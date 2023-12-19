В Казахстане появятся "умные" города

МЦРИАП разработало Методику построения "умных" городов (Эталонный стандарт "умных" городов Республики Казахстан), сообщает Zakon.kz.

"Умный" город (Smart City) — это инновационный город, использующий информационно-коммуникационные технологии и другие средства для повышения качества жизни, эффективности деятельности и услуг в городах, а также конкурентоспособности при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений в экономических, социальных, природоохранных, а также культурных аспектах.

Целями "умного" города являются:

обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни граждан;

формирование эффективной системы управления городским хозяйством;

повышение конкурентоспособности города.

Ключевые принципы развития "умного" города:

человекоцентричность – максимальная ориентация на человека и его потребности;

акцент на экономической эффективности;

ориентированность на качества управления городскими ресурсами.

Реализация цифровых инициатив по построению "умных" городов осуществляется местными исполнительными органами.

6. Центральные государственные органы в пределах своей компетенции оказывают содействие местным исполнительным органам в реализации и методологическом сопровождении цифровых инициатив "умных" городов.

Координация вопросов построения и развития "умных" городов на республиканском уровне осуществляется уполномоченным органом в сфере информатизации.

Сферы жизнедеятельности "умного" города

Проекты "умного" города реализуются по 10 сферам:

Образование; Транспорт и логистика; Дорожная инфраструктура; Здравоохранение; Безопасность; Туризм, культура; Экология; Жилищно-коммунальное хозяйство; Управление городом; ИКТ.

Первым этапом на пути к реализации компонентов "умного" города является создание рабочей группы (на уровне области, города республиканского значения и столицы) по вопросам развития "умного" города.

Общее руководство деятельностью рабочей группы осуществляет заместитель первого руководителя местного исполнительного органа, курирующий вопросы развития цифровизации (CDO).

Для оказания методологической и экспертной поддержки, формирования системного и комплексного подхода в рабочую группу включаются представители соответствующих структурных подразделений местного исполнительного органа, научных организаций, бизнес-сообщества, депутатов маслихатов разного уровня, общественных объединений.

Вторым этапом является обследование города на предмет необходимых преобразований и готовности к их проведению и внедрению.

В рамках данного обследования формируется представление о городе, особенностях его развития, потребностях его жителей, бизнеса и прочее. Важно учитывать ограничения ресурсов или проблемы, с которыми сталкиваются местные органы власти.

Для эффективного планирования построения "умного" города рабочая группа проводит оценку приоритетности реализации проектов.

Оценка осуществляется путем сопоставления проектов по 6 критериям:

приоритетность сферы реализации цифровых инициатив;

политические критерии;

экономические критерии;

социальные критерии;

технологические критерии;

финансовые критерии.

Оценка приоритетности реализации цифровых инициатив проводится местными исполнительными органами ежегодно в начале отчетного года.

Результатом работы на данном этапе является протокол рабочей группы, в котором отражается комплексный обзор общей ситуации в городе, наиболее перспективные проекты в рамках сфер "умного" города, а также тех аспектов жизни горожан, которые требуют первоочередного решения.

На третьем этапе рабочая группа готовит проект дорожной карты по развитию "умного" города.

В проекте Дорожной карты определяют конкретные проекты по выбранным в качестве приоритетных направлений, сроки реализации, ответственные исполнители, ожидаемые результаты (в том числе содержащие измеримые количественные показатели их достижения). В проект включаются как новые проекты, так и модернизация уже существующих.

Предусматривается, чьто проекты дорожных карт по развитию "умного" города разрабатываются в течение трех месяцев на 3 года по различным сферам.

На четвертом этапе проект дорожной карты представляется уполномоченному органу в сфере информатизации для рассмотрения и последующего согласования.

Затем уполномоченным органом устанавливаются ключевые показатели эффективности индивидуально для каждого проекта и региона за промежуточный и итоговый период реализации проекта.

Дорожная карта утверждается первыми руководителями соответствующего акимата и уполномоченного органа.

Дорожные карты по развитию "умного" города в срок не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения размещаются государственными органами на официальном интернет-ресурсе, а также в информационной системе проектного управления.

Список базовых показателей проектов "умного" города

Жилищно-коммунальное хозяйство

Оснащенность многоквартирных жилых домов общедомовыми "умными" приборами учета (вода/тепло).

Оснащенность индивидуальными "умными" приборами учета (Вода/тепло/электроэнергия).

Сбор данных с "умных" приборов учета.

Единый расчетный центр.

Мониторинг водоснабжения посредством информационно-коммуникационных технологий.

Эффект от применения "умных" счетчиков.

"Умное" освещение.

Портал по автоматизации взаимодействия поставщиков коммунальных услуг с услугополучателями.

Экология

Применение инструментов контроля состояния атмосферного воздуха.

Мониторинг вывоза твердых бытовых отходов.

Оцифровка контейнерных площадок.

Транспорт и логистика

Электронная система оплаты проезда.

Диспетчеризация общественного транспорта.

Дорожная инфраструктура

"Умные" парковки.

"Умные" светофоры.

Безопасность

"Умные" системы видеонаблюдения.

Автоматическая фиксация правонарушений.

"Ковровое" покрытие.

Образование

Скорость интернета в школах.

Оснащенность компьютерной техникой.

Наличие системы контроля и управлением доступом.

Управление городом

Единый контакт-центр 109.



Региональная геоинформационная система.

Ситуационный центр.

Информационно-коммуникационные технологии

Покрытие 4G

Покрытие 5G

IT-ваучеры

IT-хабы

Туризм и культура

Цифровые музеи и библиотеки.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 декабря.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали план мероприятий по переходу к "зеленой экономике".