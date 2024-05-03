В Алматинской области установили места для массового пляжного отдыха
Фото: Zakon.kz
Акимат Алматинской области постановлением от 29 апреля 2024 года установил места для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях области, сообщает Zakon.kz.
В частности, для массового отдыха населения установлены следующие объекты:
Капшагайское водохранилище:
- 7 городских пляжей;
- пляж "Балдаурен-Капшагай" ("Алтын-Эмель") – республиканского учебно-оздоровительного центра Балдаурен-Капшагай;
- пляж Күншуақ – детской школы искусств ГУ "Отдел образования по городу Конаев;
- 88 частных пляжей и зон отдыха.
Енбекшиказахский район
- Пляж активного отдыха "Тихая заводь" в селе Койшыбек.
Илийский район
- Приютское водохранилище – 5 частных пляжей (Первомайские пруды).
Постановление вводится в действие с 13 мая 2024 года.
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