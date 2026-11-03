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Право

Один из районов Алматы станет испытательным полигоном для беспилотных авто

Алматы, виды города Алматы, Новая площадь, Площадь Республики, акимат города Алматы, здание акимата города Алматы, здание акимата Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 16:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Постановлением акимата города Алматы определены территории испытательных полигонов и маршрутов дорог общего пользования в городе Алматы для реализации пилотного проекта по внедрению автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления, сообщает Zakon.kz.

"Определить в городе Алматы испытательный полигон в Алмалинском районе и маршруты движения по дорогам общего пользования для реализации пилотного проекта по внедрению автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления", – говорится в документе.

Всего определено 122 маршрута дорог общего пользования для реализации пилотного проекта:

  • проспект Райымбека (от улицы Н. Торекулова до улицы Латифа Хамиди)
  • улица Токмакская
  • улица Н. Арыковой (от улицы Есенова до улицы Латифа Хамиди)
  • улица С. Мухамеджанова
  • улица Н. Торекулова
  • улица М. Маметовой
  • улица С. Ашимбаева (от улицы Нусупбекова до улицы Баишева)
  • улица А. Молдагуловой
  • улица А. Янушкевича (от улицы Нусупбекова до улицы Баишева)
  • улица Жургенева (от улицы Пушкина до улицы Баишева)
  • улица М. Макатаева (от улицы Муканова до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)
  • улица Алимжанова
  • проспект Жибек Жолы
  • улица Гоголя (от улицы Жумалиева до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)
  • улица Айтеке би (от улицы Жумалиева до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)
  • улица Казыбек би (от улицы Жумалиева до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)
  • улица Толе би (от улицы Жумалиева до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)
  • улица Богенбай батыра (от улицы Жумалиева до улицы Каирбекова)
  • улица Карасай батыра (от улицы Жумалиева до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)
  • улица Кабанбай батыра (от улицы Жумалиева до улицы Г. Курмангалиева)
  • улица Жамбыла (от улицы Жумалиева до улицы Г. Курмангалиева)
  • улица Шевченко (от улицы Биокомбинатская до улицы Г. Курмангалиева)
  • улица Курмангазы (от улицы Байзакова до улицы Кармысова)
  • проспект Абая (от улицы Манаса до улицы С. Бегалина)
  • улица К. Сатпаева (от улицы Манаса до улицы С. Бегалина)
  • переулок Минина (от улицы С. Маркова до улицы К. Сатпаева)
  • улица Пожарского (от улицы С. Маркова до улицы А. Байтурсынова)
  • бульвар Бухар жырау (от улицы Манаса до улицы А. Байтурсынова)
  • улица М. Габдуллина (от улицы Манаса до проспекта С. Сейфуллина)
  • улица Павлова (от улицы Касымова до улицы С. Маркова)
  • улица Пирогова (от улицы Касымова до улицы А. Байтурсынова)
  • улица Невского (от набережной Хамита Ергалиева до улицы С. Маркова)
  • улица Лысенко (от улицы С. Маркова до улицы Римского-Корсакова)
  • улица Огородная (от улицы С. Маркова до улицы Пирогова)
  • улица Никитина (от улицы А. Байтурсынова до проспекта С. Сейфуллина)
  • улица Политехническая (от улицы А. Байтурсынова до проспекта С. Сейфуллина)
  • улица Аксакова (от улицы А. Байтурсынова до улицы М. Габдуллина)
  • улица К. Тимирязева (от улицы Байзакова до проспекта Назарбаева)
  • улица М. Ганди (от улицы Ю. Померанцева до проспекта Назарбаева)
  • улица Жолдасбекова (от проспекта Назарбаева до проспекта Достык)
  • улица Бектурова (от проспекта Назарбаева до проспекта Достык)
  • улица Снегина (от проспекта Назарбаева до проспекта Достык)
  • улица Берёзовая (от проспекта Достык до улицы С. Луганского)
  • улица Интегральная (от улицы Инженерная до улицы С. Луганского)
  • улица И. Ньютона (от проспекта Достык до улицы А. Тажибаева)
  • улица Армянская (от проспекта Достык до улицы С. Луганского)
  • проспект Аль-Фараби (от улицы Т. Жарокова до улицы Ханов Керея Жанибека)
  • улица В. Коккинаки (от улицы С. Луганского до улицы С. Бегалина)
  • улица Б. Байтасова (от улицы С. Луганского до улицы С. Бегалина)
  • улица Кошкунова (от улицы Кармысова до улицы С. Бегалина)
  • улица К. Бекхожина (от улицы Кармысова до улицы Л. Доватора)
  • улица С. Муканова (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)
  • улица О. Жандосова (от проспекта Абая до улицы Манаса)
  • улица Есентайская (от проспекта Райымбека до улицы М. Макатаева)
  • улица Монгольская (от проспекта Райымбека до улицы М. Макатаева)
  • улица Кожамкулова (от проспекта Райымбека до улицы Курмангазы)
  • бульвар Мусрепова (от проспекта Абая до улицы К. Тимирязева)
  • улица Г. Муратбаева (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)
  • набережная Хамита Ергалиева (от улицы К. Сатпаева до улицы К. Тимирязева)
  • улица Шагабудтинова (от улицы М. Макатаева до бульвара Бухар жырау)
  • улица Касымова (от бульвара Бухар жырау до улицы К. Тимирязева)
  • улица А. Шарипова (от улицы М. Макатаева до проспекта Абая)
  • улица Х. Досмухамедова (от улицы М. Макатаева до проспекта Абая)
  • улица А. Байтурсынова (от улицы М. Макатаева до улицы А. Попова)
  • улица Кашгарская (от улицы М. Макатаева до проспекта Абая)
  • улица М. Масанчи (от улицы М. Макатаева до улицы К. Сатпаева)
  • улица Амангельды (от улицы М. Макатаева до проспекта Абая)
  • проспект С. Сейфуллина (от улицы Б. Булкушева до улицы В. Шукшина)
  • улица Коммунальная (от улицы Б. Булкушева до проспекта Райымбека)
  • улица С. Мауленова (от проспекта Жибек Жолы до проспекта Абая)
  • улица Наурызбай батыра (от проспекта Райымбека до улицы К. Тимирязева)
  • улица Чайковского (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)
  • улица Желтоксан (от улицы Тузова до улицы К. Тимирязева)
  • проспект Абылай хана (от улицы Тузова до проспекта Абая)
  • улица К. Байсеитова (от проспекта Райымбека до улицы К. Сатпаева)
  • улица Ю. Померанцева (от улицы К. Тимирязева до проспекта Аль-Фараби)
  • улица Панфилова (от улицы Тузова до проспекта Абая)
  • улица Козыбаева (от улицы М. Ганди до проспекта Аль-Фараби)
  • проспект Назарбаева (от проспекта Райымбека до улицы Кажымукана)
  • улица М. Тулебаева (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)
  • улица Кунаева (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)
  • улица Ш. Уалиханова (от проспекта Райымбека до улицы К. Сатпаева)
  • улица Пушкина (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)
  • улица Есенова (от улицы Колпаковского до улицы М. Макатаева)
  • проспект Достык (от проспекта Жибек Жолы до улицы Кажымукана)
  • улица Нусупбекова (от улицы Колпаковского до улицы М. Макатаева)
  • улица Г. Потанина (от улицы Колпаковского до улицы М. Макатаева)
  • улица Зенкова (от улицы М. Макатаева до улицы К. Сатпаева)
  • улица А. Жангельдина (от улицы Колпаковского до улицы М. Макатаева)
  • улица Ш. Калдаякова (от улицы М. Макатаева до улицы Кабанбай батыра)
  • улица Кармысова (от улицы Кабанбай Батыра до улицы Б. Байтасова)
  • улица С. Луганского (от улицы Б. Байтасова до улицы Сырмак)
  • улица Инженерная (от улицы Интегральная до улицы И. Ньютона)
  • улица А. Тажибаева (от улицы С. Луганского до улицы И. Ньютона)
  • улица Береговая (от улицы И. Ньютона до улицы Армянская)
  • улица Д. Фонвизина (от улицы И. Ньютона до улицы Армянская)
  • бульвар Мендикулова (от улицы Жолдасбекова до улицы Кажымукана)
  • улица Козыбаева (от улицы М. Ганди до проспекта Аль-Фараби)
  • улица Ю. Померанцева (от улицы К. Тимирязева до проспекта Аль-Фараби)
  • улица С. Маркова (от улицы К. Сатпаева до проспекта Аль-Фараби)
  • улица Каратаева
  • улица 6-я Кирпичнозаводская
  • улица А. Попова
  • улица Балхашская
  • улица Ж. Елебекова
  • улица Минусинская
  • улица Пчеловодная
  • Снайперский переулок
  • Шумный переулок
  • улица Байзакова
  • улица Б. Жамакаева
  • улица Володарского
  • улица Лескова
  • улица Нахимова
  • улица Римского-Корсакова
  • улица Тютчева
  • Восточная объездная дорога
  • Кульджинский тракт
  • улица Майлина (от привокзальной площади аэропорта до улицы Хмельницкого)
  • Бухтарминская улица
  • улица Хмельницкого (от улицы Майлина до проспекта Суюнбая)
  • проспект Суюнбая (от улицы Хмельницкого до проспекта Райымбека).

Постановление вводится в действие с 12 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане внедрят автомобили без водителя.

Автотранспортное средство высокой автоматизации – автотранспортное средство, в котором система автоматизированного управления осуществляет выполнение всей динамической задачи управления автотранспортным средством без участия (нахождения в салоне транспортного средства) водителя в пределах штатной эксплуатации (уровень 4 по международной классификации уровней автоматизации управления транспортными средствами);

Автотранспортное средство условной автоматизации – автотранспортное средство, в котором система автоматизированного управления осуществляет выполнение всей динамической задачи управления автотранспортным средством в пределах штатной эксплуатации, с обязательным нахождением на месте водителя – лица, ответственного за принятие управления автотранспортным средством (уровень 3 по международной классификации уровней автоматизации управления транспортными средствами).

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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