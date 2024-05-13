Медработникам со званием "Лучший по профессии" выплатят 500 МРП
Согласно проекту, звание будут присваивать медицинским работникам за высокие достижения в здравоохранении в целях их поощрения и поддержки.
Медицинским работникам присваиваются звания по следующим номинациям:
- "Лучший врач стационара",
- "Лучший врач первичной медико-санитарной помощи",
- "Лучший врач неотложной помощи",
- "Лучший сельский врач",
- "Лучший провизор",
- "Лучший менеджер здравоохранения",
- "Лучший преподаватель медицинского вуза",
- "Лучший врач санитарно-эпидемиологического профиля",
- "Лучший специалист санитарно-эпидемиологической экспертизы",
- "Лучший социальный работник в здравоохранении",
- "Лучший преподаватель медицинского колледжа",
- "Лучший ученый в здравоохранении",
- "Лучшая медицинская сестра стационара",
- "Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи",
- "Лучшая сельская медицинская сестра",
- "Лучшая акушерка",
- "Лучший фельдшер".
Звание по одной и той же номинации присваивается медицинскому работнику не более одного раза в течение десяти лет.
В конкурсе по присвоению звания "Лучший по профессии" участвуют граждане РК, медицинские и фармацевтические работники организаций здравоохранения и организаций образования здравоохранения, являющиеся штатными сотрудниками и имеющие непрерывный стаж на момент предоставления документов для участия в конкурсе, соответствующий следующим требованиям:
- врачи, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры со стажем практической работы не менее 10 лет;
- социальные работники в здравоохранении со стажем практической работы не менее 10 лет;
- менеджеры, провизоры со стажем практической работы не менее семи лет;
- врачи санитарно-эпидемиологического профиля и специалисты санитарно-эпидемиологической экспертизы со стажем практической работы не менее семи лет;
- преподаватели и научные сотрудники медицинских вузов, НИИ, НЦ и колледжей, а также медицинских факультетов, школ медицины при многопрофильных вузах со стажем педагогической/научной работы не менее семи лет.
Конкурс проводится ежегодно в два этапа – региональный и республиканский.
I этап конкурса – региональный, проводится ежегодно в мае, здесь определяются победители на уровне области (городов республиканского значения и столицы), рекомендуемые конкурсной комиссией для участия во ІІ этапе:
- на уровне региона (области, города республиканского значения, столицы) – по 15 номинациям "Лучший врач стационара", "Лучший врач первичной медико-санитарной помощи", "Лучший врач неотложной помощи", "Лучший сельский врач", "Лучший менеджер здравоохранения", "Лучший врач санитарно-эпидемиологического профиля", "Лучший специалист санитарно-эпидемиологической экспертизы", "Лучшая медицинская сестра стационара", "Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи", "Лучшая сельская медицинская сестра", "Лучшая акушерка", "Лучший фельдшер", "Лучший провизор", "Лучший социальный работник в здравоохранении", "Лучший преподаватель медицинского колледжа";
- на уровне медицинских вузов, НИИ, НЦ, а также медицинских факультетов, школ медицины при многопрофильных вузах – по двум номинациям "Лучший преподаватель медицинского вуза", "Лучший ученый в здравоохранении".
Для отбора претендентов к присуждению звания местный исполнительный орган в сфере здравоохранения создает комиссию из числа сотрудников МИО, представителей территориальных департаментов комитетов медицинского и фармацевтического контроля, санитарно-эпидемиологического контроля, медицинских организаций, колледжей, профсоюзных комитетов, неправительственных организаций и общественных деятелей.
Для участия в I этапе конкурса претенденты подают следующие документы (материалы) посредством информационной системы Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – ИС МЗ) или на бумажном носителе:
- заявку на участие в конкурсе;
- портфолио участника конкурса;
- сведения в соответствии с качественными и количественными показателями.
II этап конкурса – республиканский, проводится ежегодно в июне, здесь определяются победители конкурса.
Республиканский этап конкурса проводится республиканской комиссией (не более 19 человек), председателем которой назначается лицо из числа членов республиканской комиссии, избираемое большинством голосов.
Конкурсная документация прикрепляется в ИС МЗ или представляется на бумажном носителе в оригинале:
- заявка на участие в конкурсе на присвоение звания "Лучший по профессии" по номинациям;
- портфолио участника конкурса;
- качественные и количественные показатели оценки работы участника конкурса;
- решение региональной комиссии.
Решение республиканской комиссии принимается простым большинством голосов от участвовавших членов. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя является решающим.
Итоги конкурса публикуют на официальном интернет-ресурсе министерства.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса по представленным номинациям проводится в рамках празднования Дня медицинского работника в июне.
По итогам конкурса обладателю звания выдается свидетельство и выплачивается единовременная выплата победителям в каждой номинации в размере 500 МРП (1 846 000 тенге в 2024 году).
Претенденты в случае несогласия с результатами конкурса в день опубликования результатов подают на апелляцию.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 мая 2024 года.