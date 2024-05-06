Закон против "синтетики": в РК усиливают борьбу против подпольных нарколабораторий

Сейчас наркодельцов, которые реализуют "синтетику", в РК нелегко привлечь к ответственности. Изъяны в законодательстве привели к тому, что Казахстан стал эпицентром производства синтетических наркотиков в Центральной Азии. Как новый закон должен изменить ситуацию, рассказывает Zakon.kz.

Действующее законодательство Казахстана больше направлено на противодействие, если можно так выразиться, традиционной наркоторговле, оперирующей дурманом естественного происхождения, содержащемся в опиумном маке, каннабисе и т. д. Однако нынешние нормы не эффективны против синтетических, то есть полученных искусственным путем,, наркотиков. А именно на них в XXI веке строится этот преступный бизнес.

Во многом именно это послужило причиной для поправок в законодательство. Объясняем, как новые нормы будут работать.

"Синтетика" требует подпольных лабораторий и соответствующего оборудования, но кроме того – прекурсоров, то есть веществ, используемых при изготовлении наркотиков. Очевидно, что борьбу с наркопреступностью надо вести и путем пресечения незаконного оборота прекурсоров. Это наиболее эффективная мера. И как раз с этим в РК проблемы.

Дело в том, что действующим законодательством установлена ответственность только за их контрабанду (статья 286 УК). Но ведь эти химические вещества можно изготовить и в Казахстане. И это делают! Однако ответственность за незаконный оборот прекурсоров внутри страны отсутствует. К чему это привело?

Анализ текущей наркоситуации свидетельствует об активизации в стране преступной деятельности по налаживанию сети подпольного производства синтетических наркотиков. Казахстан стал эпицентром производства "синтетики" в Центральной Азии.

О промышленных масштабах говорит хотя бы тот факт, что только в текущем году ликвидирована 31 подпольная нарколаборатория. Изъято свыше 10 тонн прекурсоров, более тонны наркотических средств, из них более 457 кг синтетических наркотиков.

Результаты могли быть и куда более внушительней. Но у правоохранителей "связаны руки". По сути, они вынуждены ждать, когда наркодельцы приступят непосредственно к "варке" наркотиков. Иначе дело не будет иметь судебной перспективы.

Дело в том, что, пока подпольные химики в лаборатории не изготовили из прекурсоров "целевой" наркотик, их деяния подпадают под действие статьи 301 УК лишь иногда. Напомним ее диспозицию.

"Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконный сбыт ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, либо инструментов или оборудования для их изготовления или переработки".

Здесь видятся два изъяна.

Во-первых, речь в статье идет о ядовитых веществах как сырье для наркотиков. Таковыми могут быть и прекурсоры. А могут и не быть. Дело в том, что эти химические вещества зачастую являются вполне респектабельными лекарственными средствами. Чем их считать: "конструктором" для синтетических наркотиков или медикаментом – зависит лишь от цели использования.

Кроме того, некоторые из таких лекарств наркозависимые могут употреблять как самостоятельное наркотическое средство. Например, трамадол, который является мощным обезболивающим, но как опиоид представляет явный интерес для лиц с зависимостью. При этом оборот таких сильнодействующих лекарств по назначению очевидно не должен считаться уголовным преступлением.

В силу в том числе и приведенных причин прекурсоры и не названы в действующей редакции статьи 301 УК . Чем и пользовались наркоторговцы.

Достаточно было обзавестись лицензией на фармацевтическую деятельность, после чего доказать, что тот же трамадол продается не просто страждущим, а страждущим по "дозе", было затруднительно. Да и в случае, если бы это удалось доказать, максимум, что светило "аптекарям" – это административный штраф по статье 426 КоАП за нарушение правил фармацевтической деятельности. Например, за отпуск ЛС без рецепта.

Во-вторых, как видим, обязательным признаком здесь является сбыт указанных предметов и веществ. Однако их фактические реализаторы находятся за пределами страны. Не потому ли за последние несколько лет по статье 301 УК не возбуждено ни одного уголовного дела?

И потому в нее УК вносятся изменения. В ее диспозицию дополняются прекурсоры и сильнодействующие вещества в качестве предметов преступления, а сбыт переводится из обязательного в квалифицирующий признак. То есть уголовная ответственность будет наступать, например, за хранение прекурсоров и без цели сбыта. В таком виде норма будет более инструментальной, "рабочей".

То есть, предположим, накрыли правоохранительные органы ту же подпольную лабораторию. Раньше, если нашли только сырье, но нет готовых наркотиков, дело в суде развалится. Теперь для статьи достаточно и прекурсоров.

Хотя, конечно, если в деле будут фигурировать именно такие прекурсоры, которые являются при этом еще и лекарствами (такие, как тропикамид, сомнол, прегабалин, то же трамадол), следствию придется доказывать незаконность их оборота, а именно, что он осуществляется не по назначению. Но в рамках существующей уголовной статьи доказать это будет значительно проще, да и наказание наркодельцов ждет более жесткое. В зависимости от обстоятельств – до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, что в Мажилисе обсуждается законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров". Документ принят в первом чтении.