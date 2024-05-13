Медработникам со званием "Лучший по профессии" выплатят 500 МРП

Министерство здравоохранения разработало проект правил присвоения звания "Лучший по профессии", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, звание будут присваивать медицинским работникам за высокие достижения в здравоохранении в целях их поощрения и поддержки.

Медицинским работникам присваиваются звания по следующим номинациям:

"Лучший врач стационара",

"Лучший врач первичной медико-санитарной помощи",

"Лучший врач неотложной помощи",

"Лучший сельский врач",

"Лучший провизор",

"Лучший менеджер здравоохранения",

"Лучший преподаватель медицинского вуза",

"Лучший врач санитарно-эпидемиологического профиля",

"Лучший специалист санитарно-эпидемиологической экспертизы",

"Лучший социальный работник в здравоохранении",

"Лучший преподаватель медицинского колледжа",

"Лучший ученый в здравоохранении",

"Лучшая медицинская сестра стационара",

"Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи",

"Лучшая сельская медицинская сестра",

"Лучшая акушерка",

"Лучший фельдшер".

Звание по одной и той же номинации присваивается медицинскому работнику не более одного раза в течение десяти лет.

В конкурсе по присвоению звания "Лучший по профессии" участвуют граждане РК, медицинские и фармацевтические работники организаций здравоохранения и организаций образования здравоохранения, являющиеся штатными сотрудниками и имеющие непрерывный стаж на момент предоставления документов для участия в конкурсе, соответствующий следующим требованиям:

врачи, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры со стажем практической работы не менее 10 лет;

социальные работники в здравоохранении со стажем практической работы не менее 10 лет;

менеджеры, провизоры со стажем практической работы не менее семи лет;

врачи санитарно-эпидемиологического профиля и специалисты санитарно-эпидемиологической экспертизы со стажем практической работы не менее семи лет;

преподаватели и научные сотрудники медицинских вузов, НИИ, НЦ и колледжей, а также медицинских факультетов, школ медицины при многопрофильных вузах со стажем педагогической/научной работы не менее семи лет.

Конкурс проводится ежегодно в два этапа – региональный и республиканский.

I этап конкурса – региональный, проводится ежегодно в мае, здесь определяются победители на уровне области (городов республиканского значения и столицы), рекомендуемые конкурсной комиссией для участия во ІІ этапе:

на уровне региона (области, города республиканского значения, столицы) – по 15 номинациям "Лучший врач стационара", "Лучший врач первичной медико-санитарной помощи", "Лучший врач неотложной помощи", "Лучший сельский врач", "Лучший менеджер здравоохранения", "Лучший врач санитарно-эпидемиологического профиля", "Лучший специалист санитарно-эпидемиологической экспертизы", "Лучшая медицинская сестра стационара", "Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи", "Лучшая сельская медицинская сестра", "Лучшая акушерка", "Лучший фельдшер", "Лучший провизор", "Лучший социальный работник в здравоохранении", "Лучший преподаватель медицинского колледжа";

на уровне медицинских вузов, НИИ, НЦ, а также медицинских факультетов, школ медицины при многопрофильных вузах – по двум номинациям "Лучший преподаватель медицинского вуза", "Лучший ученый в здравоохранении".

Для отбора претендентов к присуждению звания местный исполнительный орган в сфере здравоохранения создает комиссию из числа сотрудников МИО, представителей территориальных департаментов комитетов медицинского и фармацевтического контроля, санитарно-эпидемиологического контроля, медицинских организаций, колледжей, профсоюзных комитетов, неправительственных организаций и общественных деятелей.

Для участия в I этапе конкурса претенденты подают следующие документы (материалы) посредством информационной системы Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – ИС МЗ) или на бумажном носителе:

заявку на участие в конкурсе;

портфолио участника конкурса;

сведения в соответствии с качественными и количественными показателями.

II этап конкурса – республиканский, проводится ежегодно в июне, здесь определяются победители конкурса.

Республиканский этап конкурса проводится республиканской комиссией (не более 19 человек), председателем которой назначается лицо из числа членов республиканской комиссии, избираемое большинством голосов.

Конкурсная документация прикрепляется в ИС МЗ или представляется на бумажном носителе в оригинале:

заявка на участие в конкурсе на присвоение звания "Лучший по профессии" по номинациям;

портфолио участника конкурса;

качественные и количественные показатели оценки работы участника конкурса;

решение региональной комиссии.

Решение республиканской комиссии принимается простым большинством голосов от участвовавших членов. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя является решающим.

Итоги конкурса публикуют на официальном интернет-ресурсе министерства.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса по представленным номинациям проводится в рамках празднования Дня медицинского работника в июне.

По итогам конкурса обладателю звания выдается свидетельство и выплачивается единовременная выплата победителям в каждой номинации в размере 500 МРП (1 846 000 тенге в 2024 году).

Претенденты в случае несогласия с результатами конкурса в день опубликования результатов подают на апелляцию.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 мая 2024 года.