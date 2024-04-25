Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Претенденты из регионов на стипендию "Болашак" смогут сдавать КАЗТЕСТ онлайн

Претенденты на стипенцию &quot;Болашак&quot; из регионов смогут сдавать КАЗТЕСТ онлайн, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 14:59 Фото: pixabay
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, которым вносятся изменения, касающиеся тестирования на знание казахского языка претендентов на международную стипендию "Болашак", сообщает Zakon.kz.

В частности, вносятся изменения в части введения альтернативы по процедуре подтверждения уровня владения казахским языком для претендентов, а также совершенствования условий для квотной категории претендентов по прохождению языковых курсов.

Так, говорится, что в некоторые ограниченные даты и месяцы Национальный центр тестирования проводит выездные тестирования по системе КАЗТЕСТ в разных городах, на которые претенденты вынуждены заранее регистрироваться.

В связи с чем для обеспечения беспрепятственного доступа претендентов из регионов Казахстана, в частности претендентов из сельских населенных пунктов, к прохождению тестирования для подтверждения уровня знания государственного языка предлагается разрешить проходить тестирование и предоставлять сертификат QAZAQ RESMI TEST.

QAZAQ RESMI TEST (QRT) – официальный онлайн-тест, оценивающий уровень владения официально-деловым казахским языком.

QRT создан Академией государственного управления и компанией Talantiz для отбора кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв, позволяет определить степень владения языком – как языковые знания, так и уровень официально-делового письма и разговорной речи.

Тест разработан в соответствии со стандартами среднего и высшего образования на основе типовых учебных программ предмета "Казахский язык" государственного общеобязательного стандарта. В связи с чем может и должен использоваться в академических целях. Измеряет не бытовой и теоретический язык, а владение всеми четырьмя языковыми навыками: слушание, говорение, письмо и чтение.

Тест сдается онлайн, результат приходит в личный кабинет на интернет-портале в течение двух дней. Необходимо отметить, что прохождение теста проводится с использованием системы прокторинга и античитинга, что исключает возможности подлога или списывания.

"Внедрение онлайн-тестирования Qazaq Resmi Test позволит предоставить альтернативу для претендентов и сделает удобной процедуру подтверждения уровня владения госязыком. Это предотвратит лишние расходы претендентов на дорогу и проживание в Астане для обязательной сдачи КАЗТЕСТ", – отмечают в министерстве.

Кроме того, предлагается категориям "Инженерно-технические, медицинские работники, претенденты из сельских населенных пунктов" предоставить возможность проходить языковые курсы за рубежом при соответствии уровня знания английского языка: IELTS: 5.5 из 9.0; TOEFL: IBT от 46 до 59 из 120, PBT/ITP от 417 до 497 из 677; DET от 95 до 104 из 160; IELTS Indicator 5.5, в случае предоставления письма о безусловном приглашении на академическое обучение от зарубежного высшего учебного заведения.

Эта поправка будет применяться исключительно к квотной категории граждан.

Как считают в МНВО, предлагаемое изменение позволит обеспечить прохождение языковых курсов за рубежом стипендиатами, которые предоставили безусловное приглашение на академическое обучение от зарубежного университета, но не соответствуют второму пороговому уровню.

Прохождение языковых курсов при зарубежном университете будет гарантировать зачисление (прием) стипендиатов на академическое обучение в такой университет.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 мая.

Ранее сообщалось, что в Казахстане установили сроки приема документов и сроки проведения конкурса на стипендию "Болашак".

Читайте также

Казахстан и Узбекистан расширят сотрудничество
Союзнические отношения: Казахстан и Узбекистан расширят сотрудничество
Ордену &quot;Айбын&quot; присвоят имена казахстанских героев
Ордену "Айбын" присвоят имена казахстанских героев. Сенат одобрил закон
В Казахстане разработали законопроект, усиливающий борьбу с нелегальными доходами
В Казахстане разработали законопроект, усиливающий борьбу с нелегальными доходами
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Следствие по делу Бишимбаева окончено
Дело Бишимбаева: судебное следствие завершено
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: