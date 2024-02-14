В Казахстане введут электронный реестр разрешений в сфере градостроительства

Министерство промышленности и строительства разработало Правила ведения автоматизированного электронного реестра разрешений в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, сообщает Zakon.kz.

Ведение автоматизированного реестра разрешений в сфере архитектуры, градостроительства и строительства осуществляется в целях:

систематизации сведений о разрешениях первой и второй категории, подлежащих автоматизации посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений, а также государственной информационной системы ИС "Е-Курылыс";

информирования физических и юридических лиц РК о сведениях, содержащихся в автоматизированном реестре разрешений в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

Реестр подразделяется на следующие разделы:

реестр лицензий, выданных на проектную, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы;

реестр субъектов, прошедших аккредитацию в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Внесение сведений в Реестр осуществляется посредством ИС "Е-Курылыс".

Реестр лицензий, выданных на проектную, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы, содержит следующие сведения:

категория разрешения (разрешение первой категории (лицензия);

класс разрешения (1 – разрешения, выдаваемые на деятельность);

наименование разрешения;

признак исторических данных (в случае наличия исторических данных);

индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер лицензиата;

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица/наименование юридического лица – лицензиата;

адрес местожительства физического лица или местонахождения юридического лица;

об инженерно-технических работниках;

о производственной базе;

о реализованных объектах (в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;

дата подачи заявления;

дата выдачи разрешения;

статус разрешения;

дата начала действия разрешения;

разрешительный орган;

вид деятельности, действия (для разрешений, выдаваемых на вид деятельности, действия);

подвиды деятельности (для разрешений на вид деятельности, имеющих подвиды деятельности);

вид лицензии (генеральная, исключительная, разовая);

особые условия;

идентификационный номер разрешения (присваиваемый Системой разрешениям в электронной форме);

УИНР;

идентификационный номер первоначального разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено переоформление);

период приостановления действия разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено приостановление);

УИНР первоначальной лицензии;

номер, серия первоначального разрешения (для разрешений первой категории, выдаваемых только в бумажной форме, по которому было осуществлено переоформление или перевод в электронную форму);

дата выдачи первоначального документа (для разрешений, по которым было осуществлено переоформление);

сведения об ЭЦП уполномоченного лица разрешительного органа для разрешений в электронной форме;

период приостановления действия разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено приостановление);

основание отзыва (аннулирования) разрешения (для разрешений, отозванных/аннулированных разрешительным органом на основании решения суда либо в иных случаях.

Ввод исторических данных в реестр лицензий, выданных на проектную деятельность, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы осуществляется разрешительными органами посредством Системы.

При вводе исторических данных не требуется удостоверение сведений о разрешениях ЭЦП уполномоченного лица разрешительного органа.

Также говорится, что при вводе разрешительными органами исторических данных в реестр лицензий, выданных на проектную деятельность, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы разрешений, идентификационный номер разрешения не формируется.

Предусматривается, что срок приостановления лицензий, выданных на проектную деятельность, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы составляет не более шести месяцев.

Если отсутствуют основания к возобновлению действия лицензии по истечению шести месяцев, данная лицензия исключается из реестра в автоматическом режиме без возможности ее дальнейшего восстановления.

Правила также предусматривают порядок ведения реестра субъектов, прошедших аккредитацию в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, выдачу и переоформление свидетельств об аккредитации.

Мониторинг

Кроме того, предусмотрен мониторинг автоматизированного реестра разрешений в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

Мониторинг проводится автоматизированным реестром на основании анализа сведений о субъекте информационной системой для организации проведения строительства по принципу "одного окна", в том числе полученных посредством интеграции с информационными системами государственных органов.

При выявлении нарушения требований законодательства РК по результатам мониторинга:

автоматизированным реестром субъекту архитектурной градостроительной и строительной деятельности направляется рекомендация (уведомление) об устранении выявленных нарушений в личный кабинет;

нарушения должны быть устранены в течении 10 рабочих дней с момента получения уведомления субъектом архитектурной градостроительной и строительной деятельности.

При неустранении выявленных нарушений в установленный срок автоматизированным реестром приостанавливается действие разрешения или приложения к разрешению.

Повторное нарушение (несоответствие установленным разрешительным требованиям) в течение одного года влечет инициирование процедуры лишения (отзыв) разрешения или приложения к разрешению.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 февраля.

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