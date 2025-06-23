Изнасиловал малолетнюю: Верховный суд Казахстана вынес окончательный вердикт

В Верховном суде Казахстана сегодня, 23 июня 2025 года, рассказали о деле осужденного к пожизненному лишению свободы за изнасилование малолетней, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что уголовное дело было рассмотрено судебной коллегией по уголовным делам под председательством председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, с участием заместителя генерального прокурора Асета Чиндалиева, защитника-адвоката Нурболата Камысбая.

Фото: Telegram/Jogargy_sot

Также обеспечено участие осужденного с использованием видеоконференцсвязи.

"Судебная коллегия, изучив материалы дела и доводы стороны, пришла к следующим выводам. Установлено, что К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяя насилие и угрожая таковым, совершил действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней (2018 г.р.)". Пресс-служба ВС РК

Отмечается, что вина осужденного доказана показаниями потерпевшей, ее законного представителя, видеозаписью с камеры наблюдения, заключениями судебных экспертиз.

"Наказание К. назначено с учетом тяжести содеянного, отсутствия смягчающих обстоятельств и наличия отягчающего обстоятельства – совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения". Пресс-служба ВС РК

Фото: Telegram/Jogargy_sot

По итогам кассационного рассмотрения судебная коллегия оставила судебные акты без изменения.

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