В Казахстане будут проводить плановые и внеплановые проверки школ и детсадов
В частности, закон предусматривает, что плановая проверка назначается по результатам отнесения организации образования к высокой, средней или низкой степени риска.
Плановые проверки проводятся на основании акта о назначении проверки согласно годовому списку проверок.
Внеплановая проверка проводится без уведомления субъекта государственного контроля.
Основаниями для внеплановой проверки являются:
- контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений в результате государственного контроля;
- обращения физических и юридических лиц;
- требования прокурора по конкретным фактам нарушения требований законодательства;
- обращения государственных органов по конкретным фактам нарушения;
- публикации и сообщения в масс-медиа по конкретным фактам нарушения;
- поручение органа уголовного преследования.
Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля".
Законом внесены поправки в Земельный, Бюджетный, Предпринимательский кодексы, кодексы "О браке (супружестве) и семье", "О здоровье народа и системе здравоохранения", законы "О языках в Республике Казахстан", "О правах ребенка в Республике Казахстан", "О культуре", "Об образовании" и "О статусе педагога".