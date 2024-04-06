Президент внес поправки в законодательные акты по вопросам ведения бизнеса

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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса", сообщает Zakon.kz.

"Закон направлен на упорядочение форм госконтроля и надзора в отношении субъектов бизнеса, улучшение условий ведения бизнеса", – говорится в сообщении Акорды. На уровне отраслевых законов определены механизмы применения мер оперативного реагирования, проведения расследований, порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта контроля. Принятые поправки касаются: рыбного хозяйства, предусматривающие возможность искусственного выращивания рыбы на перспективных земельных участках сельскохозяйственного назначения;

карантина растений, предусматривающие снижение административной нагрузки на перемещение подкарантинной продукции (отмена фитосанитарного сертификата);

промышленности, предусматривающие обеспечение отечественным сырьем казахстанских предприятий обрабатывающей промышленности;

нефтегазовой отрасли, предусматривающие конкретизацию перечня документов, подтверждающих происхождение продуктов переработки сырой нефти;

финансового рынка, предусматривающие упрощение процедур для бизнеса при взаимодействии с банками;

регистрации юридических лиц, предусматривающие перевод в электронный формат оказания государственных услуг по госрегистрации/перерегистрации юридических лиц и их филиалов и др.

"Эти меры призваны улучшить условия ведения предпринимательской деятельности, обеспечить прозрачность проведения проверок, баланс интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства", – сообщили в пресс-службе президента. Читайте также Какие строения вокруг аэропортов будут сносить, рассказали в Минтранспорта В Казахстане хотят повысить ответственность за нарушение законодательства в области теплоэнергетики

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