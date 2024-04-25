Претенденты из регионов на стипендию "Болашак" смогут сдавать КАЗТЕСТ онлайн

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, которым вносятся изменения, касающиеся тестирования на знание казахского языка претендентов на международную стипендию "Болашак", сообщает Zakon.kz.

В частности, вносятся изменения в части введения альтернативы по процедуре подтверждения уровня владения казахским языком для претендентов, а также совершенствования условий для квотной категории претендентов по прохождению языковых курсов.

Так, говорится, что в некоторые ограниченные даты и месяцы Национальный центр тестирования проводит выездные тестирования по системе КАЗТЕСТ в разных городах, на которые претенденты вынуждены заранее регистрироваться.

В связи с чем для обеспечения беспрепятственного доступа претендентов из регионов Казахстана, в частности претендентов из сельских населенных пунктов, к прохождению тестирования для подтверждения уровня знания государственного языка предлагается разрешить проходить тестирование и предоставлять сертификат QAZAQ RESMI TEST.

QAZAQ RESMI TEST (QRT) – официальный онлайн-тест, оценивающий уровень владения официально-деловым казахским языком.

QRT создан Академией государственного управления и компанией Talantiz для отбора кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв, позволяет определить степень владения языком – как языковые знания, так и уровень официально-делового письма и разговорной речи.

Тест разработан в соответствии со стандартами среднего и высшего образования на основе типовых учебных программ предмета "Казахский язык" государственного общеобязательного стандарта. В связи с чем может и должен использоваться в академических целях. Измеряет не бытовой и теоретический язык, а владение всеми четырьмя языковыми навыками: слушание, говорение, письмо и чтение.

Тест сдается онлайн, результат приходит в личный кабинет на интернет-портале в течение двух дней. Необходимо отметить, что прохождение теста проводится с использованием системы прокторинга и античитинга, что исключает возможности подлога или списывания.

"Внедрение онлайн-тестирования Qazaq Resmi Test позволит предоставить альтернативу для претендентов и сделает удобной процедуру подтверждения уровня владения госязыком. Это предотвратит лишние расходы претендентов на дорогу и проживание в Астане для обязательной сдачи КАЗТЕСТ", – отмечают в министерстве.

Кроме того, предлагается категориям "Инженерно-технические, медицинские работники, претенденты из сельских населенных пунктов" предоставить возможность проходить языковые курсы за рубежом при соответствии уровня знания английского языка: IELTS: 5.5 из 9.0; TOEFL: IBT от 46 до 59 из 120, PBT/ITP от 417 до 497 из 677; DET от 95 до 104 из 160; IELTS Indicator 5.5, в случае предоставления письма о безусловном приглашении на академическое обучение от зарубежного высшего учебного заведения.

Эта поправка будет применяться исключительно к квотной категории граждан.

Как считают в МНВО, предлагаемое изменение позволит обеспечить прохождение языковых курсов за рубежом стипендиатами, которые предоставили безусловное приглашение на академическое обучение от зарубежного университета, но не соответствуют второму пороговому уровню.

Прохождение языковых курсов при зарубежном университете будет гарантировать зачисление (прием) стипендиатов на академическое обучение в такой университет.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 мая.

Ранее сообщалось, что в Казахстане установили сроки приема документов и сроки проведения конкурса на стипендию "Болашак".