В Алматинской области установили места для массового пляжного отдыха

Фото: Zakon.kz

Акимат Алматинской области постановлением от 29 апреля 2024 года установил места для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях области, сообщает Zakon.kz.

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