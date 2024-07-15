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Законодательство РК

Гиззат Байтурсынов назначен главой Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций

Гиззат Байтурсынов назначен главой Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 16:02 Фото: Instagram/gizzatbaitursyn
Назначен председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Главой нового комитета МЦРИАП стал Гиззат Байтурсынов, сообщает Zakon.kz.

О том, что создан Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП РК, стало известно 4 мая 2024 года.

"Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Байтурсынов Гиззат Сейдахметович назначен на должность председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций ведомства", – рассказали сегодня, 15 июля, в пресс-службе правительства РК.

Гиззат Байтурсынов родился в 1994 году в Шымкенте. Окончил Азиатско-Тихоокеанский университет технологий и инноваций Малайзии, Евразийскую юридическую академию имени Д. А. Кунаева.

Трудовую деятельность начал программистом в частной компании. В 2019 году по программе "Молодежная практика" работал в Департаменте развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК. В 2020-2023 годы – эксперт, главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

С 2023 года по настоящее время – директор Департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов МЦРИАП.

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