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Новый район образуют в Астане

В Астане образуют шестой район, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 12:46 Фото: Zakon.kz
Подготовлено постановление акимата и решение маслихата "Об образовании нового района, установлении и изменении границ районов города Астаны", сообщает Zakon.kz.

"Образовать новый район в городе Астане. Установить границы нового района города Астаны общей площадью 6 953 гектара", - говорится в документе.

При этом границы района "Алматы" города Астаны изменятся путем передачи 6 953 гектаров в границы нового района города, границы общей площади района установят в 8 518 гектаров.

Как поясняется, необходимость создания нового района обусловлена ростом численности населения и активного развития градостроительной инфраструктуры территории, а также с целью оптимизации административно-территориального управления.

В связи с чем решено изменить границы района "Алматы" в городе Астана путем образования нового района.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 мая.

С инициативой создания шестого района в столице ранее выступил председатель городского маслихата Е. Каналимов.

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