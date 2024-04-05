В Казахстане изменились правила дактилоскопической регистрации

Правительство Казахстана постановлением от 1 апреля 2024 года внесло изменения и дополнения в Правил проведения дактилоскопической и геномной регистрации, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что органы внутренних дел осуществляют сбор дактилоскопической информации:

граждан РК, обратившихся для получения удостоверения личности или паспорта гражданина Республики Казахстан впервые, а также для их восстановления либо замены, с их согласия (в прежней редакции правил согласия не требовалось);

Также отпечатки пальцев берут у иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста (добавлено):

обратившихся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Республике Казахстан;

при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:

вида на жительство иностранца в РК;

удостоверения лица без гражданства;

удостоверения беженца;

проездного документа.

Кроме того, изменен еще один пункт. Так, уполномоченный государственный орган в области внешнеполитической деятельности осуществляет сбор дактилоскопической информации граждан РК, а также детей в возрасте от 12-ти до 16-ти лет в порядке при оформлении паспорта гражданина РК в загранучреждениях Республики Казахстан с их согласия (ранее в документе говорилось только о 16-летнем возрасте).

Также правила дополнены пунктом о том, что уполномоченный государственный орган в области внешнеполитической деятельности, органы внутренних дел в соответствии с их компетенцией осуществляют сбор дактилоскопической информации иностранцев и лиц без гражданства, достигших шестнадцатилетнего возраста, при оформлении виз Республики Казахстан.

Органы внутренних дел, национальной безопасности в соответствии с их компетенцией осуществляют сбор дактилоскопической информации иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, выдворяемых за пределы Казахстана, либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных республикой.

Дактилоскопическая регистрация граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, в отношении которых принято решение о выдаче удостоверения личности моряка РК, осуществляется уполномоченным государственным органом в области транспорта.

В новое редакции изложены и ряд других пунктов.

Так, говорится, что материальный носитель с дактилоскопической информацией граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:

фамилию, имя, отчество;

дату и место рождения;

пол;

национальную принадлежность (по желанию владельца);

гражданство;

фотографию;

информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;

номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;

подпись владельца документа;

индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);

дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;

наименование органа, выдавшего документ;

фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при оформлении виз РК содержит следующие сведения:

фамилию, имя, отчество;

дату рождения;

пол;

информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;

гражданство;

фотографию;

номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;

дату выдачи, срок действия визы;

дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;

наименование органа, выдавшего визу;

фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при выдаче разрешения на временное проживание в РК содержит следующие сведения:

фамилию, имя, отчество;

дату рождения;

пол;

информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;

гражданство;

фотографию;

адрес места постоянного проживания за рубежом;

адрес места временного проживания в РК;

адрес принимающей стороны;

номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;

дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства, выдворяемых за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных республикой, содержит следующие сведения:

фамилию, имя, отчество;

дату рождения;

пол;

информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;

гражданство;

фотографию;

номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;

дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию;

дату и основания выдворения за пределы РК (вступившего в законную силу приговора или решения суда);

дату, до истечения которой судом установлен запрет на въезд на территорию РК.

Правила также дополнены пунктом о том, что материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при оформлении разрешения на постоянное проживание в РК содержит следующие сведения:

фамилию, имя, отчество;

дату рождения;

пол;

информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;

гражданство;

фотографию;

номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;

дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию;

дату выдачи, срок действия визы, разрешения на временное проживание;

адрес места планируемого постоянного проживания;

наименование органа, рассматривающего ходатайство на постоянное место жительства.

Уточняется, что при наличии у иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы страны, либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных РК, физических недостатков (отсутствие всех пальцев на обеих руках или папиллярных узоров на ногтевых фалангах всех пальцев обеих рук) дактилоскопирование осуществляется по ладоням рук.

При этом иностранцы и лица без гражданства освобождаются от дактилоскопической регистрации и процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации при пересечении государственной границы РК в случае отсутствия всех пальцев или кистей на обеих руках.

Вместе с тем также уточняется, что перед началом процедуры документирования сотрудник миграционной службы спрашивает у гражданина РК о желании пройти дактилоскопическую регистрацию.

В свою очередь гражданин РК в устной форме сообщает сотруднику миграционной службы о желании либо отказе от дактилоскопической регистрации.

Если гражданин Казахстана изъявил желание пройти дактилоскопическую регистрацию, сотрудник миграционной службы формирует в ППО заявку на ее прохождение.

При отказе от прохождения дактилоскопической регистрации сотрудник миграционной службы также осуществляет документирование в ППО.

В случае прохождения ранее гражданином РК дактилоскопической регистрации и при наличии отметки сотрудник проводит верификацию посредством АИС "БИЛ".

При документировании иностранцев и лиц без гражданства сотрудник миграционной службы проверяет наличие отметки о прохождении дактилоскопической регистрации в ППО.

При наличии отметки сотрудник проводит верификацию иностранцев и лиц без гражданства посредством АИС "БИЛ".

Если отсутствует отметка о прохождении дактилоскопической регистрации иностранцев и лиц без гражданства в ППО, сотрудник миграционной службы формирует в ППО заявку на прохождение дактилоскопической регистрации. После этого проводит дактилоскопическую регистрацию в АИС "БИЛ".

В случае отказа от прохождения дактилоскопической регистрации иностранец или лицо без гражданства, или лицо, законные интересы которого он представляет, письменно заполняет отказ от прохождения дактилоскопической регистрации.

Верификация граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства, прошедших дактилоскопическую регистрацию, осуществляется бескрасковым методом путем одновременного прикладывания четырех пальцев (указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца), затем больших пальцев правой и левой рук поочередно к предметному стеклу дактилоскопического сканера.

При совпадении папиллярных узоров пальцев рук с их дактилоскопической информацией, размещенной в документе, удостоверяющем личность, либо по базе данных АИС "БИЛ", граждане РК, иностранцы и лица без гражданства проходят дальнейшую процедуру документирования.

В случае несовпадения папиллярных узоров пальцев рук с их дактилоскопической информацией, размещенной в документе, удостоверяющем личность, либо по базе данных АИС "БИЛ", указанные лица, добровольно прошедшие дактилоскопическую регистрацию, подлежат повторному дактилоскопированию.

Иностранцы и лица без гражданства, ранее прошедшие дактилоскопическую регистрацию, проходят процедуру дактилоскопирования повторно, если:

сбор дактилоскопической информации ранее не проводился ввиду временного повреждения десяти пальцев обеих рук или проводился по неповрежденным пальцам ввиду наличия на отдельных ногтевых фалангах пальцев рук открытых ран и иных повреждений, временно исключавших их дактилоскопирование;

лицо, прошедшее дактилоскопическую регистрацию, не распознается автоматизированной системой по базе данных АИС "БИЛ" ввиду приобретенных необратимых повреждений папиллярных узоров ногтевых фаланг пальца (например, рубцов, шрамов вследствие кожных заболеваний, значительных травм).

Также в правила добавлено, что при нераспознавании гражданина РК, ранее прошедшего дактилоскопическую регистрацию, по АИС "БИЛ" ввиду приобретенных необратимых повреждений папиллярных узоров ногтевых фаланг пальца (например, рубцов, шрамов вследствие кожных заболеваний, значительных травм) повторное дактилоскопирование проводится с его согласия.

Дактилоскопирование иностранцев и лиц без гражданства при выдаче разрешения на временное или постоянное проживание, выдворяемых за пределы республики либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, осуществляется прокатным способом одним из следующих методов:

бескрасковым методом путем сканирования десяти пальцев и ладоней рук;

красковым методом на бумажный бланк дактилоскопической карты десяти пальцев и ладоней рук.

Справка о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства оформляется согласно приложению к правилам и выдается ему в бумажном формате.

Вместе с тем дактилоскопической регистрации не подлежат лица со следующими физическими недостатками, исключающими возможность дактилоскопирования:

отсутствие всех пальцев или кистей на обеих руках;

наличие заболевания, являющееся основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации, при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии.

Дактилоскопическая информация граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства, прошедших дактилоскопическую регистрацию, используется для:

подтверждения или установления личности граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства;

учета и контроля иностранцев и лиц без гражданства на территории республики;

обеспечения безопасности личности, общества и государства;

учета и контроля лиц, пересекающих государственную границу РК, посредством процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации.

Осуществление проверок по дактилоскопической информации лица, ранее прошедшего дактилоскопическую регистрацию, или предоставление дактилоскопической информации лица, прошедшего дактилоскопическую регистрацию, осуществляются МВД РК по запросам компетентных государственных органов и направленным в министерство посредством фельдъегерской связи или единой системы электронного документооборота с соблюдением требований законодательства РК в сфере доступа к информации.

Правила также добавлены рядом новых пунктов

Предоставление дактилоскопической информации лицу, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, осуществляется подразделениями миграционной службы органов внутренних дел на основании его письменного обращения или обращения его законного представителя.

Для получения дактилоскопической информации в электронном виде заявитель подает письменное обращение через веб-портал "электронное правительство" либо в территориальные подразделения миграционной службы органов внутренних дел.

Сотрудник миграционной службы в течение двух рабочих дней после получения письменного обращения о предоставлении в электронном виде дактилоскопической информации проверяет по базе ППО сведения о прохождении дактилоскопической регистрации заявителем.

При отсутствии сведений о прохождении дактилоскопической регистрации заявителем сотрудник миграционной службы в течение двух рабочих дней со дня принятия письменного обращения сообщает об отсутствии дактилоскопической информации в личный кабинет заявителя на веб-портале.

В случае отсутствия личного кабинета заявителя на веб-портале сотрудник миграционной службы направляет уведомление текстовым сообщением об отсутствии дактилоскопической информации по абонентскому номеру сотовой связи или электронному адресу либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.

При наличии сведений о дактилоскопической регистрации сотрудник миграционной службы в течение двух рабочих дней со дня принятия письменного обращения направляет в оперативно-криминалистическое подразделение территориального органа внутренних дел соответствующий запрос.

Оперативно-криминалистическое подразделение территориального органа внутренних дел, получив запрос, в течение двух рабочих дней направляет дактилоскопическую информацию в подразделение миграционной службы органов внутренних дел посредством единой системы электронного документооборота.

Сотрудник миграционной службы после получения дактилоскопической информации в течение двух рабочих дней уведомляет заявителя посредством личного кабинета заявителя на веб-портале о готовности к выдаче его дактилоскопической информации.

В случае отсутствия личного кабинета заявителя на веб-портале сотрудник миграционной службы направляет уведомление текстовым сообщением о готовности к выдаче его дактилоскопической информации по абонентскому номеру сотовой связи или электронному адресу либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.

Выдача дактилоскопической информации заявителю осуществляется в рабочее время через канцелярию подразделения миграционной службы органов внутренних дел.

Для получения дактилоскопической информации в бумажном виде (дактилоскопической карты, выполненной красковым методом) заявитель письменно обращается за дактилоскопической информацией через веб-портал либо в территориальные подразделения миграционной службы органов внутренних дел.

Сотрудник миграционной службы в течение двух рабочих дней со дня принятия письменного обращения проверяет наличие сведений о прохождении дактилоскопической регистрации по базе ППО.

При отсутствии сведений о дактилоскопической регистрации заявителя сотрудник миграционной службы в течение двух рабочих дней со дня принятия письменного обращения сообщает об отсутствии дактилоскопической информации в личный кабинет заявителя на веб-портале.

При наличии сведений о дактилоскопической информации заявителя сотрудник миграционной службы в течение двух рабочих дней со дня принятия письменного обращения направляет запрос в оперативно-криминалистическое подразделение органов внутренних дел, а также сообщает заявителю о времени и месте проведения дактилоскопирования посредством личного кабинета заявителя на веб-портале.

Дактилоскопирование заявителя проводится не позднее трех рабочих дней с момента подачи обращения в территориальном подразделении органов внутренних дел. Сопровождение заявителя для его дактилоскопирования возлагается на сотрудника миграционной службы.

После дактилоскопирования заявителю в течение одного часа выдается на руки бумажная дактилоскопическая карта через канцелярию подразделения миграционной службы органов внутренних дел.

Предоставление геномной информации лица, прошедшего геномную регистрацию, производится оперативно-криминалистическим подразделением МВД в течение двух рабочих дней со дня принятия его письменного обращения или письменного обращения лица, законные интересы которого он представляет.

Для получения геномной информации в электронном виде заявитель подает письменное обращение через веб-портал либо в оперативно-криминалистическое подразделение МВД.

Сотрудник оперативно-криминалистического подразделения МВД дел в течение двух рабочих дней со дня принятия письменного обращения о предоставлении в электронном виде геномной информации проверяет по базе данных АИС "БИЛ" сведения о прохождении геномной регистрации заявителем.

При отсутствии сведений о прохождении геномной регистрации заявителем сотрудник оперативно-криминалистического подразделения Министерства внутренних дел в течение двух рабочих дней со дня принятия обращения сообщает об отсутствии геномной информации в личный кабинет заявителя на веб-портале.

При наличии сведений о прохождении геномной регистрации заявителем сотрудник оперативно-криминалистического подразделения Министерства внутренних дел в течение двух рабочих дней со дня принятия обращения направляет в личный кабинет заявителя на веб-портале карточку профиля ДНК регистрируемого лица.

Постановление вводится в действие с 15 апреля 2024 года.