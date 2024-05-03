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В Алматинской области установили места для массового пляжного отдыха

В Алматинской области установлены места для пляжного отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 16:07 Фото: Zakon.kz
Акимат Алматинской области постановлением от 29 апреля 2024 года установил места для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях области, сообщает Zakon.kz.

В частности, для массового отдыха населения установлены следующие объекты:

Капшагайское водохранилище:

  • 7 городских пляжей;
  • пляж "Балдаурен-Капшагай" ("Алтын-Эмель") – республиканского учебно-оздоровительного центра Балдаурен-Капшагай;
  • пляж Күншуақ – детской школы искусств ГУ "Отдел образования по городу Конаев;
  • 88 частных пляжей и зон отдыха. 

Енбекшиказахский район

  • Пляж активного отдыха "Тихая заводь" в селе Койшыбек.

Илийский район

  • Приютское водохранилище – 5 частных пляжей (Первомайские пруды).

Постановление вводится в действие с 13 мая 2024 года.

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