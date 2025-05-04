Топ-5 лучших мест для отдыха в Казахстане представили в Минтуризма

В Министерстве туризма и спорта опубликовали список лучших мест для отдыха в стране, которые подходят как для иностранцев, так и для казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В министерстве отметили, что сделали подборку, которая включает в себя красивые природные места, культуру и комфортную инфраструктуру.

Катон-Карагай, Восточно-Казахстанская область

Катон-Карагайский национальный парк – первая территория Казахстана, включенная в список Green Destinations. Регион известен своими горными пейзажами, озерами, лечебными источниками и альпийскими лугами. Туристам доступны маршруты к озеру Язевое, Белухе, заповеднику "Рахмановские ключи" и музею Шукера Шайжунисова. Место идеально подходит для экотуризма, альпинизма и оздоровительного отдыха.

Коргалжынский заповедник, Акмолинская область

Коргалжын – одно из немногих мест в мире, где можно увидеть фламинго в естественной среде обитания. В летние месяцы озера заповедника становятся домом для тысяч перелетных птиц. Это направление особенно популярно среди фотографов, орнитологов и любителей уединенной природы.

Национальный парк Алтын-Эмель, область Жетысу

Алтын-Эмель признан одним из лучших национальных парков Казахстана. В парке функционирует современный визит-центр, который предоставляет туристам навигационную, справочную и сервисную поддержку. Среди главных достопримечательностей – песчаная "Поющая гора", горы Актау и наскальные рисунки Тамгалы-Тас. Парк привлекает как любителей природы, так и семейных путешественников, а также становится все более удобным для самостоятельного туризма.

Национальный парк Сайрам-Угам, Туркестанская область

Сайрам-Угам остается недооцененной жемчужиной юга Казахстана. Здесь можно пройти треккинговыми маршрутами к ледниковым озерам и познакомиться с флорой горных долин. Развитие экотуризма и новых маршрутов делает Сайрам-Угам перспективным направлением для внутреннего туризма.

Визит-центр "Сартас", Мангистауская область

Мангистауский регион продолжает развивать туристскую инфраструктуру. Новый визит-центр "Сартас" открыт для посетителей, отправляющихся к петроглифам, скальным комплексам и сакральным объектам полуострова. Центр обеспечивает удобную логистику, навигацию и информационную поддержку путешественников. Лето – лучшее время для знакомства с пустынными пейзажами и уникальной историей края.

Казахстанцы все чаще выбирают нестандартные направления для отдыха: экотуризм, локальные кемпинги и трекинг по новым природным зонам становятся альтернативой курортам. О том, почему это происходит, в материале Zakon.kz.