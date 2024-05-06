Президентскую стипендию разделили между вузами

Фото: Zakon.kz

Министр науки и высшего образования подписал приказ от 29 апреля 2024 года о распределении стипендии президента РК между организациями высшего и (или) послевузовского образования на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

Всего в 2024 году выделено 1014 стипендий студентам и пять – магистрантам. Министерство распределило стипендии между вузами в следующем порядке: Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева – 130 стипендий студентам и 1 – магистранту.

Казахский национальный университет им. аль-Фараби – 120 стипендий студентам и 2 – магистрантам.

Казахский национальный педагогический университет им. Абая – 102 студентам и 1 – магистранту.

Карагандинский университет им. Е. А. Букетова – 66 стипендий студентам и 1 – магистранту.

Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова – 36 стипендий студентам.

Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева – 35 стипендий студентам.

Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова и Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар – по 30 стипендий студентам каждого вуза.

Таразский региональный университет им. М. Х. Дулати – 28 стипендий.

Кызылординский университет им. Коркыт Ата и Павлодарский педагогический университет им. А. Маргулана – по 26 стипендий каждому.

Международная образовательная корпорация – 25 стипендий.

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова – 24 стипендии.

Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова, Торайгыров университет, Алматинский гуманитарно-экономический университет – по 20 стипендий каждому.

Университет Нархоз и Евразийская юридическая академия им. Д. А. Кунаева – по четыре стипендии каждому.

Каспийский общественный университет – три стипендии.

Университет КИМЭП, Международный университет информационных технологий, Казахстанско-Британский технический университет, Международный университет туризма и гостеприимства, Университет КАЗГЮУ – по две стипендии каждому и т. д. Приказ вводится в действие с 15 мая 2024 года. Мы рассказывали, что казахстанским преподавателям планируют увеличить доплату за ученые степени. Читайте также В Казахстане изменили систему государственного планирования В Казахстане продлят работу девяти СЭЗ до 2049 года Мониторинг развития сел в Казахстане будут проводить по-новому

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