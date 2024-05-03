Изменились правила размещения и выполнения государственного оборонного заказа

Постановлением правительства Казахстана от 29 апреля 2024 года внесены изменения в Правила формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что в срок до 1 июля текущего финансового года для выбора исполнителя отечественные товаропроизводители, отечественные поставщики работ, услуг, включенные в реестр, и уполномоченная организация представляют в адрес уполномоченного органа или получателей, когда средства у получателей, конкурсную документацию – плановые калькуляции в соответствии с правилами ценообразования.

Отечественные товаропроизводители, отечественные поставщики работ, услуг, включенные в реестр, специализирующиеся на производстве вещевого и специального имущества, средств индивидуальной защиты, в срок до 1 июля текущего финансового года представляют в адрес получателей образцы заявляемой продукции для осуществления проверки на соответствие продукции требованиям технического задания с приложением документов, подтверждающих качество используемого сырья.

Образцы заявляемой продукции регистрируются в журнале.

Представление отечественными товаропроизводителями, отечественными поставщиками работ, услуг, включенными в реестр, плановых калькуляций является подтверждением их согласия и возможности осуществить поставку продукции оборонного заказа с соблюдением условий, предусмотренных в техническом задании.

При предоставлении плановых калькуляций предоставлять альтернативные технические задания запрещается.

Вместе с тем говорится, что для выбора исполнителя, когда средства у уполномоченного органа, создается конкурсная комиссия уполномоченного органа.

В комиссию по выбору исполнителей включаются представители (специалисты) получателя, имеющие специальные познания по направлению деятельности.

Кроме того, для утверждения образцов вещевого и специального имущества, средств индивидуальной защиты и проверки их на соответствие требованиям технического задания создается комиссия из числа представителей получателя.

Оговаривается, что состав комиссии по утверждению образцов вещевого и специального имущества, средств индивидуальной защиты и порядок ее работы определяются получателем.

Комиссия по утверждению образцов вещевого и специального имущества, средств индивидуальной защиты в срок до 15 августа текущего финансового года утверждает образцы вещевого и специального имущества, средств индивидуальной защиты и проверяет их на соответствие требованиям технического задания.



При этом в срок до 1 августа текущего финансового года при выявлении комиссией несоответствия образцов вещевого и специального имущества, средств индивидуальной защиты требованиям технического задания получатель письменно уведомляет организацию о необходимости устранения выявленных несоответствий.

Организация в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления письменно уведомляет получателя об устранении выявленных недостатков с приложением образцов. При непредставлении в установленные сроки доработанных образцов для рассмотрения комиссией представленные плановые калькуляции организации не вскрываются.

В срок до 20 августа текущего финансового года получатель, когда средства у уполномоченного органа, направляет в адрес уполномоченного органа акт об утверждении образцов.

Также уточняется, что выбор исполнителей производится на конкурсной основе уполномоченным органом или получателем, когда средства у получателя, из числа организаций, включенных в реестр.



"По вещевому и специальному имуществу, средствам индивидуальной защиты выбор исполнителей осуществляется среди тех организаций, включенных в реестр, чьи образцы были утверждены комиссией по утверждению образцов вещевого и специального имущества, средств индивидуальной защиты", – говорится в документе.

Во время проведения процедуры выбора исполнителей государственного оборонного заказа на заседании комиссии по выбору исполнителей при вскрытии конвертов (ценовых предложений) с аудио-, видеофиксацией и подписании членами комиссии протокола заседания вправе присутствовать представители организаций оборонно-промышленного комплекса, участвующие в конкурсе.

Организации, представившие плановые калькуляции с целью выбора исполнителей, уведомляются по электронной почте за 5 календарных дней о предстоящей процедуре выбора исполнителей с указанием даты, времени и места.

Вскрытие конвертов с плановыми калькуляциями проводится комиссией по выбору исполнителей в день, время и месте, которые были указаны в уведомлении организациям, в присутствии простого большинства членов комиссии по выбору исполнителей.

При необходимости работы со сведениями, составляющими государственные секреты, в рамках конкретного мероприятия оборонного заказа учитывается наличие у организации разрешения на проведение работ с использованием таких сведений.

Вместе с тем указывается, что в исключительных случаях для решения задач президента РК, Совета Безопасности или Республиканского оперативного штаба РК при появлении внезапно возникших угроз, возникновении чрезвычайных ситуаций, введении чрезвычайного положения, решении задач, связанных с обеспечением безопасности и правопорядка в государстве, а также поддержании боевой готовности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований республики уполномоченный орган либо получатели (в зависимости от того, у кого средства), процедуры по выбору исполнителей оборонного заказа проводят по мере необходимости.



Решение о проведении процедуры выбора исполнителя принимается комиссией по выбору исполнителей.

При этом плановые калькуляции представляются в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса уполномоченного органа или получателя.

При лишении или снижении объемов и количества производственных помещений на правах собственности или аренды, технологического оборудования, квалифицированных специалистов, необходимых для производства продукции оборонного заказа, организация, включенная в реестр, в течение 20 календарных дней уведомляет об этом уполномоченный орган с приложением соответствующих документов.



Организация по своему усмотрению уведомляет уполномоченный орган об увеличении объемов или количества производственных помещений, в том числе на правах долгосрочной аренды сроком не менее трех лет, технологического оборудования на правах собственности и квалифицированных специалистов, необходимых для производства продукции оборонного заказа.

Постановление вводится в действие с 13 мая 2024 года.