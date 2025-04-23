Из перечня бесплатных лекарств, применяемых в рамках ГОБМП и ОСМС, исключили ряд препаратов
Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК приказом от 16 апреля 2025 года внесла изменения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.
В частности, из раздела "Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" исключены следующие препараты:
- Омепразол, капсула.
- Висмута трикалия дицитрат, таблетка.
- Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии.
- Кларитромицин, таблетка.
- Метронидазол, таблетка.
Данные лекарства используют для лечения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.
В разделе "Лекарственные средства в системе ОСМС для взрослых" исключены:
- Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула;
- Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
- Омепразол, капсула;
- Фамотидин, таблетка;
- Карбамазепин, таблетка;
- Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы (клавулановая кислота), порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка;
- Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка;
- Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка;
- Офлоксацин, капли глазные;
- Тобрамицин, капли глазные;
- Ацикловир, мазь глазная;
- Хлорамфеникол, капли глазные;
- Гидрокортизон, мазь;
- Преднизолон, таблетка;
- Доксазозин, таблетка;
- Дутастерид, капсула;
- Бромокриптин, таблетка;
- Тамоксифен, таблетка;
- Диеногест, таблетка;
- Левоноргестрел, таблетка;
- Амоксициллин, капсула, таблетка;
- Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка;
- Цефуроксим, таблетка;
- Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы;
- Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка;
- Ципрофлоксацин, таблетка;
- Нитрофурантоин, таблетка.
В разделе "Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе ОСМС на амбулаторном уровне для детей до 18 лет" исключили:
- Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
- Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
- Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
- Ранитидин, таблетка;
- Омепразол, капсула;
- Эзомепразол, капсула, таблетка;
- Метоклопрамид, таблетка;
- Домперидон, таблетка;
- Кларитромицин, таблетка
- Метронидазол, таблетка;
- Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), таблетка, капсула;
- Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инфекций;
- Ибупрофен, таблетка, суспензия;
- Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения;
- Урсодезоксихолевая кислота, капсула;
- Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
- Урсодезоксихолевая кислота, капсула;
- Диклофенак, таблетка;
- Суматриптан, таблетка;
- Карбамазепин, таблетка;
- Окскарбазепин, таблетка;
- Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, порошок;
- Ондансетрон, раствор для инъекций;
- Ацикловир, таблетка;
- Валацикловир, таблетка;
- Ацикловир, крем, мазь;
- Мебендазол, таблетка;
- Албендазол, таблетка;
- Левамизол, таблетка;
- Метилпреднизолон, таблетка;
- Хлоропирамин, таблетка;
- Цетиризин, таблетка, раствор оральный;
- Лоратадин, таблетка, сироп;
- Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы;
- Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь;
- Нитрофурантоин, таблетка;
- Доксициклин, капсула;
- Кларитромицин, таблетка;
- Флуконазол, капсула, таблетка, сироп.
Приказ вводится в действие с 3 мая.
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