Какими будут "умные" города Казахстана
Методика построения "умных" городов основывается на Национальном плане развития Казахстана до 2025 года. Согласно документу, в городах продолжит реализацию концепция "Smart City" на основе "эталонного" стандарта, учитывающего опыт Астаны и других городов, с применением высокотехнологичных решений для рационального использования и управления ресурсами".
В методике под "умным" городом понимается город, который внедряет комплекс высокотехнологичных и инновационных решений и организационных мероприятий, направленных на эффективное управление ресурсами и предоставление услуг, в целях создания устойчивых комфортных условий для проживания граждан.
Цели "умного" города:
- обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни граждан;
- формирование эффективной системы управления городским хозяйством;
- повышение конкурентоспособности города.
Ключевыми принципами "умного" города являются:
- человекоцентричность – максимальная ориентация на человека и его потребности;
- формирование комфортной и безопасной среды;
- акцент на экономической эффективности;
- повышение качества управления городскими ресурсами;
- технологичность городской инфраструктуры.
Методика определяет основные сферы "умного" города:
- Безопасность;
- Социальная сфера;
- Транспорт и логистика;
- Жилищно-коммунальное хозяйство;
- Инновационная экосистема;
- Управление городом.
Документом определен перечень базовых инициатив "умного" города:
В сфере безопасности:
- Ежегодное увеличение видеокамер с элементами видеоаналитики.
- Наличие системы фиксации нарушений на дорогах.
- Безопасность в государственных учреждениях образования, которая включает в себя систему контроля и управления доступом, систему видеонаблюдения с выводом в Центры оперативного управления департаментов полиции, тревожная кнопка с выводом в Центры оперативного управления и дежурных частей органов внутренних дел.
- Централизованная система предупреждения пожаров на объектах УТО (с выводом в ДЧС и пожарные службы, наличие датчиков с автоматическим уведомлением экстренных служб).
В социальной сфере:
- Омниканальность записи в поликлиники (то есть записаться можно при помощи разных платформ, в т.ч. медицинские информационные системы, портал "электронного" правительства, интернет-ресурс медицинского учреждения, службу 109 и так далее).
- Применение искусственного интеллекта в здравоохранении для диагностики и раннего выявления заболеваний.
В сфере транспорта и логистики:
- Электронная система оплаты проезда (различные способы оплаты, включая транспортную карту, QR-код, бесконтактную технологию НФС (NFC), SMS, банковские карты банков второго уровня, мобильное приложение и другие);
- Система диспетчеризации общественного транспорта (наличие функционала автоматического выявления отклонения от графиков маршрутов, раннего схода с маршрута, системы отчетности с регулярной периодичностью для своевременного анализа и оценки работы городского общественного транспорта);
- "Умные" остановки (включающие информативное табло с динамической информацией о графике маршрутов, наличие камер видеонаблюдения, доступ к беспроводной сети Интернет (Wi-Fi) и прочее;
- Мониторинг качества автодорог (построение цифровой карты состояния автодорог);
- Управление городским парковочным пространством (включает функционал онлайн-карты парковок, возможности безналичной оплаты);
- Система управления дорожным движением в городе (повышение пропускной способности перекрестков за счет автоматизации систем и процессов управления дорожным движением, объединения инфраструктуры дорожно-транспортной сети в единую систему).
В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
- Автоматизация жилищных/коммунальных услуг (наличие портала, возможность предоставления услуг в проактивном режиме, широкий охват поставщиков коммунальных услуг).
- Единый расчетный центр.
- "Умное" освещение (дистанционное управление освещением с мониторингом, адаптивное совещание и энергосбережение);
- Дистанционный учет коммунальных ресурсов (приборы учета воды, тепловой и электрической энергии с дистанционной передачей данных, наличие информационной системы по передаче и управлению данными от потребителя до поставщиков коммунальных услуг).
- Цифровой учет зеленых насаждений (схематический документ размещения зеленых насаждений с указанием количественного и видового состава).
- Оцифровка контейнерных площадок (контроль наполняемости посредством датчиков/видеомониторинга с аналитикой, наличие QR-кода для обращения в службу 109);
В сфере инновационной экосистемы:
- Функционирование регионального IT-хаба (акселерационные, инкубационные программы и иные мероприятия).
- Функционирование школ программирования (ваучеры, платные услуги).
- Филиал и/или представительство Федерации спортивного программирования (наличие филиала и/или представительства, участие в мероприятиях национального и международного уровней).
В сфере управления городом:
- Служба-109 (Единый контакт-центр 109) (омниканальность, наличие базы знаний, доступ к городским системам видеонаблюдения).
- Ситуационный центр (аналитические кейсы, принятие управленческих решений на основе данных).
- Региональная геоинформационная система (соответствие минимальным требованиям по геопорталам).
Помимо базовых инициатив, местными исполнительными органами реализуются дополнительные инициативы с учетом специфик областных центров, городов республиканского значения и столицы, отраженных в дорожной карте.
Первым на пути к реализации компонентов «умного» города является создание рабочей группы.
Вторым этапом является обследование города на предмет необходимых преобразований и готовности к их проведению и внедрению.
На третьем этапе рабочая группа готовит проект дорожной карты по развитию «умного» города.
На четвертом этапе разработанный проект дорожной карты представляется уполномоченному органу в сфере информатизации для рассмотрения и последующего согласования.
После утверждения дорожной карты соответствующими структурными подразделениями местных исполнительных органов рекомендуется выполнение ряда организационных мер, включая планирование средств.
Дорожные карты по развитию «умного» города в срок не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения размещаются местными исполнительными органами на официальных сайтах, а также в информационной системе проектного управления.
По итогам проведенной работы производят оценку реализации инициатив.
Оценка реализации инициатив включает в себя:
- предоставление местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы не позднее 5 января года, следующего за отчетным годом, в уполномоченный орган в сфере информатизации ключевых показателей эффективности по инициативам;
- анализ уполномоченным органом в сфере информатизации предоставленной местными исполнительными органами информации не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом;
- формирование рейтинга «умных» городов уполномоченным органом в сфере информатизации до 31 января года, следующего за отчетным годом.
Приказ введен в действие с 30 апреля 2024 года.