Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане расширят перечень магистральных ж/д путей

Метро, общественный транспорт, метрополитен, вагоны метрополитена , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 14:30 Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта подготовило изменения и дополнения в Перечень магистральных путей, входящих в магистральную железнодорожную сеть, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавлены новые построенные ж/д пути по направлению:

  • Тобол - Хромтау (Костанайская, Актюбинская области);
  • Кокшетау-1 – Кызыл-Ту (Северо-Казахстанская, Акмолинская области);
  • Есиль- Шубарколь (Акмолинская, Костанайская, Улытауская области);
  • Екибастуз-2 - Екибастуз Северный-2 (Павлодарская область);
  • Жарык - Саксаульская (Улутауская, Актюбинская области);
  • Шымкент - Жамбыл (Жамбылская, Туркестанская области);
  • Шымкент - Ленгер (Туркестанская область);
  • Кзыл-Сай - Казыкурт (Туркестанская область); 
  • Арысь-1 - Шымкент (Туркестанская область);
  • Келес (Узбекистан, межгосударственная граница) - Арысь-1 (Туркестанская область);
  • Новый Чиназ - Ирджарская (Узбекистан, межгосударственная граница) (Туркестанская область);
  • Пахтаарал - Сырдарьинская (Узбекистан, межгосударственная граница) (Туркестанская область);
  • Кандыагаш - Арысь-1 (Актюбинская, Кызылординская, Туркестанская область);
  • Хромтау - Никельтау (Актюбинская область);
  • Нур-Султан - Нур-Султан Нурлы жол (Акмолинская область);
  • ряд других путей.

В связи с чем проводится актуализация данного перечня. 

Кроме того, переименовываются старые названия областей: Южно-Казахстанская на Туркестанскую и т. д.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 мая.

Читайте также

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок
Как в Казахстане будут работать центры поддержкки семьи
Европротокол
Европротокол: как официально урегулировать страховой случай при ДТП без полиции
В Казахстане разработали новые профессиональные стандарты в сфере HR
В Казахстане разработали новые профессиональные стандарты в сфере HR
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство транспорта РК Казахстан 2024 год Железные дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: