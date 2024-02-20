В Алматинской области переименовали села и сельские округа

Фото: amanatpartiasy.kz

Акимат и маслихат Алматинской области приняли постановление и решение от 31 января 2024 года "О переименовании наименований некоторых административно-территориальных единиц Алматинской области", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу переменованы следующие административно-территориальные единицы Илийского района:

Энергетический сельский округ в сельский округ Өтеген батыр;

село Покровка Энергетического сельского округа в село Кенен Әзірбаев;

Чапаевский сельский округ и село Чапаево в сельский округ Байкент и село Байкент;

Междуреченский сельский округ и село Междуреченск в сельский округ Ақсай и село Ақсай. Село Қызыл-Ту-4 Панфиловского сельского округа Талгарского района переименова в село Жібек жолы Панфиловского сельского округа Талгарского района. Совместное решение Алматинского областного маслихата и постановление акимата Алматинской области вводится в действие с 25 февраля 2024 года. Ранее мы рассказали, что правительство утвердило генеральный план развития Жезказгана. Читайте также Можно ли получить отсрочку по уплате госпошлины в суде У МЧС появился ряд новых функций В совершение сделок нотариусами внесли изменения

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