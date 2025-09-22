В Казахстане утвердили методику построения "умных" городов

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 12 сентября 2025 года утвердил Методику построения "умных" городов (Эталонный стандарт "умных" городов Республики Казахстан), сообщает Zakon.kz.

"Умный" город – это концепция Smart City развития города, которая внедряет комплекс высокотехнологичных и инновационных решений и организационных мероприятий, направленных на эффективное управление ресурсами и предоставление услуг в целях создания устойчивых комфортных условий для проживания граждан.

Целями "умного" города являются:

обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни граждан;

формирование эффективной системы управления городом;

повышение конкурентоспособности города.

Ключевыми принципами "умного" города являются:

человекоцентричность и повышение качества жизни;

устойчивость и экологическая ответственность;

прозрачность, безопасность и вовлечение граждан;

инклюзия и цифровое равенство;

инновации и технологическая адаптация;

интеграция и взаимосвязанность систем.

Основные сферы "умного" города:

управление городом;

безопасность;

транспорт и логистика;

социальная сфера (образование, культура, здравоохранение и социальные услуги);

экология;

жилищно-коммунальное хозяйство;

экономика и бизнес;

инфраструктура.

Методика основывается на международных стандартах и методологиях и предусматривает методологический подход к стандартизации и координации процессов управления. Данный подход обеспечивает эффективное управление ресурсами, определение приоритетных технологий и классификацию городов по их потребностям с целью минимизации дублирования затрат и усилий, а также способствует формированию устойчивой и масштабируемой системы управления "умными" городами.

Методика разработана с целью оценки уровня цифровизации в населенных пунктах различных административных категорий и предусматривает классификацию населенных пунктов на три группы:

города республиканского значения, включающие города Астана, Алматы и Шымкент;

города областного значения, объединяющие областные центры и города областного значения;

города районного значения, включающие города и поселки, являющиеся районными центрами.

Внедрение концепции "умного" города осуществляется поэтапно во всех населенных пунктах, указанных выше.

Методика включает базовый перечень инициатив, необходимых для реализации концепции "умного" города, который может быть дополнен уполномоченным органом в сфере информатизации по результатам проведенной ежегодной оценки с учетом развития технологий и внедрения новых инновационных решений в сфере "умных" городов.

Также утвержден порядок разработки Стратегии построения "умных" городов и Дорожной карты по ее реализации.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.