Один из районов Алматы станет испытательным полигоном для беспилотных авто

Постановлением акимата города Алматы определены территории испытательных полигонов и маршрутов дорог общего пользования в городе Алматы для реализации пилотного проекта по внедрению автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления, сообщает Zakon.kz.

"Определить в городе Алматы испытательный полигон в Алмалинском районе и маршруты движения по дорогам общего пользования для реализации пилотного проекта по внедрению автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления", – говорится в документе.

Всего определено 122 маршрута дорог общего пользования для реализации пилотного проекта:

проспект Райымбека (от улицы Н. Торекулова до улицы Латифа Хамиди)

улица Токмакская

улица Н. Арыковой (от улицы Есенова до улицы Латифа Хамиди)

улица С. Мухамеджанова

улица Н. Торекулова

улица М. Маметовой

улица С. Ашимбаева (от улицы Нусупбекова до улицы Баишева)

улица А. Молдагуловой

улица А. Янушкевича (от улицы Нусупбекова до улицы Баишева)

улица Жургенева (от улицы Пушкина до улицы Баишева)

улица М. Макатаева (от улицы Муканова до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)

улица Алимжанова

проспект Жибек Жолы

улица Гоголя (от улицы Жумалиева до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)

улица Айтеке би (от улицы Жумалиева до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)

улица Казыбек би (от улицы Жумалиева до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)

улица Толе би (от улицы Жумалиева до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)

улица Богенбай батыра (от улицы Жумалиева до улицы Каирбекова)

улица Карасай батыра (от улицы Жумалиева до улицы Ришата и Муслима Абдуллиных)

улица Кабанбай батыра (от улицы Жумалиева до улицы Г. Курмангалиева)

улица Жамбыла (от улицы Жумалиева до улицы Г. Курмангалиева)

улица Шевченко (от улицы Биокомбинатская до улицы Г. Курмангалиева)

улица Курмангазы (от улицы Байзакова до улицы Кармысова)

проспект Абая (от улицы Манаса до улицы С. Бегалина)

улица К. Сатпаева (от улицы Манаса до улицы С. Бегалина)

переулок Минина (от улицы С. Маркова до улицы К. Сатпаева)

улица Пожарского (от улицы С. Маркова до улицы А. Байтурсынова)

бульвар Бухар жырау (от улицы Манаса до улицы А. Байтурсынова)

улица М. Габдуллина (от улицы Манаса до проспекта С. Сейфуллина)

улица Павлова (от улицы Касымова до улицы С. Маркова)

улица Пирогова (от улицы Касымова до улицы А. Байтурсынова)

улица Невского (от набережной Хамита Ергалиева до улицы С. Маркова)

улица Лысенко (от улицы С. Маркова до улицы Римского-Корсакова)

улица Огородная (от улицы С. Маркова до улицы Пирогова)

улица Никитина (от улицы А. Байтурсынова до проспекта С. Сейфуллина)

улица Политехническая (от улицы А. Байтурсынова до проспекта С. Сейфуллина)

улица Аксакова (от улицы А. Байтурсынова до улицы М. Габдуллина)

улица К. Тимирязева (от улицы Байзакова до проспекта Назарбаева)

улица М. Ганди (от улицы Ю. Померанцева до проспекта Назарбаева)

улица Жолдасбекова (от проспекта Назарбаева до проспекта Достык)

улица Бектурова (от проспекта Назарбаева до проспекта Достык)

улица Снегина (от проспекта Назарбаева до проспекта Достык)

улица Берёзовая (от проспекта Достык до улицы С. Луганского)

улица Интегральная (от улицы Инженерная до улицы С. Луганского)

улица И. Ньютона (от проспекта Достык до улицы А. Тажибаева)

улица Армянская (от проспекта Достык до улицы С. Луганского)

проспект Аль-Фараби (от улицы Т. Жарокова до улицы Ханов Керея Жанибека)

улица В. Коккинаки (от улицы С. Луганского до улицы С. Бегалина)

улица Б. Байтасова (от улицы С. Луганского до улицы С. Бегалина)

улица Кошкунова (от улицы Кармысова до улицы С. Бегалина)

улица К. Бекхожина (от улицы Кармысова до улицы Л. Доватора)

улица С. Муканова (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)

улица О. Жандосова (от проспекта Абая до улицы Манаса)

улица Есентайская (от проспекта Райымбека до улицы М. Макатаева)

улица Монгольская (от проспекта Райымбека до улицы М. Макатаева)

улица Кожамкулова (от проспекта Райымбека до улицы Курмангазы)

бульвар Мусрепова (от проспекта Абая до улицы К. Тимирязева)

улица Г. Муратбаева (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)

набережная Хамита Ергалиева (от улицы К. Сатпаева до улицы К. Тимирязева)

улица Шагабудтинова (от улицы М. Макатаева до бульвара Бухар жырау)

улица Касымова (от бульвара Бухар жырау до улицы К. Тимирязева)

улица А. Шарипова (от улицы М. Макатаева до проспекта Абая)

улица Х. Досмухамедова (от улицы М. Макатаева до проспекта Абая)

улица А. Байтурсынова (от улицы М. Макатаева до улицы А. Попова)

улица Кашгарская (от улицы М. Макатаева до проспекта Абая)

улица М. Масанчи (от улицы М. Макатаева до улицы К. Сатпаева)

улица Амангельды (от улицы М. Макатаева до проспекта Абая)

проспект С. Сейфуллина (от улицы Б. Булкушева до улицы В. Шукшина)

улица Коммунальная (от улицы Б. Булкушева до проспекта Райымбека)

улица С. Мауленова (от проспекта Жибек Жолы до проспекта Абая)

улица Наурызбай батыра (от проспекта Райымбека до улицы К. Тимирязева)

улица Чайковского (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)

улица Желтоксан (от улицы Тузова до улицы К. Тимирязева)

проспект Абылай хана (от улицы Тузова до проспекта Абая)

улица К. Байсеитова (от проспекта Райымбека до улицы К. Сатпаева)

улица Ю. Померанцева (от улицы К. Тимирязева до проспекта Аль-Фараби)

улица Панфилова (от улицы Тузова до проспекта Абая)

улица Козыбаева (от улицы М. Ганди до проспекта Аль-Фараби)

проспект Назарбаева (от проспекта Райымбека до улицы Кажымукана)

улица М. Тулебаева (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)

улица Кунаева (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)

улица Ш. Уалиханова (от проспекта Райымбека до улицы К. Сатпаева)

улица Пушкина (от проспекта Райымбека до проспекта Абая)

улица Есенова (от улицы Колпаковского до улицы М. Макатаева)

проспект Достык (от проспекта Жибек Жолы до улицы Кажымукана)

улица Нусупбекова (от улицы Колпаковского до улицы М. Макатаева)

улица Г. Потанина (от улицы Колпаковского до улицы М. Макатаева)

улица Зенкова (от улицы М. Макатаева до улицы К. Сатпаева)

улица А. Жангельдина (от улицы Колпаковского до улицы М. Макатаева)

улица Ш. Калдаякова (от улицы М. Макатаева до улицы Кабанбай батыра)

улица Кармысова (от улицы Кабанбай Батыра до улицы Б. Байтасова)

улица С. Луганского (от улицы Б. Байтасова до улицы Сырмак)

улица Инженерная (от улицы Интегральная до улицы И. Ньютона)

улица А. Тажибаева (от улицы С. Луганского до улицы И. Ньютона)

улица Береговая (от улицы И. Ньютона до улицы Армянская)

улица Д. Фонвизина (от улицы И. Ньютона до улицы Армянская)

бульвар Мендикулова (от улицы Жолдасбекова до улицы Кажымукана)

улица Козыбаева (от улицы М. Ганди до проспекта Аль-Фараби)

улица Ю. Померанцева (от улицы К. Тимирязева до проспекта Аль-Фараби)

улица С. Маркова (от улицы К. Сатпаева до проспекта Аль-Фараби)

улица Каратаева

улица 6-я Кирпичнозаводская

улица А. Попова

улица Балхашская

улица Ж. Елебекова

улица Минусинская

улица Пчеловодная

Снайперский переулок

Шумный переулок

улица Байзакова

улица Б. Жамакаева

улица Володарского

улица Лескова

улица Нахимова

улица Римского-Корсакова

улица Тютчева

Восточная объездная дорога

Кульджинский тракт

улица Майлина (от привокзальной площади аэропорта до улицы Хмельницкого)

Бухтарминская улица

улица Хмельницкого (от улицы Майлина до проспекта Суюнбая)

проспект Суюнбая (от улицы Хмельницкого до проспекта Райымбека).

Постановление вводится в действие с 12 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане внедрят автомобили без водителя.

Автотранспортное средство высокой автоматизации – автотранспортное средство, в котором система автоматизированного управления осуществляет выполнение всей динамической задачи управления автотранспортным средством без участия (нахождения в салоне транспортного средства) водителя в пределах штатной эксплуатации (уровень 4 по международной классификации уровней автоматизации управления транспортными средствами);

Автотранспортное средство условной автоматизации – автотранспортное средство, в котором система автоматизированного управления осуществляет выполнение всей динамической задачи управления автотранспортным средством в пределах штатной эксплуатации, с обязательным нахождением на месте водителя – лица, ответственного за принятие управления автотранспортным средством (уровень 3 по международной классификации уровней автоматизации управления транспортными средствами).