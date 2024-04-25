Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Союзнические отношения: Казахстан и Узбекистан расширят сотрудничество

Казахстан и Узбекистан расширят сотрудничество , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 15:12 Фото: akorda.kz
Депутаты Сената 25 апреля ратифицировали Договор между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующий договор был подписан главами двух государств 22 декабря 2022 года в Ташкенте.

Документ направлен на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны и энергетики, а также предусматривает укрепление взаимодействия на международной арене.

"В соответствии с положениями, стороны договора будут содействовать укреплению связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями двух государств. А также тесно взаимодействовать в сферах внешней политики, обороны и безопасности, в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, религиозный экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", – говорится в заключении Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Отметим, ранее Казахстан и Узбекистан договорились взаимно упростить порядок пребывания граждан. 6 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий закон.

Читайте также

Претенденты на стипенцию &quot;Болашак&quot; из регионов смогут сдавать КАЗТЕСТ онлайн
Претенденты из регионов на стипендию "Болашак" смогут сдавать КАЗТЕСТ онлайн
Ордену &quot;Айбын&quot; присвоят имена казахстанских героев
Ордену "Айбын" присвоят имена казахстанских героев. Сенат одобрил закон
В Казахстане разработали законопроект, усиливающий борьбу с нелегальными доходами
В Казахстане разработали законопроект, усиливающий борьбу с нелегальными доходами
Тамила Языкова
Сенат Парламента РК Казахстан Узбекистан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Следствие по делу Бишимбаева окончено
Дело Бишимбаева: судебное следствие завершено
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: