Почти в два раза увеличится площадь Тараза за счет присоединения соседних сел

Подготовлено постановление акимата и решение маслихата Тараза "Об образовании двух районов и установлении границ районов города Тараз", сообщает Zakon.kz.

"Образовать два района в городе Тараз. Установить границы двух районов города Тараз согласно приложению к настоящему совместному постановлению и решению", — говорится в документе.

Из документа следует, что район № 1 расположен в северной части города Тараз, Северная часть граничит с Жамбылским и северо восточным частью граничит с Байзакским районами Жамбылской области. Южная часть района граничит с районами №2.

Площадь 1-й административной зоны составила 14 535,9612 га.

Район № 2 расположен в Южной части города Тараз. Западно-Южная часть и Юго-Восточная часть граничит с Жамбылским районом Жамбылской области. Северо — Восточная часть граничит с Байзакским районом Жамбылской области. Северная часть граничит с районом № 1.

Площадь 2-й административной зоны составила 17 157,7388 га.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 декабря.

Как поясняется, урегулирование городской черты предусматривается по всем направлениям: северо-восток, север, юго-восток и юг, приводя ее к более обтекаемой форме с присоединением пригородных поселков: с 14 населенными пунктами Байзакского и Жамбылского районов.

С восточной стороны в границы города включаются населенные пункты:

Акбулым (численность населения — 4022 человек, школа — 1, детский сад — 3, больница — 1, мечеть — 1, жилые дома — 642 и другие коммерческие объекты в селе — 63),

(численность населения — 4022 человек, школа — 1, детский сад — 3, больница — 1, мечеть — 1, жилые дома — 642 и другие коммерческие объекты в селе — 63), Талас (численность населения — 4879 человек, школа — 1, детский сад — 1, больница — 1, мечеть — 1, жилые дома — 676 и другие коммерческие объекты в селе — 13 ), станция Талас (численность населения – 1180, жилые дома – 287, мед.пункт – 1, мечеть – 1, другие коммерческие объекты – 16).

(численность населения — 4879 человек, школа — 1, детский сад — 1, больница — 1, мечеть — 1, жилые дома — 676 и другие коммерческие объекты в селе — 13 ), станция Талас (численность населения – 1180, жилые дома – 287, мед.пункт – 1, мечеть – 1, другие коммерческие объекты – 16). Кызыл Жулдыз (численность населения — 6342 человек, школа — 1, детский сад — 4, больница — 1, дом культуры — 1, мечеть — 1, жилые дома — 945 и другие коммерческие объекты в селе — 46;

с северной стороны:

Коныртобе (численность населения — 484 человек, школа — 1, детский сад — 1, библиотека -1, мечеть — 1, жилые дома — 121 и другие коммерческие объекты в селе — 3);

(численность населения — 484 человек, школа — 1, детский сад — 1, библиотека -1, мечеть — 1, жилые дома — 121 и другие коммерческие объекты в селе — 3); Шайкорык (численность населения — 4282 человек, школа — 2, детский сад — 1, библиотека -1, мечеть — 1, жилые дома — 705 и другие коммерческие объекты в селе — 21 ), станция Шайкорык (численность населения – 506 человек, жилые дома – 122, и другие коммерческие объекты – 1).

(численность населения — 4282 человек, школа — 2, детский сад — 1, библиотека -1, мечеть — 1, жилые дома — 705 и другие коммерческие объекты в селе — 21 ), станция Шайкорык (численность населения – 506 человек, жилые дома – 122, и другие коммерческие объекты – 1). Танты (численность населения — 214 человек, мечеть — 1, жилые дома — 90 и другие коммерческие объекты в селе — 2).

С западной стороны в границы города включены села:

Бектобе (численность населения — 3292 человек, школа — 1, детский сад — 3, медицинский пункт -1, дом культуры — 1, мечеть — 1, жилые дома — 1021 и другие коммерческие объекты в селе — 6)

(численность населения — 3292 человек, школа — 1, детский сад — 3, медицинский пункт -1, дом культуры — 1, мечеть — 1, жилые дома — 1021 и другие коммерческие объекты в селе — 6) Кызылшарык (численность населения — 1315 человек, мечеть — 1, жилые дома — 114 и другие коммерческие объекты в селе — 1).

(численность населения — 1315 человек, мечеть — 1, жилые дома — 114 и другие коммерческие объекты в селе — 1). Дачный массив "Новоджамбулец" (численность населения – 406, жилые дома – 128).

Оба села попадают в шумовую полосу аэропорта.

С юга включены села:

Турксиб (численность населения — 4036 человек, школа — 2, детский сад — 1, медицинский пункт -1, мечеть — 1, жилые дома — 891 и другие коммерческие объекты в селе — 12),

(численность населения — 4036 человек, школа — 2, детский сад — 1, медицинский пункт -1, мечеть — 1, жилые дома — 891 и другие коммерческие объекты в селе — 12), Сулутөр (численность населения — 6327 человек, школа — 1, детский сад — 1, мечеть — 1, и другие коммерческие объекты в селе — 10), Кемел (численность населения – 279 человек, жилые дома – 54 и другие коммерческие объекты — 1).

(численность населения — 6327 человек, школа — 1, детский сад — 1, мечеть — 1, и другие коммерческие объекты в селе — 10), Кемел (численность населения – 279 человек, жилые дома – 54 и другие коммерческие объекты — 1). Дачный массив "Дорожник" (численность населения – 279, жилые дома -126), дачный массив "Промтранс" (населения – нет). Жалпактобе (численность населения — 9836 человек, школа — 1, детский сад — 2, дом культуры — 1, мечеть — 1, жилые дома — 1725 и другие коммерческие объекты в селе — 63).

Расширение границы во многом совпадают в северной и южной частях с обводной автодорогой, огибающей жилые районы в этом направлении, и включает систему агропаркового пояса.

"Преимущественное развитие селитебных территорий предусматривается в северо-восточном направлении вдоль сложившихся осей расселения в Сарыкемерском и Алматинском направлениях", - говорится в пояснительной записке.

Как считают власти города, увеличение площади Тараза позволит обеспечить жильем граждан, стоящих в очереди для получения квартир и земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов.

Вместе с ними на присоединяемых территориях планируется развитие производственных мощностей, так как на сегодня отсутствие свободных площадей не позволяет удовлетворить предложение поступающие от инвесторов по строительству различных производственных объектов.

Кроме того, предусматривается присоединение к территории города земель из Байзакского района:

земли сельскохозяйственного назначения – 796,203 га, земли промышленности – 46,6243 га, земли водного фонда – 21,7288 га, земли земельного фонда – 90,1226.

и Жамбылского района:

земли сельскохозяйственного назначения – 5734,2 га, земли промышленности – 128,6956 га, земли водного фонда-163,9925 га, земли земельного фонда — 1937,7574 га.

Таким образом, предусматривается увеличение площади территории города с 18 787,0 га (на исходный год) до – 31 693,7 га с населением 573 тысяч человек.

Город Тараз – административный, хозяйственный, экономический и культурный центр Жамбылской области, один из крупнейших промышленных центров и транспортных узлов республики.

Область обладает богатой минерально-сырьевой базой, промышленным ресурсом, рекреационным и природно-климатическим потенциалом для самодостаточного развития как самого города, так и всей области.

Численность населения Тараза на 1 января 2023 года составила 422,8 тыс. человек.