорам (доцентам) с ученой степенью доктора наук – 42 МРП (155 064 тенге в 2024 году);
  • профессорам с ученой степенью кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю и доктора наук – 50 МРП (184 600 тенге в 2024 году).

Указанная доплата устанавливается научным работникам, осуществляющим научно-исследовательские работы, в рамках базового финансирования и финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, или в пределах утвержденных сумм по проектам грантового и программно-целевого финансирования, а также педагогам, являющимся гражданами РК, осуществляющим научно-педагогическую деятельность в государственных вузах или вузах, более 50% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или вузах, в которых размещен государственный образовательный заказ, при наличии соответствующего диплома, выданного уполномоченным органом в области аттестации научных кадров высшей квалификации, или удостоверения о признании документа об образовании и производится по основному месту работы.

Поправки внесены в целях реализации закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования".

В Министерстве науки и образования пояснили, что увеличение заработной платы ведущим ученым в условиях текущей ситуации в стране станет ощутимой поддержкой государства для их успешной и эффективной работы. В итоге такие меры повысят статус ученых, уменьшат отток специалистов на уровне магистратуры и докторантуры, повысят технологическое развитие страны за счет результатов научной деятельности ведущих ученых.

Для реализации указанной инициативы потребуются дополнительные средства из республиканского бюджета на 2024-2026 годы.

Постановление вводится в действие с 29 июля 2024 года.

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