Выход из гражданства РК через посольства: вносятся изменения

МИД РК подготовил изменения и дополнения в Правила приема, оформления и рассмотрения загранучреждениями республики заявлений по вопросам гражданства РК, утраты и лишения гражданства РК и определения принадлежности к гражданству РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции правил говорится, что министерство согласовывает заключение, составленное загранучреждениями к документам по вопросам гражданства РК, направляет документы по вопросам гражданства РК в Комиссию по вопросам гражданства при президенте РК и уведомляет загранучреждения о решении президента по заявлениям по вопросам гражданства республики.

Загранучреждения направляют свои заключения и оформленные документы по вопросам гражданства в министерство после согласования посредством ЕИС "Беркут" с Комитетом национальной безопасности.

При этом дополнено, что в заключениях по заявлениям о выходе из гражданства РК сообщаются точные сведения о неисполненных обязательствах заявителя перед Казахстаном или его имущественных обязательствах, с которыми связаны существенные интересы граждан или организаций, об его уголовном преследовании, судимости либо об отбывании им наказания по вступившему в законную силу приговору суда, либо о том, что выход данного лица из гражданства противоречит интересам национальной безопасности РК.

Министерство согласовывает заключение и оформленные документы по вопросам гражданства путем проставления на заключении штампа.

На основании документов по вопросам гражданства, направленных загранучреждениями, МИД направляет на рассмотрение президента страны согласованное заключение о возможности либо невозможности приема в гражданство РК или восстановления в нем каждого заявителя, постоянно проживающего вне пределов территории республики, в том числе возможности его трудового, жилищного и иного устройства в РК.

Гражданин РК, постоянно проживающий за пределами республики, подает заявление о выходе из гражданства РК через загранучреждение с приложением следующих документов:

нотариально удостоверенное заявление-согласие на выход из гражданства РК и об отсутствии материальных и других претензий от супруга (супруги), родителей заявителя или находящихся на его иждивении лиц, проживающих в республике, либо копии свидетельств об их смерти, решение суда о признании гражданина умершим или безвестно отсутствующим (при наличии).

При этом добавлено, что регистрация утраты гражданства РК в отношении лица, постоянно проживающего за пределами республики, осуществляется загранучреждением на основании следующих документов:

заявление о регистрации утраты гражданства РК в произвольной форме от лица, принявшего гражданство другого государства, либо официальное письмо уполномоченного органа иностранного государства о получении гражданином РК гражданства другого государства;

паспорт или удостоверение личности гражданина РК (оригинал).

В случае отсутствия или утери паспорта или удостоверения личности РК предоставляется письменное объяснение либо иной документ, подтверждающий данный факт.

копия паспорта гражданина иностранного государства или иной документ, подтверждающий наличие иностранного гражданства.

Как поясняется, для эффективного применения норм предусмотрена необходимость сдачи оригинала удостоверения личности РК, а также письменного объяснения в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность РК.

Кроме того, для эффективного применения норм по регистрации утраты гражданства РК предусмотрена возможность осуществления данной процедуры не только на основании заявления гражданина, но и в случае поступления официального письма уполномоченного органа зарубежного государства о получении гражданином РК гражданства другого государства.

Загранучреждение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации утраты гражданства РК информирует Республиканское государственное предприятие "Информационно-производственный центр" МВД РК (РГП "ИПЦ") для внесения сведений в базу данных документированного населения республики.

Изъятые документы, удостоверяющие личность гражданина РК, направляются загранучреждением в течение одного месяца со дня регистрации утраты гражданства РК в РГП ИПЦ для уничтожения.

При поступлении заявления о выдаче справки об утрате гражданства РК загранучреждение оформляет заявителю соответствующую справку, составленную в произвольной форме, в течение пяти рабочих дней.

За оформление справки взимается консульский сбор в соответствии с Налоговым кодексом и утвержденными ставками консульского сбора.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 мая.