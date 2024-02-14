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Законодательство РК

В Казахстане введут электронный реестр разрешений в сфере градостроительства

В Казахстане будут вести электронный реестр разрешений в сфере градостроительства Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство промышленности и строительства разработало Правила ведения автоматизированного электронного реестра разрешений в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, сообщает Zakon.kz.

Ведение автоматизированного реестра разрешений в сфере архитектуры, градостроительства и строительства осуществляется в целях:

  • систематизации сведений о разрешениях первой и второй категории, подлежащих автоматизации посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений, а также государственной информационной системы ИС "Е-Курылыс";
  • информирования физических и юридических лиц РК о сведениях, содержащихся в автоматизированном реестре разрешений в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

Реестр подразделяется на следующие разделы:

  • реестр лицензий, выданных на проектную, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы;
  • реестр субъектов, прошедших аккредитацию в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Внесение сведений в Реестр осуществляется посредством ИС "Е-Курылыс".

Реестр лицензий, выданных на проектную, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы, содержит следующие сведения:

  • категория разрешения (разрешение первой категории (лицензия);
  • класс разрешения (1 – разрешения, выдаваемые на деятельность);
  • наименование разрешения;
  • признак исторических данных (в случае наличия исторических данных);
  • индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер лицензиата;
  • фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица/наименование юридического лица – лицензиата;
  • адрес местожительства физического лица или местонахождения юридического лица;
  • об инженерно-технических работниках;
  • о производственной базе;
  • о реализованных объектах (в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;
  • дата подачи заявления;
  • дата выдачи разрешения;
  • статус разрешения;
  • дата начала действия разрешения;
  • разрешительный орган;
  • вид деятельности, действия (для разрешений, выдаваемых на вид деятельности, действия);
  • подвиды деятельности (для разрешений на вид деятельности, имеющих подвиды деятельности);
  • вид лицензии (генеральная, исключительная, разовая);
  • особые условия;
  • идентификационный номер разрешения (присваиваемый Системой разрешениям в электронной форме);
  • УИНР;
  • идентификационный номер первоначального разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено переоформление);
  • период приостановления действия разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено приостановление);
  • УИНР первоначальной лицензии;
  • номер, серия первоначального разрешения (для разрешений первой категории, выдаваемых только в бумажной форме, по которому было осуществлено переоформление или перевод в электронную форму);
  • дата выдачи первоначального документа (для разрешений, по которым было осуществлено переоформление);
  • сведения об ЭЦП уполномоченного лица разрешительного органа для разрешений в электронной форме;
  • период приостановления действия разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено приостановление);
  • основание отзыва (аннулирования) разрешения (для разрешений, отозванных/аннулированных разрешительным органом на основании решения суда либо в иных случаях.

Ввод исторических данных в реестр лицензий, выданных на проектную деятельность, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы осуществляется разрешительными органами посредством Системы.

При вводе исторических данных не требуется удостоверение сведений о разрешениях ЭЦП уполномоченного лица разрешительного органа.

Также говорится, что при вводе разрешительными органами исторических данных в реестр лицензий, выданных на проектную деятельность, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы разрешений, идентификационный номер разрешения не формируется.

Предусматривается, что срок приостановления лицензий, выданных на проектную деятельность, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы составляет не более шести месяцев.

Если отсутствуют основания к возобновлению действия лицензии по истечению шести месяцев, данная лицензия исключается из реестра в автоматическом режиме без возможности ее дальнейшего восстановления.

Правила также предусматривают порядок ведения реестра субъектов, прошедших аккредитацию в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, выдачу и переоформление свидетельств об аккредитации.

Мониторинг

Кроме того, предусмотрен мониторинг автоматизированного реестра разрешений в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

Мониторинг проводится автоматизированным реестром на основании анализа сведений о субъекте информационной системой для организации проведения строительства по принципу "одного окна", в том числе полученных посредством интеграции с информационными системами государственных органов.

При выявлении нарушения требований законодательства РК по результатам мониторинга:

  • автоматизированным реестром субъекту архитектурной градостроительной и строительной деятельности направляется рекомендация (уведомление) об устранении выявленных нарушений в личный кабинет;
  • нарушения должны быть устранены в течении 10 рабочих дней с момента получения уведомления субъектом архитектурной градостроительной и строительной деятельности.

При неустранении выявленных нарушений в установленный срок автоматизированным реестром приостанавливается действие разрешения или приложения к разрешению.

Повторное нарушение (несоответствие установленным разрешительным требованиям) в течение одного года влечет инициирование процедуры лишения (отзыв) разрешения или приложения к разрешению.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 февраля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят проект по реализации услуг в сфере недвижимости по принципу одного заявления.

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Открытые НПА Министерство промышленности и строительства Казахстан
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