Из перечня бесплатных лекарств, применяемых в рамках ГОБМП и ОСМС, исключили ряд препаратов

Фото: Zakon.kz

Министр здравоохранения РК приказом от 16 апреля 2025 года внесла изменения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.

В частности, из раздела "Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" исключены следующие препараты: Омепразол, капсула.

Висмута трикалия дицитрат, таблетка.

Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии.

Кларитромицин, таблетка.

Метронидазол, таблетка. Данные лекарства используют для лечения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. В разделе "Лекарственные средства в системе ОСМС для взрослых" исключены: Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула;

Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;

Омепразол, капсула;

Фамотидин, таблетка;

Карбамазепин, таблетка;

Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы (клавулановая кислота), порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка;

Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка;

Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка;

Офлоксацин, капли глазные;

Тобрамицин, капли глазные;

Ацикловир, мазь глазная;

Хлорамфеникол, капли глазные;

Гидрокортизон, мазь;

Преднизолон, таблетка;

Доксазозин, таблетка;

Дутастерид, капсула;

Бромокриптин, таблетка;

Тамоксифен, таблетка;

Диеногест, таблетка;

Левоноргестрел, таблетка;

Амоксициллин, капсула, таблетка;

Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка;

Цефуроксим, таблетка;

Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы;

Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка;

Ципрофлоксацин, таблетка;

Нитрофурантоин, таблетка. В разделе "Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе ОСМС на амбулаторном уровне для детей до 18 лет" исключили: Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;

Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;

Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;

Ранитидин, таблетка;

Омепразол, капсула;

Эзомепразол, капсула, таблетка;

Метоклопрамид, таблетка;

Домперидон, таблетка;

Кларитромицин, таблетка

Метронидазол, таблетка;

Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), таблетка, капсула;

Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инфекций;

Ибупрофен, таблетка, суспензия;

Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения;

Урсодезоксихолевая кислота, капсула;

Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;

Урсодезоксихолевая кислота, капсула;

Диклофенак, таблетка;

Суматриптан, таблетка;

Карбамазепин, таблетка;

Окскарбазепин, таблетка;

Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, порошок;

Ондансетрон, раствор для инъекций;

Ацикловир, таблетка;

Валацикловир, таблетка;

Ацикловир, крем, мазь;

Мебендазол, таблетка;

Албендазол, таблетка;

Левамизол, таблетка;

Метилпреднизолон, таблетка;

Хлоропирамин, таблетка;

Цетиризин, таблетка, раствор оральный;

Лоратадин, таблетка, сироп;

Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы;

Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь;

Нитрофурантоин, таблетка;

Доксициклин, капсула;

Кларитромицин, таблетка;

Флуконазол, капсула, таблетка, сироп. Приказ вводится в действие с 3 мая.

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