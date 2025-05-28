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Право

Создан перечень услуг магистральной железнодорожной сети

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 09:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство транспорта подготовило Перечень операций, входящих в услуги магистральной железнодорожной сети, сообщает Zakon.kz.

Подготовленный приказ утверждает перечень операций, признаваемых услугами МЖС для всех участников железнодорожной отрасли.

Услуги МЖС включают предоставление в пользование инфраструктуры, что охватывает ее содержание, техническое обслуживание, поддержку программно-аппаратного комплекса и общее управление этими процессами.

Также в состав услуг входят операции по пропуску и движению поездов: прием и отправление составов, стоянка, маневровые работы (кроме подачи/уборки на подъездные пути), технический осмотр вагонов, оформление документации, диспетчеризация, разработка графиков и норм, информационное сопровождение перевозок, расчет стоимости услуг.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня.

Ранее мы рассказали, что внесены изменения в Правила безопасности на железнодорожном транспорте.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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