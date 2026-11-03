Один из районов Алматы станет испытательным полигоном для беспилотных авто
"Определить в городе Алматы испытательный полигон в Алмалинском районе и маршруты движения по дорогам общего пользования для реализации пилотного проекта по внедрению автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления", – говорится в документе.
Всего определено 122 маршрута дорог общего пользования для реализации пилотного проекта:
- проспект Райымбека (от улицы Н. Торекулова до улицы Латифа Хамиди)
- улица Токмакская
- улица Н. Арыковой (от улицы Есенова до улицы Латифа Хамиди)
- улица С. Мухамеджанова
- улица Н. Торекулова
- улица М. Маметовой
- улица С. Ашимбаева (от улицы Нусупбекова до улицы Баишева)
- улица А. Молдагуловой
- улица А. Янушкевича (от улицы Нусупбекова до улицы Баишева)
- улица Жургенева (от улицы Пушкина до улицы Баишева)
- улица М. Макатаева (от улицы Муканова до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)
- улица Алимжанова
- проспект Жибек Жолы
- улица Гоголя (от улицы Жумалиева до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)
- улица Айтеке би (от улицы Жумалиева до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)
- улица Казыбек би (от улицы Жумалиева до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)
- улица Толе би (от улицы Жумалиева до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)
- улица Богенбай батыра (от улицы Жумалиева до улицы Каирбекова)
- улица Карасай батыра (от улицы Жумалиева до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)
- улица Кабанбай батыра (от улицы Жумалиева до улицы Г. Курмангалиева)
- улица Жамбыла (от улицы Жумалиева до улицы Г. Курмангалиева)
- улица Шевченко (от улицы Биокомбинатская до улицы Г. Курмангалиева)
- улица Курмангазы (от улицы Байзакова до улицы Кармысова)
- проспект Абая (от улицы Манаса до улицы С. Бегалина)
- улица К. Сатпаева (от улицы Манаса до улицы С. Бегалина)
- переулок Минина (от улицы С. Маркова до улицы К. Сатпаева)
- улица Пожарского (от улицы С. Маркова до улицы А. Байтурсынова)
- бульвар Бухар жырау (от улицы Манаса до улицы А. Байтурсынова)
- улица М. Габдуллина (от улицы Манаса до проспекта С. Сейфуллина)
- улица Павлова (от улицы Касымова до улицы С. Маркова)
- улица Пирогова (от улицы Касымова до улицы А. Байтурсынова)
- улица Невского (от набережной Хамита Ергалиева до улицы С. Маркова)
- улица Лысенко (от улицы С. Маркова до улицы Римского-Корсакова)
- улица Огородная (от улицы С. Маркова до улицы Пирогова)
- улица Никитина (от улицы А. Байтурсынова до проспекта С. Сейфуллина)
- улица Политехническая (от улицы А. Байтурсынова до проспекта С. Сейфуллина)
- улица Аксакова (от улицы А. Байтурсынова до улицы М. Габдуллина)
- улица К. Тимирязева (от улицы Байзакова до проспекта Назарбаева)
- улица М. Ганди (от улицы Ю. Померанцева до проспекта Назарбаева)
- улица Жолдасбекова (от проспекта Назарбаева до проспекта Достык)
- улица Бектурова (от проспекта Назарбаева до проспекта Достык)
- улица Снегина (от проспекта Назарбаева до проспекта Достык)
- улица Берёзовая (от проспекта Достык до улицы С. Луганского)
- улица Интегральная (от улицы Инженерная до улицы С. Луганского)
- улица И. Ньютона (от проспекта Достык до улицы А. Тажибаева)
- улица Армянская (от проспекта Достык до улицы С. Луганского)
- проспект Аль-Фараби (от улицы Т. Жарокова до улицы Ханов Керея Жанибека)
- улица В. Коккинаки (от улицы С. Луганского до улицы С. Бегалина)
- улица Б. Байтасова (от улицы С. Луганского до улицы С. Бегалина)
- улица Кошкунова (от улицы Кармысова до улицы С. Бегалина)
- улица К. Бекхожина (от улицы Кармысова до улицы Л. Доватора)
- улица С. Муканова (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)
- улица О. Жандосова (от проспекта Абая до улицы Манаса)
- улица Есентайская (от проспекта Райымбека до улицы М. Макатаева)
- улица Монгольская (от проспекта Райымбека до улицы М. Макатаева)
- улица Кожамкулова (от проспекта Райымбека до улицы Курмангазы)
- бульвар Мусрепова (от проспекта Абая до улицы К. Тимирязева)
- улица Г. Муратбаева (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)
- набережная Хамита Ергалиева (от улицы К. Сатпаева до улицы К. Тимирязева)
- улица Шагабудтинова (от улицы М. Макатаева до бульвара Бухар жырау)
- улица Касымова (от бульвара Бухар жырау до улицы К. Тимирязева)
- улица А. Шарипова (от улицы М. Макатаева до проспекта Абая)
- улица Х. Досмухамедова (от улицы М. Макатаева до проспекта Абая)
- улица А. Байтурсынова (от улицы М. Макатаева до улицы А. Попова)
- улица Кашгарская (от улицы М. Макатаева до проспекта Абая)
- улица М. Масанчи (от улицы М. Макатаева до улицы К. Сатпаева)
- улица Амангельды (от улицы М. Макатаева до проспекта Абая)
- проспект С. Сейфуллина (от улицы Б. Булкушева до улицы В. Шукшина)
- улица Коммунальная (от улицы Б. Булкушева до проспекта Райымбека)
- улица С. Мауленова (от проспекта Жибек Жолы до проспекта Абая)
- улица Наурызбай батыра (от проспекта Райымбека до улицы К. Тимирязева)
- улица Чайковского (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)
- улица Желтоксан (от улицы Тузова до улицы К. Тимирязева)
- проспект Абылай хана (от улицы Тузова до проспекта Абая)
- улица К. Байсеитова (от проспекта Райымбека до улицы К. Сатпаева)
- улица Ю. Померанцева (от улицы К. Тимирязева до проспекта Аль-Фараби)
- улица Панфилова (от улицы Тузова до проспекта Абая)
- улица Козыбаева (от улицы М. Ганди до проспекта Аль-Фараби)
- проспект Назарбаева (от проспекта Райымбека до улицы Кажымукана)
- улица М. Тулебаева (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)
- улица Кунаева (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)
- улица Ш. Уалиханова (от проспекта Райымбека до улицы К. Сатпаева)
- улица Пушкина (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)
- улица Есенова (от улицы Колпаковского до улицы М. Макатаева)
- проспект Достык (от проспекта Жибек Жолы до улицы Кажымукана)
- улица Нусупбекова (от улицы Колпаковского до улицы М. Макатаева)
- улица Г. Потанина (от улицы Колпаковского до улицы М. Макатаева)
- улица Зенкова (от улицы М. Макатаева до улицы К. Сатпаева)
- улица А. Жангельдина (от улицы Колпаковского до улицы М. Макатаева)
- улица Ш. Калдаякова (от улицы М. Макатаева до улицы Кабанбай батыра)
- улица Кармысова (от улицы Кабанбай Батыра до улицы Б. Байтасова)
- улица С. Луганского (от улицы Б. Байтасова до улицы Сырмак)
- улица Инженерная (от улицы Интегральная до улицы И. Ньютона)
- улица А. Тажибаева (от улицы С. Луганского до улицы И. Ньютона)
- улица Береговая (от улицы И. Ньютона до улицы Армянская)
- улица Д. Фонвизина (от улицы И. Ньютона до улицы Армянская)
- бульвар Мендикулова (от улицы Жолдасбекова до улицы Кажымукана)
- улица Козыбаева (от улицы М. Ганди до проспекта Аль-Фараби)
- улица Ю. Померанцева (от улицы К. Тимирязева до проспекта Аль-Фараби)
- улица С. Маркова (от улицы К. Сатпаева до проспекта Аль-Фараби)
- улица Каратаева
- улица 6-я Кирпичнозаводская
- улица А. Попова
- улица Балхашская
- улица Ж. Елебекова
- улица Минусинская
- улица Пчеловодная
- Снайперский переулок
- Шумный переулок
- улица Байзакова
- улица Б. Жамакаева
- улица Володарского
- улица Лескова
- улица Нахимова
- улица Римского-Корсакова
- улица Тютчева
- Восточная объездная дорога
- Кульджинский тракт
- улица Майлина (от привокзальной площади аэропорта до улицы Хмельницкого)
- Бухтарминская улица
- улица Хмельницкого (от улицы Майлина до проспекта Суюнбая)
- проспект Суюнбая (от улицы Хмельницкого до проспекта Райымбека).
Постановление вводится в действие с 12 октября 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане внедрят автомобили без водителя.
Автотранспортное средство высокой автоматизации – автотранспортное средство, в котором система автоматизированного управления осуществляет выполнение всей динамической задачи управления автотранспортным средством без участия (нахождения в салоне транспортного средства) водителя в пределах штатной эксплуатации (уровень 4 по международной классификации уровней автоматизации управления транспортными средствами);
Автотранспортное средство условной автоматизации – автотранспортное средство, в котором система автоматизированного управления осуществляет выполнение всей динамической задачи управления автотранспортным средством в пределах штатной эксплуатации, с обязательным нахождением на месте водителя – лица, ответственного за принятие управления автотранспортным средством (уровень 3 по международной классификации уровней автоматизации управления транспортными средствами).