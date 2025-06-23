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Право

Изнасиловал малолетнюю: Верховный суд Казахстана вынес окончательный вердикт

Изнасиловал малолетнюю: Верховный суд Казахстана вынес окончательный вердикт, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 09:24 Фото: Telegram/Jogargy_sot
В Верховном суде Казахстана сегодня, 23 июня 2025 года, рассказали о деле осужденного к пожизненному лишению свободы за изнасилование малолетней, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что уголовное дело было рассмотрено судебной коллегией по уголовным делам под председательством председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, с участием заместителя генерального прокурора Асета Чиндалиева, защитника-адвоката Нурболата Камысбая.

Фото: Telegram/Jogargy_sot

Также обеспечено участие осужденного с использованием видеоконференцсвязи.

"Судебная коллегия, изучив материалы дела и доводы стороны, пришла к следующим выводам. Установлено, что К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяя насилие и угрожая таковым, совершил действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней (2018 г.р.)".Пресс-служба ВС РК

Отмечается, что вина осужденного доказана показаниями потерпевшей, ее законного представителя, видеозаписью с камеры наблюдения, заключениями судебных экспертиз.

"Наказание К. назначено с учетом тяжести содеянного, отсутствия смягчающих обстоятельств и наличия отягчающего обстоятельства – совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения".Пресс-служба ВС РК

Фото: Telegram/Jogargy_sot

По итогам кассационного рассмотрения судебная коллегия оставила судебные акты без изменения.

20 июня 2025 года стало известно, что казахстанца признали жертвой политических репрессий спустя почти 40 лет. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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