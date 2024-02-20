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В Алматинской области переименовали села и сельские округа

В Алматинской области переименовали несколько сел и сельских округов Фото: amanatpartiasy.kz
Акимат и маслихат Алматинской области приняли постановление и решение от 31 января 2024 года "О переименовании наименований некоторых административно-территориальных единиц Алматинской области", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу переменованы следующие административно-территориальные единицы Илийского района:

  • Энергетический сельский округ в сельский округ Өтеген батыр;
  • село Покровка Энергетического сельского округа в село Кенен Әзірбаев;
  • Чапаевский сельский округ и село Чапаево в сельский округ Байкент и село Байкент;
  • Междуреченский сельский округ и село Междуреченск в сельский округ Ақсай и село Ақсай.

Село Қызыл-Ту-4 Панфиловского сельского округа Талгарского района переименова в село Жібек жолы Панфиловского сельского округа Талгарского района.

Совместное решение Алматинского областного маслихата и постановление акимата Алматинской области вводится в действие с 25 февраля 2024 года.

Ранее мы рассказали, что правительство утвердило генеральный план развития Жезказгана.

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Лариса Черненко
Алматинская область Казахстан
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