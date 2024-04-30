В Казахстане вводят электронные паспорта на автотранспорт

Приказом министра промышленности и строительства от 23 апреля 2024 года утверждены Правила ведения электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, сообщает Zakon.kz.

Электронные паспорта оформляются в системах электронных паспортов на принадлежащие юридическим и физическим лицам РК, иностранным физическим и юридическим лицам, а также физическим лицам без гражданства:

транспортные средства, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования, подлежащие государственной регистрации;

шасси транспортных средств;

самоходные машины и другие виды техники, подлежащие государственной регистрации.

Участниками систем электронных паспортов являются:

администратор систем электронных паспортов;

национальный оператор (национальный администратор) системы электронных паспортов;

организации – изготовители транспортных средств (шасси, машин), включенные в единый реестр, в том числе организации, осуществляющие сборочное производство продукции организации-изготовителя и уполномоченные этой организацией-изготовителем на оформление электронных паспортов на собранную ими продукцию, сведения о которых вносятся организацией-изготовителем в единый реестр в качестве сведений об организациях, уполномоченных на оформление электронных паспортов на собранную продукцию (организации-изготовители);

уполномоченный орган (организация);

Евразийская экономическая комиссия;

уполномоченные государственные органы:

по обеспечению безопасности дорожного движения в части государственной регистрации транспортных средств (шасси транспортных средств) и дорожно-транспортных происшествий с участием транспортного средства (шасси, машин);

в сфере таможенного дела;

местные исполнительные органы в части государственной регистрации самоходных машин и других видов техники;

оператор расширенных обязательств производителей (импортеров);

собственник транспортного средства (шасси, машин);

иные лица, заинтересованные в получении (направлении) сведений, содержащихся в электронных паспортах.

Электронные паспорта оформляются в системах электронных паспортов:

организацией-изготовителем – в отношении транспортных средств (шасси), самоходных машин и других видов техники, изготовленных этой организацией-изготовителем с даты начала применения электронных паспортов;

уполномоченным органом (организацией) – в отношении:

- единичных транспортных средств;

- транспортных средств (шасси, машин), ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза физическим или юридическим лицом на срок более 12 месяцев подряд;

- транспортных средств (шасси, машин), обращенных в собственность;

- транспортных средств (шасси, машин), ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, на которые обращено взыскание;

- транспортных средств (шасси, машин), изготовленных на таможенной территории Евразийского экономического союза организацией-изготовителем, не включенной в единый реестр, – в случаях, установленных законодательством государства-члена;

- транспортных средств (шасси, машин), самоходных машин и других видов техники, выпущенных в обращение до даты начала применения электронных паспортов.

Уникальный номер электронного паспорта формируется в системе электронных паспортов и состоит из 15 знаков.

Уникальный номер электронного паспорта присваивается после заполнения всех полей разделов электронного паспорта, заполняемых уполномоченным органом (организацией) или организацией-изготовителем, и подтверждения сведений, содержащихся в электронном паспорте, посредством электронной цифровой подписи (электронной подписи), а также после проведения в системах электронных паспортов. В случае выявления несоответствия транспортного средства (шасси, машины) представленным сведениям в результате проведения указанных мероприятий уникальный номер электронного паспорта не присваивается.

Срок присвоения уникального номера электронного паспорта транспортного средства (шасси, машин) не должен превышать 24 часа после заполнения всех полей разделов электронного паспорта уполномоченным органом (организацией) или организацией-изготовителем и подтверждения сведений, содержащихся в электронном паспорте транспортного средства, посредством применения ЭЦП.

Срок направления администратору систем электронных паспортов заявлений о внесении изменений в электронные паспорта транспортных средств уполномоченным органом самоходных машин и других видов техники в РК после совершения регистрационного действия не должен превышать 24 часов.

После присвоения уникального номера электронного паспорта поступления сведений о выпуске товара (в случае ввоза) и исполнении расширенных обязательств производителями (импортерами) при первичной регистрации транспортного средства электронному паспорту транспортного средства автоматически присваивается статус "действующий".

Также предусматривается, что национальный оператор (национальный администратор) систем электронных паспортов вносит в электронные паспорта дополнительные сведения о первом собственнике транспортного средства на основании информационного взаимодействия с организациями-изготовителями или уполномоченным органом (организацией).

Также национальный оператор систем электронных паспортов либо уполномоченный орган вносят в электронные паспорта дополнительные сведения о втором и последующих собственниках транспортного средства (шасси, машин), представляемые в соответствии с порядком и на основании договорных отношений с участниками взаимодействия.

Кроме того, в электронные паспорта вносятся дополнительные сведения о техническом осмотре транспортного средства, полученные путем информационного взаимодействия с единой информационной системой обязательного технического осмотра.

Также в электронные паспорта вносят дополнительные сведения об ограничениях (обременениях) в отношении транспортного средства по согласию на основании информационного взаимодействия, представляемые:

залогодателем и залогодержателем (финансовые организации и микрофинансовые организации) – в отношении транспортных средств, находящихся у них в залоге (лизинге), с подтверждением совершения сделки в соответствии с условиями документа, содержащего сведения о залоге;

судебными исполнителями – в отношении транспортных средств (шасси транспортных средств), на которые наложен арест в рамках исполнительного производства;

государственными органами – в соответствии с полномочиями, предусмотренными законодательством республики, в порядке и на условиях, определяемых двусторонними соглашениями с национальным оператором (национальным администратором) системы электронных паспортов об информационном взаимодействии.

Вместе с тем предусматривается, что национальный оператор систем электронных паспортов либо уполномоченный орган вносят в электронные паспорта дополнительные сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием транспортного средства, самоходных машин и других видов техники, полученные путем информационного взаимодействия с информационной системой уполномоченного государственного органа по обеспечению безопасности дорожного движения.

Участникам системы электронных паспортов национальным оператором системы электронных паспортов на договорной основе предоставляется доступ к сведениям (включая дополнительные сведения), содержащимся в электронных паспортах транспортных средств (шасси) и электронных паспорта машин, и сервисам системы электронных паспортов в объеме, порядке и на условиях, которые определяются самим национальным оператором, за исключением случаев, предусмотренных порядком.

При этом указывается, что формирование дополнительных сведений в электронных паспортах транспортных средств со статусами "аннулированный", "утилизированный" и "погашенный" не допускается.

Приказ вводится в действие с 10 мая 2024 года.