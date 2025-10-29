#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Дело скандально известной звезды "Холопа 2" Аглаи Тарасовой направили в суд

дело скандально известной актрисы передали в суд, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 21:44 Фото: Instagram/aglayatarasova
Уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой направили в суд для рассмотрения, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах. Он также отметил, что рассматривать дело будет Домодедовский суд. Однако дата начала рассмотрения пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово задержана российская актриса Аглая Тарасова. Позже стало известно, что ее освободили из-под стражи. Согласно решению суда, артистке запретили использовать телефон и интернет, кроме вызова экстренных служб, а также покидать дом в ночное время.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
