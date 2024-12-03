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Законодательство РК

Расширен перечень работников, за которых уплачиваются обязательные профессиональные пенсионные взносы

Бакырчикское горно-обогатительное предприятие, ГОК, Бакырчик, месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, экскаваторы, тракторы, самосвалы, карьер, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 10:55 Фото: primeminister.kz
Министр труда приказом от 25 ноября 2024 года внесла дополнения в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых работодателем осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы, сообщает Zakon.kz.

Профессия водителя автомобиля, занятого на транспортировке горной массы, отнесена к работам с вредными условиями труда, в связи с чем теперь работодатели обязаны в пользу таких работников уплачивать обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) за счет собственных средств.

 При этом указанные работники должны быть заняты данной работой не менее 80% рабочего времени.

Соответствующие дополнения внесены в пункт 6 Перечня производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых осуществляется уплата ОППВ.

Данном пункте речь идет об открытых горных работах и работах на поверхности разрезов, карьеров, приисков, гидравлик, драг, промывочных приборов, работах на поверхности шахт, рудников и дренажных шахт. Кроме того, сюда входят работы на промышленных площадках строительства шахт, рудников, разрезов, карьеров, приисков, драг, метрополитенов, тоннелей, подземных каналов и других подземных сооружений, горные работы по рекультивации земель, бурению технических скважин, профилактике и тушению подземных пожаров, пожаров на терриконах и породных отвалах и буровзрывные работы.

Всего в перечень входят порядка 100 специальностей рабочих (в частности, это бурильщики, взрывники, горнорабочие, машинисты, электромонтеры, землекопы, забойщики и др.) и 10 специальностей служащих, обеспечивающих контроль и руководство деятельностью участков.

Полный перечень можно посмотреть по ссылке.

Приказ вводится в действие с 13 декабря 2024 года.

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