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Как поставить на учет договор о долевом участии в жилищном строительстве

Как поставить на учет договор о долевом жилищном строительстве, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 09:54 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 22 апреля внес изменения в Правила ведения учета местными исполнительными органами договоров о долевом участии в жилищном строительстве, а также договоров о переуступке прав требований по ним, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что государственная услуга "Выдача выписки об учетной записи договора о долевом участии в жилищном строительстве" оказывается местными исполнительными органами областей, городов Астана, Алматы и Шымкент, районов, городов областного значения.

Центральные государственные органы, местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимы районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов и услугодатели в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения, дополнения подзаконного нормативного правового акта, определяющего порядок оказания государственной услуги, актуализируют информацию о порядке ее оказания и направляют в Единый контакт-центр и оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства.

Порядок оказания госуслуги

Уполномоченная компания для получения государственной услуги в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора направляет заявку для постановки на учет договора в электронной форме посредством:

  • объекта информатизации – системы qazreestr.kz;
  • веб-портала, интегрированного с системой посредством технологии единого входа (single sign-on);
  • объекта информатизации услугополучателя, интегрированного с системой.

Заявка для постановки на учет договора включает заключенный с дольщиком договор, персональные данные дольщика и сведения о приобретенной доле.

Услугополучатель обеспечивает получение согласия дольщика на сбор и обработку персональных данных, в том числе на передачу третьим лицам.

Система осуществляет регистрацию заявки для постановки на учет договора в день его отправления.

Статус о регистрации заявки в системе с указанием даты и времени регистрации заявки предоставляется услугополучателю посредством учетной записи.

Госуслуга осуществляется в системе в следующие сроки:

  • при постановке на учет электронной копии договора – в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки. Проверка электронной копии договора на соответствие Типовой форме договора, а также на предмет наличия ранее поставленных на учет прав третьих лиц на долю в многоквартирном жилом доме осуществляется услугодателем;
  • при постановке на учет электронного договора – в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявки в системе. Проверка электронного договора на соответствие Типовой форме договора, а также на предмет наличия ранее поставленных на учет прав третьих лиц на долю в многоквартирном жилом доме осуществляется системой автоматизировано.

По результатам проверки услугодатель осуществляет постановку на учет договора в системе, либо направляет мотивированный ответ об отказе в постановке на учет с указанием основания для отказа в оказании государственной услуги.

Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

  • установление недостоверности документов, представленных услугополучателем, или данных (сведений), содержащихся в них;
  • несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям закона;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
  • в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

После устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе, компания повторно направляет заявку в системе для постановки на учет договора.

При постановке договора на учет услугодатель подписывает, а система автоматически формирует и направляет результат государственной услуги – выписку об учетной записи договора на электронную почту дольщика, а также в личный кабинет дольщика в веб-портале.

При отсутствии у дольщика электронной почты услугополучатель представляет дольщику нарочно выписку об учетной записи договора в течение трех рабочих дней с момента получения выписки.

Для снятия с учета договора услугополучатель после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию направляет в системе заявку для постановки на учет договора о передаче доли в многоквартирном жилом доме и передаточного акта доли в многоквартирном жилом доме.

Для снятия с учета договора по причине его расторжения компания направляет в системе заявку с приложением документа, подтверждающего расторжение зарегистрированного в системе договора.

Снятие с учета договора осуществляется в сроки, аналогичные срокам постановки его на учет.

Постановка и снятие с учета дополнительных соглашений к договору и договоров о переуступке прав требований осуществляется аналогично процедуре постановки и снятия с учета договора.

Приказ вводится в действие с 7 мая 2024 года.

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