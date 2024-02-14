В Казахстане введут электронный реестр разрешений в сфере градостроительства
Ведение автоматизированного реестра разрешений в сфере архитектуры, градостроительства и строительства осуществляется в целях:
- систематизации сведений о разрешениях первой и второй категории, подлежащих автоматизации посредством государственной информационной системы разрешений и уведомлений, а также государственной информационной системы ИС "Е-Курылыс";
- информирования физических и юридических лиц РК о сведениях, содержащихся в автоматизированном реестре разрешений в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.
Реестр подразделяется на следующие разделы:
- реестр лицензий, выданных на проектную, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы;
- реестр субъектов, прошедших аккредитацию в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Внесение сведений в Реестр осуществляется посредством ИС "Е-Курылыс".
Реестр лицензий, выданных на проектную, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы, содержит следующие сведения:
- категория разрешения (разрешение первой категории (лицензия);
- класс разрешения (1 – разрешения, выдаваемые на деятельность);
- наименование разрешения;
- признак исторических данных (в случае наличия исторических данных);
- индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер лицензиата;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица/наименование юридического лица – лицензиата;
- адрес местожительства физического лица или местонахождения юридического лица;
- об инженерно-технических работниках;
- о производственной базе;
- о реализованных объектах (в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;
- дата подачи заявления;
- дата выдачи разрешения;
- статус разрешения;
- дата начала действия разрешения;
- разрешительный орган;
- вид деятельности, действия (для разрешений, выдаваемых на вид деятельности, действия);
- подвиды деятельности (для разрешений на вид деятельности, имеющих подвиды деятельности);
- вид лицензии (генеральная, исключительная, разовая);
- особые условия;
- идентификационный номер разрешения (присваиваемый Системой разрешениям в электронной форме);
- УИНР;
- идентификационный номер первоначального разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено переоформление);
- период приостановления действия разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено приостановление);
- УИНР первоначальной лицензии;
- номер, серия первоначального разрешения (для разрешений первой категории, выдаваемых только в бумажной форме, по которому было осуществлено переоформление или перевод в электронную форму);
- дата выдачи первоначального документа (для разрешений, по которым было осуществлено переоформление);
- сведения об ЭЦП уполномоченного лица разрешительного органа для разрешений в электронной форме;
- период приостановления действия разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено приостановление);
- основание отзыва (аннулирования) разрешения (для разрешений, отозванных/аннулированных разрешительным органом на основании решения суда либо в иных случаях.
Ввод исторических данных в реестр лицензий, выданных на проектную деятельность, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы осуществляется разрешительными органами посредством Системы.
При вводе исторических данных не требуется удостоверение сведений о разрешениях ЭЦП уполномоченного лица разрешительного органа.
Также говорится, что при вводе разрешительными органами исторических данных в реестр лицензий, выданных на проектную деятельность, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы разрешений, идентификационный номер разрешения не формируется.
Предусматривается, что срок приостановления лицензий, выданных на проектную деятельность, изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы составляет не более шести месяцев.
Если отсутствуют основания к возобновлению действия лицензии по истечению шести месяцев, данная лицензия исключается из реестра в автоматическом режиме без возможности ее дальнейшего восстановления.
Правила также предусматривают порядок ведения реестра субъектов, прошедших аккредитацию в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, выдачу и переоформление свидетельств об аккредитации.
Мониторинг
Кроме того, предусмотрен мониторинг автоматизированного реестра разрешений в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.
Мониторинг проводится автоматизированным реестром на основании анализа сведений о субъекте информационной системой для организации проведения строительства по принципу "одного окна", в том числе полученных посредством интеграции с информационными системами государственных органов.
При выявлении нарушения требований законодательства РК по результатам мониторинга:
- автоматизированным реестром субъекту архитектурной градостроительной и строительной деятельности направляется рекомендация (уведомление) об устранении выявленных нарушений в личный кабинет;
- нарушения должны быть устранены в течении 10 рабочих дней с момента получения уведомления субъектом архитектурной градостроительной и строительной деятельности.
При неустранении выявленных нарушений в установленный срок автоматизированным реестром приостанавливается действие разрешения или приложения к разрешению.
Повторное нарушение (несоответствие установленным разрешительным требованиям) в течение одного года влечет инициирование процедуры лишения (отзыв) разрешения или приложения к разрешению.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 февраля.
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