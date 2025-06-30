#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.39
609.58
6.63
Право

Токаев подписал закон о территориальной обороне РК

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 15:32 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О территориальной обороне Республики Казахстан". Об этом 30 июня 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что закон обеспечивает правовое регулирование общественных отношений и установление организационно-правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны РК.

Наряду с этим закон регламентирует вопросы материального обеспечения территориальной обороны. Внедрен государственный контроль в данной сфере с наделением Министерства обороны соответствующими функциями. Документ направлен на формирование эффективной системы территориальной обороны и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Заложены принципы единства подходов к организации и достаточности финансирования соответствующих мероприятий.

В Казахстане имеется практический опыт их применения в период пандемии COVID-19, в устранении последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в 2020 году, тушении лесного пожара в Костанайской области в 2022 году, устранении последствий паводков на северо-западе Казахстана в 2024 году.

Также главой государства подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 15:32
Силы территориальной обороны улучшат защиту наших граждан во время ЧС – Максим Рожин

Закон о совершенствовании территориальной обороны Казахстана был одобрен депутатами Сената Парламента РК 5 июня 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев подписал поправки по вопросам развития финансового рынка и защиты от мошенников
Право
16:09, Сегодня
Токаев подписал поправки по вопросам развития финансового рынка и защиты от мошенников
Упразднение МПС и другие изменения в правоохранительных органах: подписан закон
Право
15:46, Сегодня
Упразднение МПС и другие изменения в правоохранительных органах: подписан закон
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о фондах целевого капитала
Право
15:31, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о фондах целевого капитала
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: