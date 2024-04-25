Союзнические отношения: Казахстан и Узбекистан расширят сотрудничество

Депутаты Сената 25 апреля ратифицировали Договор между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующий договор был подписан главами двух государств 22 декабря 2022 года в Ташкенте.

Документ направлен на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны и энергетики, а также предусматривает укрепление взаимодействия на международной арене.

"В соответствии с положениями, стороны договора будут содействовать укреплению связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями двух государств. А также тесно взаимодействовать в сферах внешней политики, обороны и безопасности, в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, религиозный экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", – говорится в заключении Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Отметим, ранее Казахстан и Узбекистан договорились взаимно упростить порядок пребывания граждан. 6 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий закон.