Медикам будут присваивать звание "Лучший в профессии"

Министр здравоохранения приказом от 28 июня 2024 года утвердила Правила присвоения звания "Лучший в профессии", сообщает Zakon.kz.

Звание присваивается медицинским и фармацевтическим работникам за высокие достижения в здравоохранении в целях их поощрения и поддержки.

В частности, присваиваются звания по следующим номинациям:

"Лучший врач стационара",

"Лучший врач первичной медико-санитарной помощи",

"Лучший врач неотложной помощи",

"Лучший сельский врач",

"Лучший провизор",

"Лучший менеджер здравоохранения",

"Лучший преподаватель медицинского вуза",

"Лучший врач санитарно-эпидемиологического профиля",

"Лучший специалист санитарно-эпидемиологической экспертизы",

"Лучший социальный работник в здравоохранении",

"Лучший преподаватель медицинского колледжа",

"Лучший ученый в здравоохранении",

"Лучшая медицинская сестра стационара",

"Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи",

"Лучшая сельская медицинская сестра",

"Лучшая акушерка",

"Лучший фельдшер".

Звание по одной и той же номинации присваивается медицинскому и фармацевтическому работнику не более одного раза в течение 10 лет.

В конкурсе по присвоению звания "Лучший в профессии" участвуют граждане РК, медицинские и фармацевтические работники организаций здравоохранения и организаций образования здравоохранения, являющиеся штатными сотрудниками и имеющие непрерывный стаж на момент предоставления документов для участия в конкурсе, соответствующие следующим требованиям на момент представления документов на конкурс:

врачи, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры с непрерывным стажем практической работы не менее 10 лет;

социальные работники в здравоохранении с непрерывным стажем практической работы не менее 10 лет;

менеджеры, провизоры с непрерывным стажем практической работы не менее 7 лет;

врачи санитарно-эпидемиологического профиля и специалисты санитарно-эпидемиологического экспертизы с непрерывным стажем практической работы не менее 7 лет;

преподаватели и научные сотрудники медицинских высших учебных заведений (далее - ВУЗ), научно-исследовательских институтов (НИИ), научных центров (НЦ) и колледжей, а также медицинских факультетов, школ медицины при многопрофильных вузах с непрерывным стажем педагогической или научной работы не менее 7 лет.

Министерство здравоохранения объявляет о проведении конкурса "Лучший в профессии" на официальном интернет-ресурсе не менее чем за 30 календарных дней до начала его проведения с указанием сроков проведения конкурса.

Конкурс проводится ежегодно в два этапа – региональный и республиканский.

Первый этап конкурса – региональный, проводится на уровне области (городов республиканского значения и столицы), где определяются победители конкурса, рекомендуемые конкурсной комиссией для участия во втором (республиканском) этапе конкурса:

на уровне региона (области, города республиканского значения, столицы) – по 15 номинациям "Лучший врач стационара", "Лучший врач первичной медико-санитарной помощи", "Лучший врач неотложной помощи", "Лучший сельский врач", "Лучший менеджер здравоохранения", "Лучший врач санитарно-эпидемиологического профиля", "Лучший специалист санитарно-эпидемиологической экспертизы", "Лучшая медицинская сестра стационара", "Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи", "Лучшая сельская медицинская сестра", "Лучшая акушерка", "Лучший фельдшер", "Лучший провизор", "Лучший социальный работник в здравоохранении", "Лучший преподаватель медицинского колледжа";

на уровне медицинских вузов, НИИ, НЦ, а также медицинских факультетов, школ медицины при многопрофильных вузах – по двум номинациям "Лучший преподаватель медицинского вуза", "Лучший ученый в здравоохранении".

Для отбора претендентов к присуждению звания по номинациям местный исполнительный орган в сфере здравоохранения создает Региональную комиссию из числа сотрудников местного исполнительного органа в сфере здравоохранения, представителей территориальных департаментов Комитетов медицинского и фармацевтического контроля, санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, медицинских организаций, колледжей, профсоюзных комитетов, неправительственных организаций и общественных деятелей, Председателем которой назначается лицо, избираемое большинством голосов членов комиссии.

Решение региональной комиссии принимается открытым голосованием и оформляется протоколом заседания.

На втором (республиканский) этапе конкурса по каждой номинации может быть номинирован лишь один претендент – победитель конкурса по соответствующей номинации на уровне региона.

Для отбора претендентов к присуждению звания по номинациям "Лучший преподаватель медицинского вуза" и "Лучший ученый в здравоохранении" создается конкурсная комиссия при медицинских вузах, НИИ, НЦ, а также медицинских факультетов, школ медицины при многопрофильных вузах (далее – комиссия вуза, НИИ, НЦ).

Документы, представленные на конкурс, проходят экспертизу, осуществляемую экспертной группой из числа сотрудников местного исполнительного органа в сфере здравоохранения и профессорско-преподавательского состава организаций образования и науки в сфере здравоохранения, представителей территориальных департаментов Комитетов МЗ РК.

Состав экспертной группы утверждается приказом руководителя местного исполнительного органа в сфере здравоохранения, территориального департамента Комитетов МЗ РК. Члены состава экспертной группы не входят в состав комиссии.

Экспертная группа дает заключение по каждому претенденту в соответствии с качественными и количественными показателями. Заключения передаются на рассмотрение региональной комиссии.

Региональная комиссия на основании заключения экспертной группы выносит решение и направляет конкурсную документацию претендентов на участие во втором (республиканском) этапе конкурса присвоение звания "Лучший в профессии" по номинациям.

Решение региональной комиссии оформляется протоколом и размещаются в ИС МЗ РК.

Местные исполнительные органы в сфере здравоохранения, территориальные департаменты Комитетов МЗ, организации образования и науки в сфере здравоохранения по итогам регионального конкурса и экспертного заключения Региональной комиссии в течение двух суток после опубликования результатов подает в уполномоченный орган не более одного претендента по каждой номинации для участия на республиканском уровне конкурса.

Претенденты, получившие положительное решение региональной комиссии направляются для участия во втором (республиканском) этапе конкурса.

Второй (республиканский) этап конкурса – проводится ежегодно в сроки, установленные уполномоченным органом в области здравоохранения при объявлении конкурса, где определяются победители конкурса.

Итоги конкурса публикуются на официальном интернет-ресурсе Минздрва.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса по представленным номинациям проводится в рамках празднования Дня медицинского работника в июне месяце.

Претенденты в случае несогласия с результатами конкурса в день опубликования результатов могут подать апелляцию.

Победителям республиканского конкурса "Лучший в профессии" в каждой номинации предоставляется единовременная выплата в размере 500 МРП (1 846 000 тенге в 2024 году), действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Приказ вводится в действие с 15 июля 2024 года.