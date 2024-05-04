"Рога и копыта": как якобы уничтоженные конфискованные вещи вновь появляются на "черном" рынке

Недавнее резонансное дело об афере, когда конфискованные у браконьеров сайгачьи рога вновь всплыли на "черном" рынке (их хотели продать в Китай), лишний раз напомнило о старой проблеме. Что происходит с имуществом, конфискованным у преступников по приговору суда, разбирался Zakon.kz.

В теории все четко и логично. Конфискованное имущество либо поступает в доход государству (непосредственно в виде вещей или вырученных за них денег), либо из-за установленной непригодности к использованию уничтожается. Однако на практике такое "утилизированное" имущество зачастую загадочным образом вновь оказывается в обороте. Незаконном, разумеется.

Как, например, крупная партия рогов запрещенных к отстрелу сайгаков, которая после того, как ее изъяли у браконьеров, сначала (05.11.2022) была якобы, на бумаге, уничтожена. А всего через 5 дней (10.11.2022) эти же рога были обнаружены при досмотре машин уже других дельцов, промышляющих сайгачьими дериватами.

Разбираемся подробно, как это случилось в данном конкретном случае, и почему возникновение подобных ситуаций возможно в принципе.

Что происходит с конфискованным имуществом

Итак, Уголовным кодексом (статья 48) предусмотрен такой дополнительный вид наказания как конфискация имущества.

"Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения".

После того, как приговор суда вступает в законную силу, судебный исполнитель передает конфискат в уполномоченный орган – Комитет государственного имущества Минфина РК и его территориальные подразделения. Затем уполномоченный орган:

в первую очередь – передает имущество госорганам по их заявкам; если заявок не поступило или имущество такого рода не может быть передано госорганам согласно перечню, например, алкоголь – реализует имущество на торгах; если никто не купил даже по минимальной цене – отдает имущество безвозмездно субъектам социальных услуг; если никем не востребовано или если по своему характеру и состоянию непригодно к использованию – уничтожает (но с соблюдением определенного порядка и ряда условий, о чем речь пойдет ниже).

Весь этот алгоритм подробно расписан в "Правилах реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству", утвержденных приказом № 277 Министра финансов РК от 30.03.2015.

Однако на практике эта стройная схема нередко подменяется схемами не менее красивыми, но противозаконными. Например, вполне добротное имущество объявляется пришедшим в негодность, после чего "утилизируется", правда, без свидетелей и видеофиксации. В результате конфискат попадает на черный рынок, где партии такого товара то и дело "хлопают" правоохранительные органы. Затем это имущество снова конфискуется и… Короче, вечное возвращение, как это назвал бы один скандальный философ.

Но вернемся к нашим сайгакам, конкретнее, к их целебным рогам. Из-за которых браконьеры, нарушая закон ("сайгачья" часть 1-11 статьи 339 УК) стреляют аутентичных казахстанских антилоп, а затем продают ценные дериваты знахарям в Китай. Именно потому, что в данном случае эти рога еще успели побывать и конфискатом, кейс служит хорошей иллюстрацией проблемы.

Итак, рассматриваем на конкретном примере, как конфискованное имущество должно обращаться в доход государства и как это нередко происходит на самом деле.

Утилизация имущества происходит лишь на бумаге

Уголовное дело, повторимся, вызвало общественный резонанс, но для тех, кто по каким-то причинам оказался не в курсе, напомним главное. Уголовных дел было два. В их рамках 983 сайгачьих рога стали предметом обвинения последовательно по обоим кейсам.

В первый раз – еще в 2020 году в Атырауской области, когда 12 лиц были осуждены по статье 339 УК за незаконное обращение с запрещенными к пользованию видами животных и их дериватами. Конкретно, за добывание сайгаков, а также хранение, сбыт, перевозку и т. п. их рогов. Последние в количестве 6119 штук были конфискованы.

Но то был уже приговор. Фактически же многие дериваты были изъяты в ходе расследования раньше и по всему Казахстану, куда их успели перевезти браконьеры с подельниками. А именно, еще в 2019 году часть рогов (2801 штуку) изъяли в Алматы сотрудники Комитета национальной безопасности и поместили для временного хранения в помещение местного ДКНБ.

После приговора это несомненно ценное имущество решили обратить в доход государства. Как уже говорилось, уполномоченным органом по распределению конфиската являются Комитет государственного имущества и приватизации Минфина РК и его территориальные подразделения (пп.26) пункта 2 вышеупомянутых Правил). Однако, согласно тем же Правилам (пункту 4), решение о дальнейшем использовании имущества помимо уполномоченного органа может принимать и местный исполнительный орган. То есть акимат, а точнее, юридические лица в его составе, отвечающие за данную сферу.

Поэтому сначала (06.09.2022) судебным исполнителем рога были отправлены в Департамент государственного имущества и приватизации Алматы. Но уже через пару недель их вернули обратно с ответом, что товар некондиционный. В том смысле, что рога не подпадают ни под один из видов госимущества. В итоге партия рогов оказалась в КГУ "Управление государственных активов" города Алматы.

Но и здесь ценные дериваты надолго не задержались. Поскольку оказались в весьма "плачевном состоянии". Во всяком случае, именно это определили специалисты УГА при осмотре партии – и инициировали заседание комиссии с вынесением решения об уничтожении рогов.

Уточним, в пункте 70 Правил исчерпывающе говорится о том, какое имущество подлежит уничтожению:

не реализованное по минимальной цене и невостребованное субъектами социальных услуг;

продовольственное сырье, пищевые продукты, не соответствующие требованиям нормативных документов к их качеству и безопасности;

табачные изделия и прочие изделия, содержащие табак неустановленного происхождения, не соответствующие требованиям законодательства РК и санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам, реализуемые без средств идентификации;

иное имущество, по которым затраты, связанные с транспортировкой, хранением, реализацией, проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы и сертификации, превысят их оценочную стоимость;

не пригодное к дальнейшему использованию.

Очевидно, что имущество с формулировками в его адрес "в плачевном состоянии" и "невозможность оценки" подпадает сразу под несколько приведенных условий. 28.10.2022 было принято решение об уничтожении, а на следующий день рога передали "поставщику услуг по утилизации" – некоему ТОО, у которого, разумеется, есть свое название, но гораздо уместнее наградить его говорящим именем "Рога и копыта" из бессмертного романа.

Почему? Да потому, что это часть аферы! Ведь хотя утилизация, по показаниям директора ТОО (а впоследствии такие показания были взяты) состоялась в день передачи (а по акту – 5.11.2022), не было при этом ни свидетелей – представителей УГА, ни должной видеофиксации.

Приводим фрагмент пункта 70 Правил:

"Процедура уничтожения фиксируется с применением фотосъемки и видеозаписи при участии членов комиссии. Фото- и видео фиксация осуществляется на цифровой фотоаппарат и цифровую видеокамеру, включая погрузку имущества из мест его хранения, транспортировку до места уничтожения и непосредственно процесс уничтожения имущества. Уполномоченный орган или местный исполнительный орган обеспечивает хранение материалов фото и видео фиксации в цифровом формате в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня уничтожения имущества".

Ни одного из этих условий соблюдено не было. На этом заканчивается часть первая.

Фиктивная утилизация конфиската: халатность или...

Вторая часть начинается всего через 5 дней после фиктивного уничтожения рогов, 10.11.2022, когда в районе села Коктал Панфиловского района области Жетысу правоохранительные органы остановили несколько автомашин, и при досмотре в одной из них были обнаружены 9 коробок с 983 сайгачьими рогами.

Дериваты везли для продажи в Китай. При этом на 4 коробках имелись оттиски печати ДКНБ Алматы с подписями следователя, который изымал дериваты в 2019 году в ходе расследования атырауского дела, и понятых.

Вот такой оборот. Вторичный. И 983 "недоутилизированных" рога стали предметом обвинения еще по одному кейсу, который закончился приговором группе лиц, сроками и штрафами в начале 2024 года. По все той же краснокнижной 339-й статье.

Очевидно, состояние дериватов оказалось не таким уж "плачевным". Во всяком случае, значительной их части. Налицо состав преступления. В связи с чем руководителем следственной группы из данного уголовного дела был выделен материал в отдельное производство в отношении должностных лиц Управления государственных активов Алматы. По статье 371 УК "Халатность".

Напомним, норма содержит санкцию до года лишения свободы или штраф до 1000 МРП (3 692 000 тенге). Сравните с семилетним сроком лишения свободы и штрафом в более чем 2 миллиарда, который получил фигурант уголовного дела, в машине которого оказался конфискат. И, кстати, штраф этот вызывает вопросы.



Дело в том, что сроки заключения этот гражданин и его подельники получили по приговору суда по уголовному делу. Однако в рамках уголовного процесса был подан еще и гражданский иск о причинении ущерба окружающей среде. Истец – областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира. Размер ущерба определен в 2 225 889 500 тенге. За тех самых незаконно отстреленных сайгаков, рога которых везли на продажу (к слову, по 750 долларов за килограмм, итого за партию в 200 кг хотели 150 тысяч долларов).

Но как эти "недоутилизированные" рога могут считаться в данном кейсе экологическим ущербом, если в багажник машины они попали не из природы, а из хранилища для конфиската? Повторимся, из окружающей среды они были изъяты значительно раньше и другими людьми, которые уже наказаны в рамках совсем другого уголовного дела – в том числе и за экологический ущерб.

Тогда как граждане, которые пытались продать оказавшиеся в незаконном вторичном обороте дериваты, к тому делу никакого отношения не имеют. Они, разумеется, виноваты, но не в ущербе окружающей среде. И здесь интересно другое. За махинации с конфискатом наказали лишь конечных исполнителей. Но ведь, по сути, и должностные лица, которые придумали "плачевное состояние" имущества, и "утилизаторы", и те, кого поймали с поличным – звенья одной цепочки, одной схемы.

И, пожалуй, роль должностных лиц позначительней будет. Ведь найти исполнителей и подставные конторы типа "Рогов и копыт" особого труда не составляет. А вот тех, кто принимает решение об утилизации конфиската – единицы.

Мы сейчас говорим не только о представителях УГА. А о работниках госорганов по всей стране, которые должны обращать конфискованное имущество в доход государства, однако "обращают" в свой личный доход. Именно они, как фокусники, создают товар из ничего, из того, что формально уничтожено. И, разумеется, должны нести наказание уже никак не меньшее, чем реализаторы.

"Рогатый кейс" приведен лишь в качестве примера – свежего и колоритного. Но, повторимся, проблема – системная. Слишком велик соблазн пустить в оборот дорогостоящий конфискат, обойдясь формальным уничтожением по надуманной причине. Или утилизацией лишь части товара.

Тем более, если даже в самом худшем случае для организаторов "бизнеса" предусмотрено достаточно легкое наказание. Да и попасться тут еще надо постараться, ведь идентифицировать конфискат крайне сложно. Та же ситуация с рогами: по правде говоря, люди просто поленились их переложить в другую тару.

Впрочем, если бы не поленились, рядовые исполнители все равно бы сели. А вот должностные лица, которые, собственно, и "организовали схему", остались бы для публики неизвестны. Но не в этот раз. Потому, собственно, материал в отношении должностных лиц и выделили в отдельное производство, усматривая в их действиях признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 271 УК "Халатность".

Напомним, халатность – это неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на исполнение государственных функций, своих обязанностей вследствие "недобросовестного или небрежного отношения к службе".



Вот только халатность ли это?

