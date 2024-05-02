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Законодательство РК

Верховный суд рассмотрел дело по ходатайству Тогаева, получившего пожизненный срок

Верховный суд рассмотрел дело по ходатайству Тогаева, получившего в 2014 году пожизненный срок, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 09:11 Фото: Telegram/Jogargy_sot
Верховным судом Казахстана под председательством председателя ВС Асламбека Мергалиева рассмотрено уголовное дело в кассационном порядке в отношении Тогаева А. Ж., осужденного к пожизненному лишению свободы, сообщает Zakon.kz.

Заседание проведено с участием осужденного Тогаева, его защитника-адвоката, а также представителя потерпевшего, участвовавших в режиме онлайн.

Государственное обвинение поддержал заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев.

Верховный суд рассмотрел дело по ходатайству Тогаева, получившего в 2014 году пожизненный срок, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 09:11

Фото: Telegram/Jogargy_sot

"В феврале текущего года Тогаев подал ходатайство о пересмотре судебных актов в отношении него, оспаривая правильность квалификации его деяний, а также меру наказания. По итогом рассмотрения судебная коллегия Верховного суда приняла решение об оставлении судебных актов без изменения, а ходатайство осужденного – без удовлетворения", – говорится в сообщении ВС РК.

Как следует из материалов дела, приговором суда от 25 июня 2014 года Тогаев был признан виновным в совершении убийства, сопряженного с разбоем и бандитизмом, разбое, соединенном с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенном с незаконным проникновением в жилое помещение, применением оружия, причинением тяжкого вреда здоровью, организованной группой, в особо крупном размере, также в создании устойчивой вооруженной группы (банды).

Установлено, что Тогаев, создав банду в целях вооруженных нападений на граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, вместе с соучастниками проник в дом супружеской пары. Затем осужденные совершили убийство потерпевшего, после чего связали супругу последнего и, нанося тяжкие телесные повреждения, потребовали передать имеющиеся деньги и ценности. После получения требуемого скрылись с места преступления.

Отмечается, что вина Тогаева доказана частично признательными показаниями осужденных, показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебно-медицинских, биологической экспертиз, результатами осмотра места происшествия, выемки.

"Назначенное наказание в виде пожизненного лишения свободы является законным, обоснованным и справедливым с учетом общественной опасности совершенных деяний, личности ранее судимого Тогаева, в действиях которого имеется опасный рецидив преступлений, особо активной преступной роли последнего".Верховный суд РК

Ранее стало известно, что экс-аким Сатпаева Шапагат Аубакир, осужденный за многомиллионную взятку, пытался обжаловать приговор.

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