Президентскую стипендию разделили между вузами
Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования подписал приказ от 29 апреля 2024 года о распределении стипендии президента РК между организациями высшего и (или) послевузовского образования на 2024 год, сообщает Zakon.kz.
Всего в 2024 году выделено 1014 стипендий студентам и пять – магистрантам.
Министерство распределило стипендии между вузами в следующем порядке:
- Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева – 130 стипендий студентам и 1 – магистранту.
- Казахский национальный университет им. аль-Фараби – 120 стипендий студентам и 2 – магистрантам.
- Казахский национальный педагогический университет им. Абая – 102 студентам и 1 – магистранту.
- Карагандинский университет им. Е. А. Букетова – 66 стипендий студентам и 1 – магистранту.
- Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова – 36 стипендий студентам.
- Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева – 35 стипендий студентам.
- Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова и Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар – по 30 стипендий студентам каждого вуза.
- Таразский региональный университет им. М. Х. Дулати – 28 стипендий.
- Кызылординский университет им. Коркыт Ата и Павлодарский педагогический университет им. А. Маргулана – по 26 стипендий каждому.
- Международная образовательная корпорация – 25 стипендий.
- Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова – 24 стипендии.
- Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова, Торайгыров университет, Алматинский гуманитарно-экономический университет – по 20 стипендий каждому.
- Университет Нархоз и Евразийская юридическая академия им. Д. А. Кунаева – по четыре стипендии каждому.
- Каспийский общественный университет – три стипендии.
- Университет КИМЭП, Международный университет информационных технологий, Казахстанско-Британский технический университет, Международный университет туризма и гостеприимства, Университет КАЗГЮУ – по две стипендии каждому и т. д.
Приказ вводится в действие с 15 мая 2024 года.
Мы рассказывали, что казахстанским преподавателям планируют увеличить доплату за ученые степени.
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