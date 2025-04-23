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Право

Из перечня бесплатных лекарств, применяемых в рамках ГОБМП и ОСМС, исключили ряд препаратов

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 14:41 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК приказом от 16 апреля 2025 года внесла изменения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.

В частности, из раздела "Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" исключены следующие препараты:

  • Омепразол, капсула.
  • Висмута трикалия дицитрат, таблетка.
  • Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии.
  • Кларитромицин, таблетка.
  • Метронидазол, таблетка.

Данные лекарства используют для лечения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.

В разделе "Лекарственные средства в системе ОСМС для взрослых" исключены:

  • Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула;
  • Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
  • Омепразол, капсула;
  • Фамотидин, таблетка;
  • Карбамазепин, таблетка;
  • Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы (клавулановая кислота), порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка;
  • Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка;
  • Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка;
  • Офлоксацин, капли глазные;
  • Тобрамицин, капли глазные;
  • Ацикловир, мазь глазная;
  • Хлорамфеникол, капли глазные;
  • Гидрокортизон, мазь;
  • Преднизолон, таблетка;
  • Доксазозин, таблетка;
  • Дутастерид, капсула;
  • Бромокриптин, таблетка;
  • Тамоксифен, таблетка;
  • Диеногест, таблетка;
  • Левоноргестрел, таблетка;
  • Амоксициллин, капсула, таблетка;
  • Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка;
  • Цефуроксим, таблетка;
  • Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы;
  • Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка;
  • Ципрофлоксацин, таблетка;
  • Нитрофурантоин, таблетка.

В разделе "Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе ОСМС на амбулаторном уровне для детей до 18 лет" исключили:

  • Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
  • Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
  • Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
  • Ранитидин, таблетка;
  • Омепразол, капсула;
  • Эзомепразол, капсула, таблетка;
  • Метоклопрамид, таблетка;
  • Домперидон, таблетка;
  • Кларитромицин, таблетка
  • Метронидазол, таблетка;
  • Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), таблетка, капсула;
  • Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инфекций;
  • Ибупрофен, таблетка, суспензия;
  • Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения;
  • Урсодезоксихолевая кислота, капсула;
  • Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
  • Урсодезоксихолевая кислота, капсула;
  • Диклофенак, таблетка;
  • Суматриптан, таблетка;
  • Карбамазепин, таблетка;
  • Окскарбазепин, таблетка;
  • Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, порошок;
  • Ондансетрон, раствор для инъекций;
  • Ацикловир, таблетка;
  • Валацикловир, таблетка;
  • Ацикловир, крем, мазь;
  • Мебендазол, таблетка;
  • Албендазол, таблетка;
  • Левамизол, таблетка;
  • Метилпреднизолон, таблетка;
  • Хлоропирамин, таблетка;
  • Цетиризин, таблетка, раствор оральный;
  • Лоратадин, таблетка, сироп;
  • Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы;
  • Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь;
  • Нитрофурантоин, таблетка;
  • Доксициклин, капсула;
  • Кларитромицин, таблетка;
  • Флуконазол, капсула, таблетка, сироп.

Приказ вводится в действие с 3 мая.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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