В Казахстане расширят перечень магистральных ж/д путей

Министерство транспорта подготовило изменения и дополнения в Перечень магистральных путей, входящих в магистральную железнодорожную сеть, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавлены новые построенные ж/д пути по направлению:

Тобол - Хромтау (Костанайская, Актюбинская области);

Кокшетау-1 – Кызыл-Ту (Северо-Казахстанская, Акмолинская области);

Есиль- Шубарколь (Акмолинская, Костанайская, Улытауская области);

Екибастуз-2 - Екибастуз Северный-2 (Павлодарская область);

Жарык - Саксаульская (Улутауская, Актюбинская области);

Шымкент - Жамбыл (Жамбылская, Туркестанская области);

Шымкент - Ленгер (Туркестанская область);

Кзыл-Сай - Казыкурт (Туркестанская область);

Арысь-1 - Шымкент (Туркестанская область);

Келес (Узбекистан, межгосударственная граница) - Арысь-1 (Туркестанская область);

Новый Чиназ - Ирджарская (Узбекистан, межгосударственная граница) (Туркестанская область);

Пахтаарал - Сырдарьинская (Узбекистан, межгосударственная граница) (Туркестанская область);

Кандыагаш - Арысь-1 (Актюбинская, Кызылординская, Туркестанская область);

Хромтау - Никельтау (Актюбинская область);

Нур-Султан - Нур-Султан Нурлы жол (Акмолинская область);

ряд других путей.

В связи с чем проводится актуализация данного перечня.

Кроме того, переименовываются старые названия областей: Южно-Казахстанская на Туркестанскую и т. д.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 мая.