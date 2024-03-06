Как можно будет стать наставником детей-сирот в Казахстане

Министерство просвещения разработало Правила организации наставничества над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, сообщает Zakon.kz.

Для организации наставничества над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, орган по опеке или попечительству заключает договор о сотрудничестве с некоммерческими организациями, учредителями которых являются граждане РК, осуществляющие деятельность по оказанию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не менее пяти лет.

При этом организации по наставничеству осуществляют свою деятельность по организации наставничества над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на безвозмездной основе.



Такие организации осуществляют подбор лиц, изъявивших желание стать наставниками, их подготовку, координируют их деятельность, ежеквартально предоставляют в орган отчет о проделанной работе по организации наставничества.



Наставниками не могут быть:



лица, не имеющие гражданство РК и не достигшие совершеннолетия;



лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;



лица, у которых супруг (супруга) признаны судом недееспособными или ограниченного дееспособными;

лица, лишенные судом родительских прав или ограниченные судом в родительских правах;



лица, отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя, патронатного воспитателя, приемного родителя за ненадлежащее исполнение возложенных на него законом республики обязанностей;



бывшие усыновители (удочерители), если усыновление (удочерение) отменено судом по его вине;



лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права (перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, на патронатное воспитание, в приемную семью устанавливается уполномоченным органом в области здравоохранения);



лица, не имеющие постоянного места жительства;



лица, придерживающиеся нетрадиционной сексуальной ориентации;



лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления на момент назначения наставником;



лица, которые на момент установления наставничества не имеют дохода, обеспечивающих ему прожиточный минимум;



лица, состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах;



лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми.



Если лицо, назначаемое наставником, состоит в браке либо совместно проживает с иными лицами, на супруга (супругу) либо на совместно проживающих лиц распространяются требования, установленные выше.



Лицо, изъявившее желание стать наставником, предоставляет в организацию по наставничеству следующие документы:



заявление о желании стать наставником для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;



документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности);



согласие супруга(-и), в случае если лицо, изъявившее желание стать наставником состоит в браке;



копию свидетельства о заключении брака, если состоит в браке;



справку о состоянии здоровья лица, желающего стать наставником и его супруга(-и), если состоит в браке, подтверждающую отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может стать наставником;



справку о наличии либо отсутствии судимости и на супруга(-у), если состоит в браке;



копию документа, подтверждающего право собственности или пользования жилищем.



Организация по наставничеству при несоответствии предоставленных документов требованиям законодательства лицу, изъявившему желание стать наставником, предоставляет обоснованный отказ.



При соответствии предоставленных документов требованиям законодательства организация по наставничеству проводит собеседование с лицом, изъявившим желание стать наставником, и по итогам положительного прохождения собеседования в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления направляет его на прохождение обучения.



Обучение лиц, изъявивших желание стать наставниками, осуществляют организации по наставничеству за счет средств указанных организаций по программе психологической подготовки наставников. Программа также разработана Министерством просвещения.



По результатам успешного прохождения курса подготовки лицу, изъявившему желание стать наставником, выдают сертификат об успешном прохождении психологической подготовки.



По итогам успешного прохождения психологической подготовки наставника орган проводит обследование жилищно-бытовых условий лиц, изъявивших желание стать наставником, и готовит заключение о возможности либо невозможности стать наставником.



Знакомство и установление контакта наставника с ребенком возлагается на руководителя организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в котором воспитывается ребенок.



Указывается, что руководитель организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обязан ознакомить наставника с историей жизни ребенка, особенностями его физического и психического развития, поведения, способностями, чертами характера и дать рекомендации относительно форм и методов общения с ребенком, а также способность установлению контакта между ребенком и наставником.



Организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:



обеспечивают участие детей и персонала в процессе наставничества;



информируют организации по наставничеству и наставников о распорядке организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;



оказывают содействие в организации встреч наставника с воспитанником организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;



по согласованию с организацией по наставничеству приостанавливают встречи наставника с воспитанником организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае нарушения наставником положения и договора наставничества.



Наставничество назначается с учетом мнения ребенка, он должен дать согласие. При этом подчеркивается, что ребенку, достигшему возраста 10 лет, наставник назначается только с его согласия.



Наставничество над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, осуществляется на основании типового договора о наставничестве.



После установления контакта с ребенком орган не позднее трех рабочих дней подписывает с наставником, организацией образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой воспитывается ребенок, и организацией по наставничеству договор о наставничестве.



При этом досрочное расторжение договора о наставничестве возможно:

по инициативе органа, организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации по наставничеству в случае несоблюдения и нарушения требований, предусмотренных правилами;



по инициативе наставника при наличии уважительных причин (болезни, изменении семейного или материального положения, отсутствии взаимопонимания с ребенком, конфликтных отношений между детьми и других);



по инициативе воспитанника организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае отказа от осуществления наставничества по отношению к нему, достижения ребенком совершеннолетия;



в случаях возвращения ребенка родителям, передачи родственникам под опеку или попечительство, на патронатное воспитание, в приемную семью или усыновлении (удочерении) ребенка.



Договор о наставничестве составляется на каждого ребенка индивидуально.



Наставник имеет право:



посещать ребенка по месту его проживания в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с согласия ребенка и руководителя этой организации образования общаться с ребенком вне места его проживания. Оптимальное время встреч в неделю – 6-8 часов;



в периоды, не связанные с образовательным процессом (каникулы, выходные и праздничные дни), предоставлять ребенку помощь в получении дополнительных образовательных, воспитательных и медицинских услуг.



Наставник не вправе:



вывозить ребенка за пределы территории РК;



при общении с ребенком вне места его проживания оставлять ребенка под надзором третьих лиц, кроме случаев помещения ребенка в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи или доставления его в органы внутренних дел;



нарушать иные условия договора о наставничестве.



Наставник обязан:



нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период пребывания с ним;



незамедлительно информировать органы, или организацию образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой находится ребенок, о возникновении ситуации, угрожающей жизни или здоровью ребенка, его заболевании, получении им травмы, помещении ребенка в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи или доставлении его в органы внутренних дел;



соблюдать иные условия договора о наставничестве.



Как поясняется, документ разработан с целью оказания индивидуальной поддержки и помощи в подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 марта.

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