Какими будут "умные" города Казахстана

Министерство цифрового развития приказом от 30 апреля 2024 года утвердило методику построения "умных" городов, сообщает Zakon.kz.

Методика построения "умных" городов основывается на Национальном плане развития Казахстана до 2025 года. Согласно документу, в городах продолжит реализацию концепция "Smart City" на основе "эталонного" стандарта, учитывающего опыт Астаны и других городов, с применением высокотехнологичных решений для рационального использования и управления ресурсами".

В методике под "умным" городом понимается город, который внедряет комплекс высокотехнологичных и инновационных решений и организационных мероприятий, направленных на эффективное управление ресурсами и предоставление услуг, в целях создания устойчивых комфортных условий для проживания граждан.

Цели "умного" города:

обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни граждан;

формирование эффективной системы управления городским хозяйством;

повышение конкурентоспособности города.

Ключевыми принципами "умного" города являются:

человекоцентричность – максимальная ориентация на человека и его потребности;

формирование комфортной и безопасной среды;

акцент на экономической эффективности;

повышение качества управления городскими ресурсами;

технологичность городской инфраструктуры.

Методика определяет основные сферы "умного" города:

Безопасность;

Социальная сфера;

Транспорт и логистика;

Жилищно-коммунальное хозяйство;

Инновационная экосистема;

Управление городом.

Документом определен перечень базовых инициатив "умного" города:

В сфере безопасности:

Ежегодное увеличение видеокамер с элементами видеоаналитики.

Наличие системы фиксации нарушений на дорогах.

Безопасность в государственных учреждениях образования, которая включает в себя систему контроля и управления доступом, систему видеонаблюдения с выводом в Центры оперативного управления департаментов полиции, тревожная кнопка с выводом в Центры оперативного управления и дежурных частей органов внутренних дел.

Централизованная система предупреждения пожаров на объектах УТО (с выводом в ДЧС и пожарные службы, наличие датчиков с автоматическим уведомлением экстренных служб).

В социальной сфере:

Омниканальность записи в поликлиники (то есть записаться можно при помощи разных платформ, в т.ч. медицинские информационные системы, портал "электронного" правительства, интернет-ресурс медицинского учреждения, службу 109 и так далее).

Применение искусственного интеллекта в здравоохранении для диагностики и раннего выявления заболеваний.

В сфере транспорта и логистики:

Электронная система оплаты проезда (различные способы оплаты, включая транспортную карту, QR-код, бесконтактную технологию НФС (NFC), SMS, банковские карты банков второго уровня, мобильное приложение и другие);

Система диспетчеризации общественного транспорта (наличие функционала автоматического выявления отклонения от графиков маршрутов, раннего схода с маршрута, системы отчетности с регулярной периодичностью для своевременного анализа и оценки работы городского общественного транспорта);

"Умные" остановки (включающие информативное табло с динамической информацией о графике маршрутов, наличие камер видеонаблюдения, доступ к беспроводной сети Интернет (Wi-Fi) и прочее;

Мониторинг качества автодорог (построение цифровой карты состояния автодорог);

Управление городским парковочным пространством (включает функционал онлайн-карты парковок, возможности безналичной оплаты);

Система управления дорожным движением в городе (повышение пропускной способности перекрестков за счет автоматизации систем и процессов управления дорожным движением, объединения инфраструктуры дорожно-транспортной сети в единую систему).

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:

Автоматизация жилищных/коммунальных услуг (наличие портала, возможность предоставления услуг в проактивном режиме, широкий охват поставщиков коммунальных услуг).

Единый расчетный центр.

"Умное" освещение (дистанционное управление освещением с мониторингом, адаптивное совещание и энергосбережение);

Дистанционный учет коммунальных ресурсов (приборы учета воды, тепловой и электрической энергии с дистанционной передачей данных, наличие информационной системы по передаче и управлению данными от потребителя до поставщиков коммунальных услуг).

Цифровой учет зеленых насаждений (схематический документ размещения зеленых насаждений с указанием количественного и видового состава).

Оцифровка контейнерных площадок (контроль наполняемости посредством датчиков/видеомониторинга с аналитикой, наличие QR-кода для обращения в службу 109);

В сфере инновационной экосистемы:

Функционирование регионального IT-хаба (акселерационные, инкубационные программы и иные мероприятия).

Функционирование школ программирования (ваучеры, платные услуги).

Филиал и/или представительство Федерации спортивного программирования (наличие филиала и/или представительства, участие в мероприятиях национального и международного уровней).

В сфере управления городом:

Служба-109 (Единый контакт-центр 109) (омниканальность, наличие базы знаний, доступ к городским системам видеонаблюдения).

Ситуационный центр (аналитические кейсы, принятие управленческих решений на основе данных).

Региональная геоинформационная система (соответствие минимальным требованиям по геопорталам).

Помимо базовых инициатив, местными исполнительными органами реализуются дополнительные инициативы с учетом специфик областных центров, городов республиканского значения и столицы, отраженных в дорожной карте.

Первым на пути к реализации компонентов «умного» города является создание рабочей группы.

Вторым этапом является обследование города на предмет необходимых преобразований и готовности к их проведению и внедрению.

На третьем этапе рабочая группа готовит проект дорожной карты по развитию «умного» города.

На четвертом этапе разработанный проект дорожной карты представляется уполномоченному органу в сфере информатизации для рассмотрения и последующего согласования.

После утверждения дорожной карты соответствующими структурными подразделениями местных исполнительных органов рекомендуется выполнение ряда организационных мер, включая планирование средств.

Дорожные карты по развитию «умного» города в срок не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения размещаются местными исполнительными органами на официальных сайтах, а также в информационной системе проектного управления.

По итогам проведенной работы производят оценку реализации инициатив.

Оценка реализации инициатив включает в себя:



предоставление местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы не позднее 5 января года, следующего за отчетным годом, в уполномоченный орган в сфере информатизации ключевых показателей эффективности по инициативам;

анализ уполномоченным органом в сфере информатизации предоставленной местными исполнительными органами информации не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом;

формирование рейтинга «умных» городов уполномоченным органом в сфере информатизации до 31 января года, следующего за отчетным годом.

Приказ введен в действие с 30 апреля 2024 года.