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Законодательство РК

В Казахстане организации и бизнес за непредставление статотчетности будут штрафовать

В Казахстане организации и бизнес будут штрафовать за непредставление статотчетности, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 11:04 Фото: freepik
В рамках закона от 6 апреля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ведения бизнеса" внесены изменения в порядок осуществления госконтроля в области государственной статистики в отношении респондентов, сообщает Zakon.kz.

По информации Бюро национальной статистики, теперь при выявлении непредставления респондентами первичных статистических данных в сроки, указанные в графике представления респондентами первичных статистических данных, они будут сразу привлекаться к административной ответственности в виде штрафа без проведения профилактического контроля.

При обнаружении недостоверных первичных статистических данных респондентам будет отправлено извещение о необходимости внесения исправлений в статистические формы.

Внесение корректировок может быть сделано путем повторного представления статистической формы или представления дополнительной информации для подтверждения достоверности данных в течение одного рабочего дня (ранее представлялось два дня).

В случае отсутствия доказательств будет возбуждено производство по делу об административном правонарушении.

Так, за представление недостоверных первичных статистических данных впервые респондент получает предупреждение, за непредставление накладывается штраф.

Штрафы установлены в следующем размере:

  • на физических лиц – 10 МРП (36 920 тенге в 2024 году);
  • на должностных лиц, НКО, субъектов малого бизнеса – 14 МРП (51 688 тенге);
  • на субъектов среднего предпринимательства – 20 МРП (73 840 тенге);
  • на субъектов крупного предпринимательства – 120 МРП (443 040 тенге).

Повторное нарушение сроков представления первичных статистических данных (а также повторное предоставление недостоверных сведений), выявленное в течение года после первого нарушения, влечет штраф:

  • на физических лиц – 14 МРП;
  • на должностных лиц, НКО, субъектов малого бизнеса – 20 МРП;
  • на субъектов среднего предпринимательства – 40 МРП (147 680 тенге);
  • на субъектов крупного предпринимательства –150 МРП (553 800 тенге).

Закон вводится в действие с 8 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса". Закон направлен на упорядочение форм госконтроля и надзора в отношении субъектов бизнеса, улучшение условий ведения бизнеса.

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Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Законодательство Казахстан 2024 год
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