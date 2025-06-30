Токаев подписал закон о территориальной обороне РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О территориальной обороне Республики Казахстан". Об этом 30 июня 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что закон обеспечивает правовое регулирование общественных отношений и установление организационно-правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны РК.

Наряду с этим закон регламентирует вопросы материального обеспечения территориальной обороны. Внедрен государственный контроль в данной сфере с наделением Министерства обороны соответствующими функциями. Документ направлен на формирование эффективной системы территориальной обороны и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Заложены принципы единства подходов к организации и достаточности финансирования соответствующих мероприятий.

В Казахстане имеется практический опыт их применения в период пандемии COVID-19, в устранении последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в 2020 году, тушении лесного пожара в Костанайской области в 2022 году, устранении последствий паводков на северо-западе Казахстана в 2024 году.

Также главой государства подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны".

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Закон о совершенствовании территориальной обороны Казахстана был одобрен депутатами Сената Парламента РК 5 июня 2025 года.