Минздрав исключает ряд лекарств для закупа в рамках ОСМС и бесплатной медпомощи
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Министерство здравоохранения подготовило изменения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.
Так, в связи с отсутствием финансирования с 1 мая 2024 года исключаются 20 наименований лекарственных средств, в том числе в рамках ГОБМП 14 препаратов и в системе ОСМС взрослые: 3 лекарственных средства, в системе ОСМС дети – 5 препаратов:
в рамках ГОБМП:
- Гидрохлоротиазид (таблетки), Эналаприл (таблетки), Валсартан (таблетки по нозологии Хроническая сердечная недостаточность – три лекарственных средства);
- Вилантерола и Умеклидиния бромид (порошок для ингаляций по нозологии Хроническая обструктивная болезнь легких);
- Фактор свертывания крови в комбинации с высоким содержанием фактора Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения по нозологии наследственные дефициты факторов свертывания крови;
- Фенобарбитал (таблетки), Руфинамид (таблетки) по нозологии Эпилепсия;
- Метилпреднизолон (таблетки), Преднизолон (таблетки), Азатиоприн (таблетки), Циклоспорин (капсулы по нозологии Миастения (4 ЛС);
- Арипипразол (таблетки), Карипразин (капсулы) по нозологии Психические заболевания (2 ЛС);
- Вориконазол (таблетки по нозологии Состояние после пересадки органов и тканей);
в системе ОСМС взрослые:
- Гидрохлоротиазид (таблетки), Нифедипин (таблетки по нозологии Артериальная гипертензия;
- Пропранолол (таблетки по нозологии Аритмии);
в системе ОСМС дети:
- Гидрохлоротиазид (таблетки), Карведилол (таблетки), Нифедипин (таблетки), Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетки по нозологии Артериальная гипертензия;
- Метформин (таблетки по нозологии Предиабет);
Вместе с тем с 1 января 2025 года исключаются 18 наименований, 19 позиций лекарственных средств, в том числе в рамках ГОБМП 12 лекарств по 9 нозологиям и в системе ОСМС взрослые: 7 лекарств по 5 нозологиям, закупленные СКФ:
в рамках ГОБМП:
- Фуросемид (таблетки), Ивабрадин (таблетки) по нозологии Хроническая сердечная недостаточность;
- Олодатерол и Тиотропия бромид (раствор для ингаляций позологии Хроническая обструктивная болезнь легких);
- Софосбувир (таблетки по нозологии Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени);
- Инсулин деглудек (раствор для инъекций по нозологии Диабет сахарный;
- Прегабалин (капсулы по нозологии Эпилепсия);
- Амисульприд (таблетки, раствор для приема внутрь по нозологии Психические заболевания);
- Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз (таблетки), Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин (таблетки по нозологии ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний);
- Прегабалин (капсула по нозологии пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности);
- Валганцикловир (таблетки), Эверолимус (таблетки, по нозологии состояние после пересадки органов и тканей);
в системе ОСМС взрослые:
- Карведилол (таблетка), Периндоприл в комбинации с диуретиками (таблетки по нозологии Артериальная гипертензия);
- Апиксабан (таблетка), Ривароксабан (таблетки по нозологии Аритмии;
- Метформин (таблетки по нозологии Преддиабет);
- Иммуноглобулин Анти-D(Rh) (раствор для внутримышечных инъекций по нозологии Профилактика резус конфликта);
- Фолиевая кислота (таблетки, по нозологии профилактика пороков развития центральной нервной системы у плода).
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 мая.
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