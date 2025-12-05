#Казахстан в сравнении
Право

В Казахстане будут проводить плановые и внеплановые проверки школ и детсадов

Это предусматривает закон от 4 декабря 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля", сообщает Zakon.kz.

В частности, закон предусматривает, что плановая проверка назначается по результатам отнесения организации образования к высокой, средней или низкой степени риска.

Плановые проверки проводятся на основании акта о назначении проверки согласно годовому списку проверок.

Внеплановая проверка проводится без уведомления субъекта государственного контроля.

Основаниями для внеплановой проверки являются:

  • контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений в результате государственного контроля;
  • обращения физических и юридических лиц;
  • требования прокурора по конкретным фактам нарушения требований законодательства;
  • обращения государственных органов по конкретным фактам нарушения;
  • публикации и сообщения в масс-медиа по конкретным фактам нарушения;
  • поручение органа уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля".

Законом внесены поправки в Земельный, Бюджетный, Предпринимательский кодексы, кодексы "О браке (супружестве) и семье", "О здоровье народа и системе здравоохранения", законы "О языках в Республике Казахстан", "О правах ребенка в Республике Казахстан", "О культуре", "Об образовании" и "О статусе педагога".

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
