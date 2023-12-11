В Талгарском районе Алматинской области изменят границы двух сел

Подготовлено постановление акимата и решение маслихата Талгарского района "Об изменении границ (черт) населенных пунктов Талгарского района", сообщает Zakon.kz.

Так, по Кендалинскому сельскому округу принято решение:

изменить границу (черту) села Акдала с уменьшением на 29,9947 гектаров, установив новые границы села Акдала общей площадью 705,433 гектаров;



изменить границу (черту) села Кендала с уменьшением на 59,2225 гектаров, установив новые границы села Кендала общей площадью 220,806 гектаров.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 декабря.

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