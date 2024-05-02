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Минздрав исключает ряд лекарств для закупа в рамках ОСМС и бесплатной медпомощи

Минздрав исключит рядпрепаратов для закупа, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 11:33 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения подготовило изменения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.

Так, в связи с отсутствием финансирования с 1 мая 2024 года исключаются 20 наименований лекарственных средств, в том числе в рамках ГОБМП 14 препаратов и в системе ОСМС взрослые: 3 лекарственных средства, в системе ОСМС дети – 5 препаратов:

в рамках ГОБМП:

  • Гидрохлоротиазид (таблетки), Эналаприл (таблетки), Валсартан (таблетки по нозологии Хроническая сердечная недостаточность – три лекарственных средства);
  • Вилантерола и Умеклидиния бромид (порошок для ингаляций по нозологии Хроническая обструктивная болезнь легких);
  • Фактор свертывания крови в комбинации с высоким содержанием фактора Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения по нозологии наследственные дефициты факторов свертывания крови;
  • Фенобарбитал (таблетки), Руфинамид (таблетки) по нозологии Эпилепсия;
  • Метилпреднизолон (таблетки), Преднизолон (таблетки), Азатиоприн (таблетки), Циклоспорин (капсулы по нозологии Миастения (4 ЛС);
  • Арипипразол (таблетки), Карипразин (капсулы) по нозологии Психические заболевания (2 ЛС);
  • Вориконазол (таблетки по нозологии Состояние после пересадки органов и тканей);

в системе ОСМС взрослые:

  • Гидрохлоротиазид (таблетки), Нифедипин (таблетки по нозологии Артериальная гипертензия;
  • Пропранолол (таблетки по нозологии Аритмии);

в системе ОСМС дети:

  • Гидрохлоротиазид (таблетки), Карведилол (таблетки), Нифедипин (таблетки), Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетки по нозологии Артериальная гипертензия;
  • Метформин (таблетки по нозологии Предиабет);

Вместе с тем с 1 января 2025 года исключаются 18 наименований, 19 позиций лекарственных средств, в том числе в рамках ГОБМП 12 лекарств по 9 нозологиям и в системе ОСМС взрослые: 7 лекарств по 5 нозологиям, закупленные СКФ:

в рамках ГОБМП:

  • Фуросемид (таблетки), Ивабрадин (таблетки) по нозологии Хроническая сердечная недостаточность;
  • Олодатерол и Тиотропия бромид (раствор для ингаляций позологии Хроническая обструктивная болезнь легких);
  • Софосбувир (таблетки по нозологии Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени);
  • Инсулин деглудек (раствор для инъекций по нозологии Диабет сахарный;
  • Прегабалин (капсулы по нозологии Эпилепсия);
  • Амисульприд (таблетки, раствор для приема внутрь по нозологии Психические заболевания);
  • Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз (таблетки), Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин (таблетки по нозологии ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний);
  • Прегабалин (капсула по нозологии пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности);
  • Валганцикловир (таблетки), Эверолимус (таблетки, по нозологии состояние после пересадки органов и тканей);

в системе ОСМС взрослые:

  • Карведилол (таблетка), Периндоприл в комбинации с диуретиками (таблетки по нозологии Артериальная гипертензия);
  • Апиксабан (таблетка), Ривароксабан (таблетки по нозологии Аритмии;
  • Метформин (таблетки по нозологии Преддиабет);
  • Иммуноглобулин Анти-D(Rh) (раствор для внутримышечных инъекций по нозологии Профилактика резус конфликта);
  • Фолиевая кислота (таблетки, по нозологии профилактика пороков развития центральной нервной системы у плода).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 мая.

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