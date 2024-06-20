Порядок компенсации предпринимателям потерь от паводков изменили в Казахстане
Основанием для компенсации стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества является решение региональной комиссии по определению компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства, в результате последствий паводков 2024 года, создаваемой решением местного исполнительного органа области (Региональная комиссия) или комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства внебюджетных фондов (Комиссия Фонда).
Для регламентации деятельности Региональной комиссии правила дополнены типовым положением, на основании которого она осуществляет свою деятельность.
Для признания владельца имущества пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года и предварительной оценки имущественных потерь акимом района (города областного значения) создается Комиссия по признанию владельца имущества пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года.
Задачи Комиссии:
- признание владельца имущества пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года;
- рассмотрение документов, поданных владельцами имущества;
- проведение обследования поврежденных зданий, строений, утраченного имущества (при необходимости);
- организация проверки сведений и документов, представленных владельцами имущества (при необходимости).
Комиссия для исполнения возложенных задач:
- при рассмотрении вопроса о признании владельца имущества пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года приглашает (при необходимости) на заседания Комиссии владельцем имущества и (или) должностных лиц, заинтересованных государственных органов и организаций
- проводит (при необходимости) проверку сведений и документов, представленных владельцем имущества, в целях признания его пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года;
- принимает в пределах своей компетенции решения в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.
Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не менее одного раза в неделю очно, в очной форме в онлайн-формате либо в форме выездных заседаний.
По результатам заседания комиссии секретарь в срок не позднее одного рабочего дня после его проведения подготавливает заключение, которое подписывают председатель и секретарь.
Также изменен порядок определения размера компенсации стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества.
Размер компенсации стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества определяется:
- для товарно-материальных ценностей и основных средств (за исключением имуществ, перечисленных в подпунктах 2), 3) и 4 настоящего пункта) с суммой ущерба до 10 миллионов тенге – по итогам произведенного расчета суммы возмещения утраченных товарно-материальных ценностей согласно пунктам 17, 18 и 19 настоящих Правил;
- для товарно-материальных ценностей и основных средств (за исключением имуществ, перечисленных в подпунктах 2), 3) и 4 настоящего пункта) с суммой ущерба свыше 10 миллионов тенге – по отчету об оценке утраченных товара-материальных ценностей и основных средств либо судебной экспертизы/специализированного исследования;
- для оборудования – по смете восстановительного ремонта, калькуляции затрат либо отчета об оценке с учетом его износа на день наступления ущерба, либо судебной экспертизы/специализированного исследования;
- для недвижимого имущества – по предоставленной дефектной ведомости, сметной документации, проектно-сметной документации, оценки недвижимости либо судебной экспертизы/специализированного исследования;
- для поврежденного, а также неподлежащего восстановлению автотранспортного средства – по смете восстановительного ремонта, калькуляции затрат, отчета об оценке с учетом его износа на день наступления ущерба либо судебной экспертизы/специализированного исследования.
Для возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества владелец имущества представляет в Региональную комиссию через веб-портал "Электронного правительства" www.egov.kz (электронная платформа) заявление о компенсации имущественных потерь, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года , удостоверенное ЭЦП.
Для подачи заявления о компенсации владелец имущества направляет через Электронную платформу заявление о компенсации в форме электронного документа, подписанного ЭЦП и пакет документов по перечню.
При невозможности подачи заявления по электронной платформе заявление о компенсации в Региональную комиссию и (или) Комиссию Фонда подается на бумажном носителе.
В случае невозможности личного обращения владельца имущества с заявлением о компенсации могут обратиться лица, действующие на основании доверенности в соответствии с гражданским законодательством РК.
Владелец имущества либо его представитель подтверждает достоверность представленных в заявлении о компенсации сведений и приложенных документов.
Прием заявлений о компенсации от владельца имущества осуществляется Региональной комиссией и (или) Комиссией Фонда в срок до 30 ноября 2024 года включительно.
Уточнен перечень документов для получения компенсации
К заявлению о компенсации владелец имущества либо его представитель представляет копию заключения Комиссии с обязательным указанием суммы компенсации, а также:
- для индивидуальных предпринимателей – талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в электронном виде на портале elicense.kz во вкладке "Личный кабинет" – "История заявлений и полученных услуг" – "Уведомления" – "Принять в ГО" - "Талон", для юридических лиц – справку о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства), в электронном виде на портале egov.kz во вкладке "Услуги" – "Регистрация и ликвидация бизнеса" – "Выдача справки о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства)".
В случае утраты или уничтожения такого документа вследствие паводков – копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел;
- документы, подтверждающие права собственности или иное вещное право на имущество, идентификационные документы (при наличии);
- заявление об отсутствии добровольного страхования имущества либо договор страхования, либо электронная копия договора страхования (при наличии).
По решению Региональной комиссии проводится компенсация застрахованного имущества, в случае если согласно условиям договора страхования, причиненный ущерб имуществу в ходе паводков, чрезвычайного положения не является страховым случаем;
- письменное уведомление владельца имущества либо его представителя о том, что он предупрежден об уголовной ответственности за достоверность предоставляемых документов;
- письменное уведомление оценочных, экспертных организаций, а также адвокатов или иных привлекаемых для определения размера компенсации лиц о том, что они предупреждены об уголовной ответственности за достоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ими документах;
- счет-фактуру либо счет на оплату услуг оценочных и иных привлекаемых компаний для определения размера компенсации;
- для товарно-материальных ценностей и основных средств (за исключением имуществ перечисленных в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 10 настоящих Правил) с суммой ущерба до 10 миллионов тенге – согласие на запрос и получение сведений из органов государственных доходов, операторов фискальных данных по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам о суммах оборота согласно срокам, предусмотренным пунктами 17, 18 и 19 настоящих Правил, утвержденный перечень утраченных и/или поврежденных товарно-материальных ценностей и основных средств, подписанный индивидуальным предпринимателем либо первым руководителем юридического лица
- для товарно-материальных ценностей и основных средств (за исключением имуществ, перечисленных в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 10 настоящих Правил) с суммой ущерба свыше 10 миллионов тенге – отчет об оценке утраченных товара-материальных ценностей и основных средств либо судебной экспертизы/специализированного исследования;
- для поврежденного оборудования – смету восстановительного ремонта, калькуляцию затрат.
Для идентифицируемого оборудования, не подлежащего восстановлению, – отчет об оценке имущества с учетом его износа на день наступления ущерба.
Оборудованием являются активы, совокупность машин, механизмов, приборов, устройств, используемых для работы или производства, а также их комплектующие, принадлежности, инвентарь, транспортные средства, инструменты, используемые в целях организационно-технологического обеспечения деятельности предприятия или организации;
- для поврежденного автотранспортного средства – смету восстановительного ремонта, калькуляцию затрат.
Для идентифицируемого автотранспортного средства, не подлежащего восстановлению – отчет об оценке имущества с учетом его износа на день наступления ущерба;
- иные документы, фото и видеоматериалы, подтверждающие факты повреждения, уничтожения имущества в результате последствий паводков 2024 года (при наличии).
По восстановлению недвижимого имущества необходимо представление следующих документов:
- для технически сложных объектов – заключение по техническому обследованию подписанное и заверенное аккредитованной экспертной организацией.
Для технически несложных объектов – заключение по техническому обследованию, подписанное и заверенное экспертом по техническому обследованию.
Порядок отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам определяется в соответствии с приказом министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года "Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам";
- для индивидуальных предпринимателей – талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве ИП, в электронном виде на портале elicense.kz во вкладке "Личный кабинет" – "История заявлений и полученных услуг" – "Уведомления" – "Принять в ГО" – "Талон", для юридических лиц – справку о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства), в электронном виде на портале egov.kz во вкладке "Услуги" – "Регистрация и ликвидация бизнеса" – "Выдача справки о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства)".
В случае утраты или уничтожения такого документа вследствие паводков – копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел;
- технический паспорт объекта недвижимости (жилища).
В случае утраты или уничтожения такого документа предоставляются дубликаты либо копия данного документа;
- справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, выданная Государственной корпорацией "Правительство для граждан";
- по текущему ремонту – дефектную ведомость и сметную документацию, составленную согласно государственным нормативам в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
- по капитальному ремонту и реконструкции - проектно-сметную документацию, получившую положительное заключение комплексной экспертизы проектов и со сметным расчетом;
- по демонтажу зданий, не подлежащих восстановлению - отчет об оценке недвижимого имущества с учетом износа на момент наступления последствий.
По автотранспортным средствам, не подлежащим восстановлению:
- подтверждение наличия автотранспортного средства и правоустанавливающие документы, выданные государственным органом по регистрации учета автотранспортного средства;
- для индивидуальных предпринимателей - талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в электронном виде на портале elicense.kz во вкладке "Личный кабинет" – "История заявлений и полученных услуг" – "Уведомления" – "Принять в ГО" – "Талон", для юридических лиц – справка о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства), в электронном виде на портале egov.kz во вкладке "Услуги" – "Регистрация и ликвидация бизнеса" – "Выдача справки о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства)".
В случае утраты или уничтожения такого документа вследствие паводков – копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел;
- отчет об оценке автотранспортного средства с учетом износа;
- заявление об отсутствии договора полного страхования автотранспортного средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (КАСКО).
При представлении неполного пакета документов структурное подразделение местного исполнительного органа, ответственное за развитие предпринимательства, являющееся рабочим органом Региональной комиссии, принимает решение о возврате Заявления о компенсации в связи с неполнотой представленных документов.
Решение о возврате представленных документов не лишает заявителя возможности повторно направить Заявление о компенсации.
В случае если владелец имущества не согласен с суммой компенсации утраченных товарно-материальных ценностей, основных средств (за исключением недвижимости) предусмотренной согласно расчетам в пунктах 17, 18 и 19 настоящих Правил, и намерен получить компенсацию по фактически нанесенному ущербу, к документам, указанным в пункте 15 настоящих Правил, дополнительно прикладываются – судебная экспертиза/специализированное исследование по определению суммы компенсации (судебно-бухгалтерская или судебно-товароведческая).
Приказ введен в действие с 19 июня 2024 года.