В Казахстане расширят перечень магистральных ж/д путей
Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта подготовило изменения и дополнения в Перечень магистральных путей, входящих в магистральную железнодорожную сеть, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень добавлены новые построенные ж/д пути по направлению:
- Тобол - Хромтау (Костанайская, Актюбинская области);
- Кокшетау-1 – Кызыл-Ту (Северо-Казахстанская, Акмолинская области);
- Есиль- Шубарколь (Акмолинская, Костанайская, Улытауская области);
- Екибастуз-2 - Екибастуз Северный-2 (Павлодарская область);
- Жарык - Саксаульская (Улутауская, Актюбинская области);
- Шымкент - Жамбыл (Жамбылская, Туркестанская области);
- Шымкент - Ленгер (Туркестанская область);
- Кзыл-Сай - Казыкурт (Туркестанская область);
- Арысь-1 - Шымкент (Туркестанская область);
- Келес (Узбекистан, межгосударственная граница) - Арысь-1 (Туркестанская область);
- Новый Чиназ - Ирджарская (Узбекистан, межгосударственная граница) (Туркестанская область);
- Пахтаарал - Сырдарьинская (Узбекистан, межгосударственная граница) (Туркестанская область);
- Кандыагаш - Арысь-1 (Актюбинская, Кызылординская, Туркестанская область);
- Хромтау - Никельтау (Актюбинская область);
- Нур-Султан - Нур-Султан Нурлы жол (Акмолинская область);
- ряд других путей.
В связи с чем проводится актуализация данного перечня.
Кроме того, переименовываются старые названия областей: Южно-Казахстанская на Туркестанскую и т. д.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 мая.
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