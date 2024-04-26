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Законодательство РК

Выход из гражданства РК через посольства: вносятся изменения

Выход из гражданства РК через посольства: подготовлены изменения, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 14:46 Фото: gov4c.kz
МИД РК подготовил изменения и дополнения в Правила приема, оформления и рассмотрения загранучреждениями республики заявлений по вопросам гражданства РК, утраты и лишения гражданства РК и определения принадлежности к гражданству РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции правил говорится, что министерство согласовывает заключение, составленное загранучреждениями к документам по вопросам гражданства РК, направляет документы по вопросам гражданства РК в Комиссию по вопросам гражданства при президенте РК и уведомляет загранучреждения о решении президента по заявлениям по вопросам гражданства республики.

Загранучреждения направляют свои заключения и оформленные документы по вопросам гражданства в министерство после согласования посредством ЕИС "Беркут" с Комитетом национальной безопасности.

При этом дополнено, что в заключениях по заявлениям о выходе из гражданства РК сообщаются точные сведения о неисполненных обязательствах заявителя перед Казахстаном или его имущественных обязательствах, с которыми связаны существенные интересы граждан или организаций, об его уголовном преследовании, судимости либо об отбывании им наказания по вступившему в законную силу приговору суда, либо о том, что выход данного лица из гражданства противоречит интересам национальной безопасности РК.

Министерство согласовывает заключение и оформленные документы по вопросам гражданства путем проставления на заключении штампа.

На основании документов по вопросам гражданства, направленных загранучреждениями, МИД направляет на рассмотрение президента страны согласованное заключение о возможности либо невозможности приема в гражданство РК или восстановления в нем каждого заявителя, постоянно проживающего вне пределов территории республики, в том числе возможности его трудового, жилищного и иного устройства в РК.

Гражданин РК, постоянно проживающий за пределами республики, подает заявление о выходе из гражданства РК через загранучреждение с приложением следующих документов:

  • нотариально удостоверенное заявление-согласие на выход из гражданства РК и об отсутствии материальных и других претензий от супруга (супруги), родителей заявителя или находящихся на его иждивении лиц, проживающих в республике, либо копии свидетельств об их смерти, решение суда о признании гражданина умершим или безвестно отсутствующим (при наличии).

При этом добавлено, что регистрация утраты гражданства РК в отношении лица, постоянно проживающего за пределами республики, осуществляется загранучреждением на основании следующих документов:

  • заявление о регистрации утраты гражданства РК в произвольной форме от лица, принявшего гражданство другого государства, либо официальное письмо уполномоченного органа иностранного государства о получении гражданином РК гражданства другого государства;
  • паспорт или удостоверение личности гражданина РК (оригинал).

В случае отсутствия или утери паспорта или удостоверения личности РК предоставляется письменное объяснение либо иной документ, подтверждающий данный факт.

  • копия паспорта гражданина иностранного государства или иной документ, подтверждающий наличие иностранного гражданства.

Как поясняется, для эффективного применения норм предусмотрена необходимость сдачи оригинала удостоверения личности РК, а также письменного объяснения в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность РК.

Кроме того, для эффективного применения норм по регистрации утраты гражданства РК предусмотрена возможность осуществления данной процедуры не только на основании заявления гражданина, но и в случае поступления официального письма уполномоченного органа зарубежного государства о получении гражданином РК гражданства другого государства.

Загранучреждение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации утраты гражданства РК информирует Республиканское государственное предприятие "Информационно-производственный центр" МВД РК (РГП "ИПЦ") для внесения сведений в базу данных документированного населения республики.

Изъятые документы, удостоверяющие личность гражданина РК, направляются загранучреждением в течение одного месяца со дня регистрации утраты гражданства РК в РГП ИПЦ для уничтожения.

При поступлении заявления о выдаче справки об утрате гражданства РК загранучреждение оформляет заявителю соответствующую справку, составленную в произвольной форме, в течение пяти рабочих дней.

За оформление справки взимается консульский сбор в соответствии с Налоговым кодексом и утвержденными ставками консульского сбора.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 мая.

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