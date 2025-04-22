Размещение госзаказа в творческих кружках для детей: обновлены правила

Приказом министра культуры и информации от 14 апреля 2025 года внесены изменения в Правила размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 июля 2025 года вводится понятие "законные представители ребенка" – родители, усыновители, опекун или попечитель, приемный родитель, приемный профессиональный воспитатель, патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие заботу, образование, воспитание, защиту прав и законных интересов ребенка.

Часть пунктов правил изложены в новой редакции.

Так, говорится, что размещение государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества включает в себя:

отбор поставщиков для размещения государственного заказа;

порядок распределения мест в творческие кружки.

Размещение государственного заказа осуществляется оператором посредством информационной системы, интегрированной с информационной системой "Национальная образовательная база данных" (НОБД).

Размещение государственного заказа осуществляется среди поставщиков в объеме средств, предусмотренных в бюджете оператора на соответствующий год.

Проект плана финансирования государственного заказа составляется оператором в полном объеме календарного года и размещается на официальном интернет-ресурсе оператора ежегодно в срок не позднее 31 октября года, предшествующего планируемому году.

Утвержденный план финансирования государственного заказа размещается оператором на официальном интернет-ресурсе оператора ежегодно в срок не позднее пяти рабочих дней после его утверждения.

Утвержденный объем финансирования государственного заказа размещается оператором на информационной системе ежегодно в первый рабочий день финансового года, за вычетом объема средств, предусмотренных на продолжение финансирования государственного заказа предыдущего финансового года.

При выделении дополнительных средств из бюджета оператора на реализацию государственного заказа утвержденный объем дополнительного финансирования размещается в информационной системе не позднее трех рабочих дней после его утверждения.

Комплектование контингента детей осуществляется оператором посредством информационной системы автоматически на основании поданных электронных заявлений законных представителей ребенка под определенным поставщиком.

При комплектовании контингента детей информационная система распределяет места в творческие кружки для детей и юношества, руководствуясь очередностью.

Размещение государственного заказа, комплектование контингента детей, а также иные сопутствующие функциональные операции поставщика, оператора и законного представителя ребенка, связанные с этими процессами, осуществляются безвозмездно для законного представителя ребенка.

Сбор документов осуществляется информационной системой посредством интеграции с информационными системами государственных органов.

При отсутствии возможности получения цифрового документа посредством интеграции информационной системы с государственными информационными системами прикрепляется копия документа с бумажного носителя.

Для участия в размещении государственного заказа поставщик посредством информационной системы подает оператору заявление с приложением документов, в том числе:

утвержденная поставщиком учебная программа по видам творчества, содержащая:

цели и задачи учебной программы;

прогнозируемые творческие результаты;

содержание занятий по степеням обучения (перечисление тем занятий на один календарный год с указанием количества занятий, затрачиваемых на одну тему в соответствии с методикой;

описание материально-технического оснащения для обеспечения занятий;

график проведения занятий;

планируемый график проведения внутренних мероприятий, в том числе конкурсных (соревновательных), отчетных мероприятий и открытых уроков для законных представителей ребенка;

сведения об индивидуальном инвентаре и экипировке детей, необходимых для проведения занятий;

утвержденный поставщиком регламент посещения творческого кружка, учитывая возможности дистанционного обучения;

регламент посещения творческого кружка.

При этом на каждого сотрудника поставщика, который будет проводить занятия с детьми, к заявлению прикладывается информация, содержащая:

сведения о состоянии на динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) из Центра психического здоровья "Наркология", выданная не позднее 10 календарных дней к дате подачи заявления;

сведения о состоянии на динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) из Центра психического здоровья "Психиатрия", выданная не позднее 10 календарных дней к дате подачи заявления;

сведения о состоянии на динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) больных туберкулезом из Центра фтизиопульмонологии "Фтизиатрия", выданная не позднее 10 календарных дней к дате подачи заявления.

Уточняется, что распределение мест и выдача ваучеров осуществляется ежедневно в 18 часов в автоматическом режиме информационной системой.

Предусмотрено, что оператор осуществляет хранение сведений, накапливаемых в ходе исполнения процедур государственного заказа, на серверах информационной системы и на носителях информации, физически находящихся внутри периметра единой транспортной среды государственных органов РК.

Компоненты информационной системы, осуществляющие задачи государственного заказа:

взаимодействуют с пользователями сети интернет через внешний шлюз электронного правительства;

получают акт об успешном результате испытаний на информационную безопасность в уполномоченном органе в сфере обеспечения информационной безопасности на соответствие требованиям, предъявляемым к объектам информатизации не ниже второго уровня согласно Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;

интегрируются с НОБД для осуществления информационного обмена и сверки информации по обучающимся, получившим государственный образовательный, творческий и спортивный заказы, а также сведения об организациях образования, опекунах и попечителях обучающегося (при наличии);

интегрируются с информационной системой в области цифровизации "База мобильных граждан РК";

интегрируются с информационными системами уполномоченного органа в области здравоохранения для получения в электронном виде справки из медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, выданной по форме 027/у;

интегрируются с государственной базой данных "Физические лица";

интегрируются с государственной базой данных "Юридические лица";

интегрируются с информационными системами Комитета государственных доходов для подтверждения статуса индивидуального предпринимателя;

интегрируются с государственным информационным порталом "Электронная биржа труда";

интегрируются с информационной системой "Запись актов гражданского состояния" для получения данных свидетельства о рождении ребенка;

интегрируются с информационной системой "Государственная база "Е-лицензирование";

интегрируются с информационными системами уполномоченных органов в области образования для получения сведений о высшем (или послевузовском) и/или техническом и профессиональном образовании;

резервируют накапливаемые данные для возможности быстрого восстановления работоспособности в случае сбоев.

Интеграция объектов информатизации электронного правительства осуществляется в соответствии с Правилами интеграции объектов информатизации электронного правительства.

Приказ вводится в действие с 22 июня 2025 года.