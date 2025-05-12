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Право

Правила организации наставничества над детьми-сиротами обновили в Казахстане

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 10:42 Фото: pexels
Министр просвещения РК приказом от 30 апреля 2025 года утвердил в новой редакции Правила организации наставничества над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

  • наставничество над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, – деятельность, направленная на оказание индивидуальной поддержки и помощи в подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот, детей, оставшихся без родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста;
  • наставник для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, – совершеннолетний гражданин РК, осуществляющий наставничество на основании типового договора о наставничестве;
  • организация по наставничеству – некоммерческая организация, осуществляющая на безвозмездной основе на территории РК деятельность по организации наставничества над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в организациях, достигшими десятилетнего возраста.
"Над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшими десятилетнего возраста, закрепляется наставник, осуществляющий наставничество на безвозмездной основе", – говорится в правилах.

Наставник оказывает индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в организациях, достигших десятилетнего возраста.

Наставниками являются совершеннолетние граждане РК, за исключением:

  • лиц, не имеющих гражданства РК и не достигших совершеннолетия;
  • лиц, признанных судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
  • лиц, у которых супруг признан судом недееспособными или ограниченно дееспособным;
  • лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
  • лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее исполнение возложенных на них законом РК обязанностей;
  • бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
  • лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права (перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат, устанавливается уполномоченным органом в области здравоохранения);
  • лиц, не имеющих постоянного места жительства;
  • лиц, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации;
  • лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления на момент назначения наставниками;
  • лиц, которые на момент установления наставничества не имеют дохода, обеспечивающего им прожиточный минимум, установленный законодательством Республики Казахстан;
  • лиц, состоящих на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах;
  • лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми;
  • лиц, не прошедших обучение по наставничеству.

Обучение лиц, желающих стать наставниками, осуществляется организациями по наставничеству, а также организациями за счет средств указанных организаций.

Лицо, желающее стать наставником, предоставляет в орган следующие документы:

  • заявление о желании стать наставником для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • согласие супруга, в случае, если состоит в браке. Согласие супруга не требуется, если супруги фактически прекратили семейные отношения или проживают раздельно более года;
  • справки о состоянии здоровья лица, желающего стать наставником, и его супруга (супруги), если состоит в браке, подтверждающие отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может стать наставником, а также сведения о состоянии на динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения);
  • справку о наличии либо отсутствии судимости, а также на супруга, если состоит в браке;
  • справку, подтверждающую доход, обеспечивающую прожиточный минимум, установленный законодательством РК.

При соответствии лица, желающего стать наставником, требованиям правил орган опеки в течение 3 рабочих дней проводит обследование жилищно-бытовых условий и составляет акт.

При установлении благоприятных жилищно-бытовых условий орган в письменном виде (в произвольной форме) уведомляет лицо, желающее стать наставником, о необходимости прохождения обучения в организации по наставничеству.

После завершения обучения лицо, желающее стать наставником, предоставляет в орган сертификат о прохождении обучения по наставничеству.

Орган в течение 3 рабочих дней со дня получения от лица, желающего стать наставником, сертификата о прохождении обучения по наставничеству выносит заключение о возможности заключения договора о наставничестве.

Пару "наставник-ребенок" подбирает организация, орган и организация по наставничеству.

Организация знакомит наставника с историей жизни ребенка, особенностями его физического и психического развития, поведения, способностями, чертами характера.

Назначение ребенку наставника осуществляется с учетом мнения и согласия ребенка, достигшего десятилетнего возраста. За одним наставником закрепляется один ребенок.

Наставник осуществляет наставничество по месту своего проживания.

Договор о наставничестве составляется на каждого ребенка индивидуально.

В одностороннем порядке договор расторгается при достижении ребенком совершеннолетия, при этом орган не менее чем за 30 календарных дней до совершеннолетия ребенка выдает наставнику и организации уведомление о расторжении договора. В течение этого срока наставник продолжает встречи с ребенком и готовит его к завершению общения.

Досрочное расторжение договора о наставничестве осуществляется:

  • по инициативе органа, организации при несоблюдении или нарушении требований, предусмотренных настоящими Правилами;
  • по инициативе наставника при наличии уважительных причин (болезни, изменении семейного или материального положения, отсутствии взаимопонимания с ребенком, конфликтных отношений между ребенком);
  • по инициативе воспитанника организации при отказе от осуществления наставничества по отношению к нему;
  • в случае смерти ребенка или наставника;
  • при возвращении ребенка родителям, передачи под опеку или попечительство, на патронатное воспитание, в приемную семью или усыновлении ребенка.

При общении с ребенком вне места его проживания наставник не оставляет ребенка под надзором третьих лиц (физических или юридических лиц), кроме случаев помещения ребенка в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи или доставления его в органы внутренних дел.

В периоды, не связанные с образовательным процессом (каникулы, выходные и праздничные дни), наставник предоставляет ребенку помощь в получении дополнительных образовательных, воспитательных и медицинских услуг.

Приказ вводится в действие с 17 мая 2025 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане утвердили правила организации обучения лиц, желающих стать наставниками.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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