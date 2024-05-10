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В Казахстане расширят перечень профессий с вредными условиями труда

В Казахстане расширят перечень вредных профессий, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 12:15 Фото: primerminister.kz
Минтруда пополнило перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавлена профессия: водитель автомобиля, занятый на транспортировке горной массы.

Также в этот перечень входят другие специалисты, занятые не менее 80% рабочего времени на горных работах:

  • аппаратчик производства горного воска;
  • бункеровщик;
  • бурильщик шпуров;
  • вагонетчик воздушно-канатной дороги;
  • вагонетчик;
  • взрывник
  • водитель погрузчика, занятый погрузкой горной массы;
  • выгрузчик на отвалах;
  • гидромониторщик;
  • горнорабочий;
  • грохотовщик;
  • грузчик, занятый на погрузке, разгрузке перечисленных выше ископаемых и пород;
  • доводчик;
  • долотозаправщик;
  • доставщик крепежных материалов в шахту;
  • драгер;
  • дренажист по добыче мирабилита;
  • дробильщик;
  • забойщик;
  • землекоп, занятый на вскрышных и очистных работах;
  • камнераспиловщик;
  • камнетес;
  • канавщик;
  • кольщик плит и блоков;
  • крепильщик;
  • кузнец-бурозаправщик;
  • ламповщик;
  • лебедчик;
  • лентовой уборщик, занятый в карьерах и разрезах;
  • люковой;
  • матрос драги и другие.

Как поясняется, перечень дополнен новой профессией по результатам материалов аттестации производственных объектов по условиям труда филиала АО "Алюминий Казахстана" КБРУ".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 мая.

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