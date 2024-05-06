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В Казахстане обновили правила проведения научно-технической экспертизы

В Казахстане обновили правила проведения научно-технической экспертизы, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 10:20 Фото: pixabay
Министр науки и высшего образования приказом от 30 апреля 2024 года внес изменения и дополнения в Правила оказания государственной услуги "Проведение государственной научно-технической экспертизы", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Государственная услуга оказывается АО "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" (услугодатель).

Прием документов и выдача результатов оказания госуслуги осуществляются посредством объекта информатизации is.ncste.kz.

Для получения государственной услуги физическое или юридическое лицо предоставляет в центр следующие документы:

  • заявки по форме и документы согласно правилам базового и программно-целевого финансирования научной или научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;
  • копия свидетельства либо выписка из приказа уполномоченного органа об аккредитации субъекта научной или научно-технической деятельности;
  • положительное заключение локальной или центральной комиссии по вопросам биоэтики (для биомедицинских исследований над людьми и животными);
  • проект договора на выполнение государственного заказа по грантовому финансированию;
  • соглашение о вкладе в произвольной форме с указанием их сроков реализации и суммы вклада или необходимых ресурсов (для участника, претендующего на получение гранта по прикладным исследованиям);
  • сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица получают из соответствующих информационных систем через шлюз электронного правительства.

При предоставлении неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугодатель дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, а работник государственной корпорации отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов.

Услугополучатель направляет доработанную заявку в течение трех рабочих дней со дня направления ее на доработку заявки.

Центр в день поступления документов осуществляет их прием и регистрацию.

Работник ответственного структурного подразделения центра в течение 15 рабочих дней с момента регистрации документов проверяет их на соответствие требованиям.

При получении доработанных заявок услугодатель производит проверку на устранение ранее указанных замечаний, при неустранении замечаний возвращает заявку услугополучателю в течение трех рабочих дней со дня получения доработанных заявок.

При соответствии документов всем требованиям центр в течение семи рабочих дней осуществляет подбор экспертов, заключает с ними договоры и направляет им документы на государственную научно-техническую экспертизу (ГНТЭ).

По заявкам, набравшим балл ниже порогового балла ГНТЭ, цент возвращает заявку с результатами ГНТЭ услугополучателю (научному руководителю) после завершения ГНТЭ в течение трех рабочих дней.

Заявки, набравшие пороговый балл ГНТЭ и выше, направляются эксперту для оценки обоснованности запрашиваемого объема финансирования, привлекаемому услугодателем, вместе с результатами ГНТЭ (без указания баллов ГНТЭ) в течение трех рабочих дней после завершения экспертизы, с уведомлением посредством объекта информатизации.

Оценка обоснованности запрашиваемого объема финансирования проводится экспертом в срок не более семи рабочих дней после завершения ГНТЭ.

Результаты оценки обоснованности запрашиваемого объема финансирования заявки вместе с результатами ГНТЭ (без указания баллов ГНТЭ) направляются в соответствующие национальные научные советы по направлениям (ННС) в течение двух рабочих дней, с уведомлением заявителя.

Центр направляет заключения ГНТЭ соответствующим ННС по итоговым (промежуточным) отчетам о научной или научно-технической деятельности в рамках программно-целевого финансирования и по итоговым отчетам в рамках грантового финансирования, а также отчеты государственных научных организаций и научных организаций со стопроцентным участием государства, включенных в перечень научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, в течение двух рабочих дней.

По заявкам в рамках грантового финансирования проектов коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности работник центра в течение семи рабочих дней с момента регистрации документов проверяет их на соответствие требованиям конкурсной документации.

При соответствии документов центр осуществляет подбор экспертов, заключает с ними договоры и направляет им документы на экспертизу проектов коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности (ЭПКРННТД).

Организация и сроки проведения ЭПКРННТД состоят из технологической и экономической (маркетинговой) экспертизы и включают следующий этап:

  • проведение ЭПКРННТД – не более 40 рабочих дней.

Затем центр в течение двух рабочих дней после получения сводных заключений экспертизы проектов передает сводные заключения экспертизы в ННС для принятия решения о финансировании или об отказе в финансировании проекта коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности.

После получения результатов ГНТЭ и ЭПКРННТД заседания ННС по всем рассматриваемым вопросам проводятся в срок не более 20 рабочих дней.

При наличии оснований для отказа в оказании госуслуги центр уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени, месте и способе проведения заслушивания для возможности услугополучателю выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление (извещение) направляется текстовым сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до принятия решения о мотивированном отказе.

Возражение услугополучателя по предварительному решению принимается услугодателем в течение двух рабочих дней со дня его получения.

По результатам заслушивания центр принимает решение об оказании государственной услуги, либо формирует мотивированный отказ.

Со дня завершения проведения заседаний ННС услугодатель оформляет и обеспечивает подписание в течение пяти рабочих дней протоколов заседаний всеми членами ННС.

Заключение ГНТЭ и решение ННС в течение трех рабочих дней направляются услугодателем посредством объекта информатизации услугополучателю.

Приказ вводится в действие с 15 мая 2024 года.

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