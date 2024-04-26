Предпринимателям компенсируют потери от паводков: утверждены правила

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики приказом от 22 апреля 2024 года утвердил Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Компенсация имущественных потерь производится путем возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества, принадлежащего субъектам малого и среднего предпринимательства (владельцы имущества), за исключением застрахованного имущества.

Стоимость утраченных товарно-материальных ценностей компенсируют по закупочной цене оптового поставщика.

Основанием для компенсации стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества является решение региональной комиссии по определению компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства, в результате последствий паводков 2024 года. Региональная комиссия создается решением местного исполнительного органа области, а по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства внебюджетных фондов формируется комиссия фонда.

Стоимость утраченного имущества или стоимость работ на восстановление поврежденного имущества компенсируется владельцу имущества путем выплаты ему денежных средств из одного из следующих источников:

из государственного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством;

из средств внебюджетных фондов.

Право собственности на имущество и его состав подтверждается соответствующими документами. Размер компенсируемой стоимости определяет Региональная комиссия или Комиссия фонда.

Как определяется размер компенсации:

для товарно-материальных ценностей, основных средств (за исключением недвижимости) – по итогам произведенного расчета суммы возмещения утраченных товарно-материальных ценностей;

для недвижимого имущества – по предоставленной дефектной ведомости, сметной документации, проектно-сметной документации;

для поврежденного, а также неподлежащего восстановлению движимого имущества – по смете восстановительного ремонта, калькуляции затрат, отчета об оценке с учетом его износа на день наступления ущерба.

При этом оплата услуг по оценке имущества и (или) сопутствующих аудиторских услуг, составление смет и калькуляция затрат на восстановление (ремонт) поврежденного имущества, заключение судебных экспертиз, а также оплата услуг адвоката возлагается на местный исполнительный орган области и (или) Фонд.

Местный исполнительный орган области и (или) Фонд предварительно определяют перечень оценочных, аудиторских компаний и адвокатов для оказания услуг.

Для возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества владелец имущества представляет в Региональную комиссию посредством электронной платформы заявление о возмещении имущественного вреда в результате последствий паводков 2024 года, удостоверенное ЭЦП.

Заявление рассматривают в течение 5 рабочих дней с даты поступления.

К Заявлению о компенсации владелец имущества либо его представитель представляет копию заключения комиссии по признанию владельца имущества пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года с обязательным указанием суммы компенсации, а также:

для индивидуальных предпринимателей – талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве ИП, в электронном виде на портале elicense.kz, для юридических лиц – справка о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства), в электронном виде на портале egov.kz.

В случае утраты или уничтожения такого документа вследствие паводков – копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел;

документы, подтверждающие права собственности или иное вещное право на имущество, идентификационные документы (при наличии);

заявление об отсутствии добровольного страхования имущества либо договор страхования, либо электронная копия договора страхования (при наличии).

По решению Региональной комиссии проводится компенсация застрахованного имущества, в случае если согласно условиям договора страхования, причиненный ущерб имуществу в ходе паводков, чрезвычайного положения не является страховым случаем;

письменное уведомление владельца имущества либо его представителя о том, что он предупрежден об уголовной ответственности за достоверность предоставляемых документов;

письменное уведомление оценочных, экспертных организаций, а также адвокатов или иных привлекаемых для определения размера компенсации лиц о том, что они предупреждены об уголовной ответственности за достоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ими документах;

счет-фактуру либо счет на оплату услуг оценочных и иных привлекаемых компаний для определения размера компенсации;

для поврежденного движимого имущества – смету восстановительного ремонта, калькуляцию затрат.

Для идентифицируемого движимого имущества, не подлежащего восстановлению, – отчет об оценке имущества с учетом его износа на день наступления ущерба;

для товарно-материальных ценностей – согласие на запрос и получение сведений из органов государственных доходов, операторов фискальных данных;

для утраченных основных средств (за исключением недвижимости) – согласие на запрос и получение сведений из органов государственных доходов, операторов фискальных данных;

иные документы, фото и видеоматериалы, подтверждающие факты повреждения, уничтожения имущества в результате последствий паводков 2024 года (при наличии).

По восстановлению недвижимого имущества необходимы следующие документы:

для технически сложных объектов – заключение по техническому обследованию, подписанное и заверенное аккредитованной экспертной организацией.

Для технически несложных объектов – заключение по техническому обследованию, подписанное и заверенное экспертом по техническому обследованию.

Порядок отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам определяется в соответствии с приказом министра национальной экономики Республики РК от 28 февраля 2015 года "Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам";

для индивидуальных предпринимателей – талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в электронном виде на портале elicense.kz во вкладке "Личный кабинет", для юридических лиц – справка о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства), в электронном виде на портале egov.kz во вкладке "Услуги".

В случае утраты или уничтожения такого документа вследствие паводков – копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел.

технический паспорт объекта недвижимости (жилища).

В случае утраты или уничтожения такого документа предоставляются дубликаты либо копия данного документа;

справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, выданная Государственной корпорацией "Правительство для граждан";

по текущему ремонту – дефектная ведомость и сметная документация, составленная согласно государственным нормативам в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

по капитальному ремонту и реконструкции – проектно-сметная документация, получившая положительное заключение комплексной экспертизы проектов и со сметным расчетом.

По автотранспортным средствам, не подлежащим восстановлению:

подтверждение наличия автотранспортного средства и правоустанавливающие документы, выданные государственным органом по регистрации учета автотранспортного средства;

для индивидуальных предпринимателей – талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве ИП, в электронном виде на портале elicense.kz во вкладке "Личный кабинет", для юридических лиц – справка о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства), в электронном виде на портале egov.kz во вкладке "Услуги".

В случае утраты или уничтожения такого документа вследствие паводков – копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел;

отчет об оценке автотранспортного средства с учетом износа;

заявление об отсутствии договора полного страхования автотранспортного средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (КАСКО).

При представлении неполного пакета документов Региональная комиссия или Комиссия фонда принимают решение об отказе в компенсации имущественных потерь.

Однако решение об отказе в компенсации имущественных потерь не лишает заявителя возможности повторно направить заявление о компенсации.

Если пострадавший предприниматель имеет более одного места осуществления деятельности, в качестве суммы компенсации по пострадавшему в результате паводка месту осуществления деятельности принимается наибольшая из:

суммы, рассчитанной согласно порядку рассчета размера компенсации, разделенной на количество мест осуществления деятельности и умноженной на количество пострадавших в результате паводка мест осуществления деятельности;

суммы, рассчитанной на основании суточных сведений о поступлениях контрольно-кассовой машины (машин) с функцией фиксации и передачи данных, зарегистрированной на конкретном пострадавшем объекте.

При расхождении заявленной и расчетной сумм по коэффициентам на основе сведений органов государственных доходов, по итогам произведенного расчета суммы возмещения утраченных товарно-материальных ценностей, основных средств (за исключением недвижимости) сумма компенсации уменьшается в одном из следующих случаев:

до заявленной суммы в сторону уменьшения, в случае если расчетная сумма выше заявленной;

до расчетной суммы в сторону уменьшения, в случае если заявленная сумма выше расчетной.

В случае если владелец имущества не согласен с суммой компенсации и намерен получить компенсацию по фактически нанесенному ущербу, к документам, перечисленным выше, дополнительно прикладываются заключение судебной экспертизы по определению суммы компенсации (судебно-бухгалтерская или судебно-товароведческая).

На основании заявления о компенсации и соответствующих документов Региональная комиссия и (или) Комиссия фонда в течение 5 рабочих дней разрабатывает проект решения, предусматривающий выделение средств на компенсацию имущественных потерь из средств республиканского бюджета и (или) области и Фонда.

Решение Региональной комиссии и Комиссии фонда содержит сведения об источнике финансирования по каждому заявлению о компенсации, в том числе с учетом вида потерь.

В случае принятия решения об отказе в компенсации имущественных потерь Региональная комиссия и (или) Комиссия фонда в течение 5 рабочих дней направляет заявителю письменное извещение с указанием причин отказа.

Денежные средства перечисляются администратором бюджетной программы, определенным соответствующим решением Региональной комиссии, в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения при наличии достаточного финансирования на текущий или сберегательный счет, указанный в заявлении о компенсации владельца имущества.

Местный исполнительный орган области в течение 5 рабочих дней на основании принятых решений Региональной комиссии и Комиссией фонда, предусматривающих выделение средств на компенсации имущественных потерь из бюджета области и (или) Фонда владельцам имущества, формирует региональный Реестр субъектов, пострадавших в результате последствий паводков с указанием перечня владельцем имущества сумм, подлежащих компенсации, источника финансирования, а также категории субъекта предпринимательства.

Региональный реестр с приложением подтверждающих документов формируется местным исполнительным органом области ежемесячно не позднее 5 числа отчетного периода и направляется в Министерство национальной экономики для формирования общего Реестра субъектов, пострадавших в результате последствий паводков 2024 года.

Возмещение компенсации имущественных потерь, в том числе в отношении автотранспортных средств, не являющихся коммерческими автотранспортными средствами, причиненного физическим лицам, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате последствий паводков 2024 года, осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами предоставления жилых помещений, возмещения материального ущерба, предоставления необходимой помощи физическим лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения.

Приказ введен в действие с 25 апреля 2024 года.