В Алматинской области переименовали села и сельские округа
Фото: amanatpartiasy.kz
Акимат и маслихат Алматинской области приняли постановление и решение от 31 января 2024 года "О переименовании наименований некоторых административно-территориальных единиц Алматинской области", сообщает Zakon.kz.
Согласно документу переменованы следующие административно-территориальные единицы Илийского района:
- Энергетический сельский округ в сельский округ Өтеген батыр;
- село Покровка Энергетического сельского округа в село Кенен Әзірбаев;
- Чапаевский сельский округ и село Чапаево в сельский округ Байкент и село Байкент;
- Междуреченский сельский округ и село Междуреченск в сельский округ Ақсай и село Ақсай.
Село Қызыл-Ту-4 Панфиловского сельского округа Талгарского района переименова в село Жібек жолы Панфиловского сельского округа Талгарского района.
Совместное решение Алматинского областного маслихата и постановление акимата Алматинской области вводится в действие с 25 февраля 2024 года.
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