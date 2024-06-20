Порядок компенсации предпринимателям потерь от паводков изменили в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики приказом от 18 июня 2024 года внес изменения в Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Основанием для компенсации стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества является решение региональной комиссии по определению компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства, в результате последствий паводков 2024 года, создаваемой решением местного исполнительного органа области (Региональная комиссия) или комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства внебюджетных фондов (Комиссия Фонда).

Для регламентации деятельности Региональной комиссии правила дополнены типовым положением, на основании которого она осуществляет свою деятельность.

Для признания владельца имущества пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года и предварительной оценки имущественных потерь акимом района (города областного значения) создается Комиссия по признанию владельца имущества пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года.

Задачи Комиссии:

признание владельца имущества пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года;

рассмотрение документов, поданных владельцами имущества;

проведение обследования поврежденных зданий, строений, утраченного имущества (при необходимости);

организация проверки сведений и документов, представленных владельцами имущества (при необходимости).

Комиссия для исполнения возложенных задач:

при рассмотрении вопроса о признании владельца имущества пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года приглашает (при необходимости) на заседания Комиссии владельцем имущества и (или) должностных лиц, заинтересованных государственных органов и организаций

проводит (при необходимости) проверку сведений и документов, представленных владельцем имущества, в целях признания его пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года;

принимает в пределах своей компетенции решения в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не менее одного раза в неделю очно, в очной форме в онлайн-формате либо в форме выездных заседаний.

По результатам заседания комиссии секретарь в срок не позднее одного рабочего дня после его проведения подготавливает заключение, которое подписывают председатель и секретарь.

Также изменен порядок определения размера компенсации стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества.

Размер компенсации стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества определяется:

для товарно-материальных ценностей и основных средств (за исключением имуществ, перечисленных в подпунктах 2), 3) и 4 настоящего пункта) с суммой ущерба до 10 миллионов тенге – по итогам произведенного расчета суммы возмещения утраченных товарно-материальных ценностей согласно пунктам 17, 18 и 19 настоящих Правил;

для товарно-материальных ценностей и основных средств (за исключением имуществ, перечисленных в подпунктах 2), 3) и 4 настоящего пункта) с суммой ущерба свыше 10 миллионов тенге – по отчету об оценке утраченных товара-материальных ценностей и основных средств либо судебной экспертизы/специализированного исследования;

для оборудования – по смете восстановительного ремонта, калькуляции затрат либо отчета об оценке с учетом его износа на день наступления ущерба, либо судебной экспертизы/специализированного исследования;

для недвижимого имущества – по предоставленной дефектной ведомости, сметной документации, проектно-сметной документации, оценки недвижимости либо судебной экспертизы/специализированного исследования;

для поврежденного, а также неподлежащего восстановлению автотранспортного средства – по смете восстановительного ремонта, калькуляции затрат, отчета об оценке с учетом его износа на день наступления ущерба либо судебной экспертизы/специализированного исследования.

Для возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества владелец имущества представляет в Региональную комиссию через веб-портал "Электронного правительства" www.egov.kz (электронная платформа) заявление о компенсации имущественных потерь, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года , удостоверенное ЭЦП.

Для подачи заявления о компенсации владелец имущества направляет через Электронную платформу заявление о компенсации в форме электронного документа, подписанного ЭЦП и пакет документов по перечню.

При невозможности подачи заявления по электронной платформе заявление о компенсации в Региональную комиссию и (или) Комиссию Фонда подается на бумажном носителе.

В случае невозможности личного обращения владельца имущества с заявлением о компенсации могут обратиться лица, действующие на основании доверенности в соответствии с гражданским законодательством РК.

Владелец имущества либо его представитель подтверждает достоверность представленных в заявлении о компенсации сведений и приложенных документов.

Прием заявлений о компенсации от владельца имущества осуществляется Региональной комиссией и (или) Комиссией Фонда в срок до 30 ноября 2024 года включительно.

Уточнен перечень документов для получения компенсации

К заявлению о компенсации владелец имущества либо его представитель представляет копию заключения Комиссии с обязательным указанием суммы компенсации, а также:

для индивидуальных предпринимателей – талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в электронном виде на портале elicense.kz во вкладке "Личный кабинет" – "История заявлений и полученных услуг" – "Уведомления" – "Принять в ГО" - "Талон", для юридических лиц – справку о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства), в электронном виде на портале egov.kz во вкладке "Услуги" – "Регистрация и ликвидация бизнеса" – "Выдача справки о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства)".

В случае утраты или уничтожения такого документа вследствие паводков – копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел;

документы, подтверждающие права собственности или иное вещное право на имущество, идентификационные документы (при наличии);

заявление об отсутствии добровольного страхования имущества либо договор страхования, либо электронная копия договора страхования (при наличии).

По решению Региональной комиссии проводится компенсация застрахованного имущества, в случае если согласно условиям договора страхования, причиненный ущерб имуществу в ходе паводков, чрезвычайного положения не является страховым случаем;

письменное уведомление владельца имущества либо его представителя о том, что он предупрежден об уголовной ответственности за достоверность предоставляемых документов;

письменное уведомление оценочных, экспертных организаций, а также адвокатов или иных привлекаемых для определения размера компенсации лиц о том, что они предупреждены об уголовной ответственности за достоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ими документах;

счет-фактуру либо счет на оплату услуг оценочных и иных привлекаемых компаний для определения размера компенсации;

для товарно-материальных ценностей и основных средств (за исключением имуществ перечисленных в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 10 настоящих Правил) с суммой ущерба до 10 миллионов тенге – согласие на запрос и получение сведений из органов государственных доходов, операторов фискальных данных по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам о суммах оборота согласно срокам, предусмотренным пунктами 17, 18 и 19 настоящих Правил, утвержденный перечень утраченных и/или поврежденных товарно-материальных ценностей и основных средств, подписанный индивидуальным предпринимателем либо первым руководителем юридического лица

для товарно-материальных ценностей и основных средств (за исключением имуществ, перечисленных в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 10 настоящих Правил) с суммой ущерба свыше 10 миллионов тенге – отчет об оценке утраченных товара-материальных ценностей и основных средств либо судебной экспертизы/специализированного исследования;

для поврежденного оборудования – смету восстановительного ремонта, калькуляцию затрат.

Для идентифицируемого оборудования, не подлежащего восстановлению, – отчет об оценке имущества с учетом его износа на день наступления ущерба.

Оборудованием являются активы, совокупность машин, механизмов, приборов, устройств, используемых для работы или производства, а также их комплектующие, принадлежности, инвентарь, транспортные средства, инструменты, используемые в целях организационно-технологического обеспечения деятельности предприятия или организации;

для поврежденного автотранспортного средства – смету восстановительного ремонта, калькуляцию затрат.

Для идентифицируемого автотранспортного средства, не подлежащего восстановлению – отчет об оценке имущества с учетом его износа на день наступления ущерба;

иные документы, фото и видеоматериалы, подтверждающие факты повреждения, уничтожения имущества в результате последствий паводков 2024 года (при наличии).

По восстановлению недвижимого имущества необходимо представление следующих документов:

для технически сложных объектов – заключение по техническому обследованию подписанное и заверенное аккредитованной экспертной организацией.

Для технически несложных объектов – заключение по техническому обследованию, подписанное и заверенное экспертом по техническому обследованию.

Порядок отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам определяется в соответствии с приказом министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года "Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам";

для индивидуальных предпринимателей – талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве ИП, в электронном виде на портале elicense.kz во вкладке "Личный кабинет" – "История заявлений и полученных услуг" – "Уведомления" – "Принять в ГО" – "Талон", для юридических лиц – справку о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства), в электронном виде на портале egov.kz во вкладке "Услуги" – "Регистрация и ликвидация бизнеса" – "Выдача справки о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства)".

В случае утраты или уничтожения такого документа вследствие паводков – копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел;

технический паспорт объекта недвижимости (жилища).

В случае утраты или уничтожения такого документа предоставляются дубликаты либо копия данного документа;

справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, выданная Государственной корпорацией "Правительство для граждан";

по текущему ремонту – дефектную ведомость и сметную документацию, составленную согласно государственным нормативам в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

по капитальному ремонту и реконструкции - проектно-сметную документацию, получившую положительное заключение комплексной экспертизы проектов и со сметным расчетом;

по демонтажу зданий, не подлежащих восстановлению - отчет об оценке недвижимого имущества с учетом износа на момент наступления последствий.

По автотранспортным средствам, не подлежащим восстановлению:

подтверждение наличия автотранспортного средства и правоустанавливающие документы, выданные государственным органом по регистрации учета автотранспортного средства;

для индивидуальных предпринимателей - талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в электронном виде на портале elicense.kz во вкладке "Личный кабинет" – "История заявлений и полученных услуг" – "Уведомления" – "Принять в ГО" – "Талон", для юридических лиц – справка о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства), в электронном виде на портале egov.kz во вкладке "Услуги" – "Регистрация и ликвидация бизнеса" – "Выдача справки о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства)".

В случае утраты или уничтожения такого документа вследствие паводков – копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел;

отчет об оценке автотранспортного средства с учетом износа;

заявление об отсутствии договора полного страхования автотранспортного средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (КАСКО).

При представлении неполного пакета документов структурное подразделение местного исполнительного органа, ответственное за развитие предпринимательства, являющееся рабочим органом Региональной комиссии, принимает решение о возврате Заявления о компенсации в связи с неполнотой представленных документов.

Решение о возврате представленных документов не лишает заявителя возможности повторно направить Заявление о компенсации.

В случае если владелец имущества не согласен с суммой компенсации утраченных товарно-материальных ценностей, основных средств (за исключением недвижимости) предусмотренной согласно расчетам в пунктах 17, 18 и 19 настоящих Правил, и намерен получить компенсацию по фактически нанесенному ущербу, к документам, указанным в пункте 15 настоящих Правил, дополнительно прикладываются – судебная экспертиза/специализированное исследование по определению суммы компенсации (судебно-бухгалтерская или судебно-товароведческая).

Приказ введен в действие с 19 июня 2024 года.