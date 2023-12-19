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В Казахстане появятся "умные" города

В Казахстане появятся "умные" города Фото: freepik
МЦРИАП разработало Методику построения "умных" городов (Эталонный стандарт "умных" городов Республики Казахстан), сообщает Zakon.kz.

"Умный" город (Smart City) — это инновационный город, использующий информационно-коммуникационные технологии и другие средства для повышения качества жизни, эффективности деятельности и услуг в городах, а также конкурентоспособности при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений в экономических, социальных, природоохранных, а также культурных аспектах.

Целями "умного" города являются:

  • обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни граждан;
  • формирование эффективной системы управления городским хозяйством;
  • повышение конкурентоспособности города.

Ключевые принципы развития "умного" города:

  • человекоцентричность – максимальная ориентация на человека и его потребности;
  • акцент на экономической эффективности;
  • ориентированность на качества управления городскими ресурсами.

Реализация цифровых инициатив по построению "умных" городов осуществляется местными исполнительными органами.

6. Центральные государственные органы в пределах своей компетенции оказывают содействие местным исполнительным органам в реализации и методологическом сопровождении цифровых инициатив "умных" городов.

Координация вопросов построения и развития "умных" городов на республиканском уровне осуществляется уполномоченным органом в сфере информатизации.

Сферы жизнедеятельности "умного" города

Проекты "умного" города реализуются по 10 сферам:

  1. Образование;
  2. Транспорт и логистика;
  3. Дорожная инфраструктура;
  4. Здравоохранение;
  5. Безопасность;
  6. Туризм, культура;
  7. Экология;
  8. Жилищно-коммунальное хозяйство;
  9. Управление городом;
  10. ИКТ.

Первым этапом на пути к реализации компонентов "умного" города является создание рабочей группы (на уровне области, города республиканского значения и столицы) по вопросам развития "умного" города.

Общее руководство деятельностью рабочей группы осуществляет заместитель первого руководителя местного исполнительного органа, курирующий вопросы развития цифровизации (CDO).

Для оказания методологической и экспертной поддержки, формирования системного и комплексного подхода в рабочую группу включаются представители соответствующих структурных подразделений местного исполнительного органа, научных организаций, бизнес-сообщества, депутатов маслихатов разного уровня, общественных объединений.

Вторым этапом является обследование города на предмет необходимых преобразований и готовности к их проведению и внедрению.

В рамках данного обследования формируется представление о городе, особенностях его развития, потребностях его жителей, бизнеса и прочее. Важно учитывать ограничения ресурсов или проблемы, с которыми сталкиваются местные органы власти.

Для эффективного планирования построения "умного" города рабочая группа проводит оценку приоритетности реализации проектов.

Оценка осуществляется путем сопоставления проектов по 6 критериям:

  • приоритетность сферы реализации цифровых инициатив;
  • политические критерии;
  • экономические критерии;
  • социальные критерии;
  • технологические критерии;
  • финансовые критерии.

Оценка приоритетности реализации цифровых инициатив проводится местными исполнительными органами ежегодно в начале отчетного года.

Результатом работы на данном этапе является протокол рабочей группы, в котором отражается комплексный обзор общей ситуации в городе, наиболее перспективные проекты в рамках сфер "умного" города, а также тех аспектов жизни горожан, которые требуют первоочередного решения.

На третьем этапе рабочая группа готовит проект дорожной карты по развитию "умного" города.

В проекте Дорожной карты определяют конкретные проекты по выбранным в качестве приоритетных направлений, сроки реализации, ответственные исполнители, ожидаемые результаты (в том числе содержащие измеримые количественные показатели их достижения). В проект включаются как новые проекты, так и модернизация уже существующих.

Предусматривается, чьто проекты дорожных карт по развитию "умного" города разрабатываются в течение трех месяцев на 3 года по различным сферам.

На четвертом этапе проект дорожной карты представляется уполномоченному органу в сфере информатизации для рассмотрения и последующего согласования.

Затем уполномоченным органом устанавливаются ключевые показатели эффективности индивидуально для каждого проекта и региона за промежуточный и итоговый период реализации проекта.

Дорожная карта утверждается первыми руководителями соответствующего акимата и уполномоченного органа.

Дорожные карты по развитию "умного" города в срок не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения размещаются государственными органами на официальном интернет-ресурсе, а также в информационной системе проектного управления.

Список базовых показателей проектов "умного" города

Жилищно-коммунальное хозяйство

  • Оснащенность многоквартирных жилых домов общедомовыми "умными" приборами учета (вода/тепло).
  • Оснащенность индивидуальными "умными" приборами учета (Вода/тепло/электроэнергия).
  • Сбор данных с "умных" приборов учета.
  • Единый расчетный центр.
  • Мониторинг водоснабжения посредством информационно-коммуникационных технологий.
  • Эффект от применения "умных" счетчиков.
  • "Умное" освещение.
  • Портал по автоматизации взаимодействия поставщиков коммунальных услуг с услугополучателями.

Экология

  • Применение инструментов контроля состояния атмосферного воздуха.
  • Мониторинг вывоза твердых бытовых отходов.
  • Оцифровка контейнерных площадок.

Транспорт и логистика

  • Электронная система оплаты проезда.
  • Диспетчеризация общественного транспорта.

Дорожная инфраструктура

  • "Умные" парковки.
  • "Умные" светофоры.

Безопасность

  • "Умные" системы видеонаблюдения.
  • Автоматическая фиксация правонарушений.
  • "Ковровое" покрытие.

Образование

  • Скорость интернета в школах.
  • Оснащенность компьютерной техникой.
  • Наличие системы контроля и управлением доступом.

Управление городом

  • Единый контакт-центр 109.
  • Региональная геоинформационная система.
  • Ситуационный центр. 

Информационно-коммуникационные технологии

  • Покрытие 4G
  • Покрытие 5G
  • IT-ваучеры
  • IT-хабы

Туризм и культура

  • Цифровые музеи и библиотеки. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 декабря.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали план мероприятий по переходу к "зеленой экономике".

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Лариса Черненко
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