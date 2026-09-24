Изменились правила проведения обязательных медосмотров

И. о. министра здравоохранения приказом от 16 сентября 2026 года внес поправки в некоторые приказы министра здравоохранения по вопросам проведения медицинских осмотров, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения внесены в приказ "Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров".

Рассказываем, что изменилось в Правилах проведения обязательных медицинских осмотров и оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров".

Уточнено, что обязательные предварительные, периодические, предсменные (предрейсовые), послесменные (послерейсовые) медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями, имеющими государственную лицензию установленного образца, в соответствии с законом "О разрешениях и уведомлениях".

Медицинская организация, проводившая обязательный периодический медицинский осмотр, результаты обследования каждого работника, вводит в медицинскую цифровую систему.

Работодатель совместно с медицинской организацией, обслуживающей организацию (предприятие) или с территориальной медицинской организацией по месту прикрепления работника:

в случае выявления у работника подозрения на хроническое профессиональное заболевание (установления предварительного диагноза), на основании заключительного акта обеспечивает своевременное направление его в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии, для проведения экспертизы связи заболевания с выполнением работником трудовых (служебных) обязанностей не позднее трех рабочих дней со дня получения санитарно-эпидемиологической характеристики условий труда;

Добавлена новая норма:

Работники, имеющие выраженные формы общих заболеваний, как являющиеся, так и не являющиеся противопоказанием для продолжения работы в профессии, а также работники, имеющие признаки воздействия на организм вредных производственных факторов, имеющие непрерывный трудовой стаж во вредных и (или) опасных производственных условиях не менее восьми лет, проходят периодический медицинский осмотр в организации здравоохранения, оказывающей специализированную медицинскую помощь в области профессиональной патологии и экспертизы, один раз в 5 лет.

Также уточнена норма:

Работники, имеющие признаки воздействия на организм вредных производственных факторов и признаки профессиональных заболеваний, а также в случаях затруднения определения профессиональной пригодности или в случаях несогласия работника, работодателя, страховой компании с заключением врачебной комиссии, с целью экспертизы профессиональной пригодности направляются медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии.

Помимо этого, поправки коснулись отдельных норм, устанавливающих порядок оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров".

Так, говорится, что прием документов осуществляется через услугодателя (медицинские организации), а выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал "цифрового правительства".

Услугодатель обеспечивает внесение данных о стадии оказания государственной услуги в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг.

Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсах управлений здравоохранения (общественного здравоохранения) столицы, областей и городов республиканского значения, а также интернет-ресурсах медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Добавлена норма, согласно которой:

Работникам, обязанным проходить предсменное медицинское освидетельствование в соответствии с законодательством Республики Казахстан, соглашением, коллективным договором сохраняются гарантии, предусмотренные статей 125 Трудового кодекса.

Обновлены целевые группы лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, и объем лабораторных и функциональных исследований.

Обязательным медицинским осмотрам подлежат:

работники объектов общественного питания, кремово-кондитерских производств и детских молочных кухонь;

работники пищевой промышленности и объектов продовольственной торговли, лица, занимающиеся перевозкой продовольственных товаров;

лица, осуществляющие государственный контроль и надзор с посещением субъектов (объектов) контроля и надзора и (или) проверки;

работники организаций по обслуживанию пассажиров (железнодорожных вокзалов, аэровокзалов, аэропортов, морских и речных вокзалов, автовокзалов, метрополитенов);

проводники пассажирских поездов, стюарты речного, морского и авиатранспорта;

работники учебных заведений начального, среднего общего, профессионального, высшего образования, внешкольных учреждений, компьютерных клубов;

работники сезонных детских и подростковых оздоровительных организаций;

работники дошкольных организаций, школ-интернатов, детских санаторных круглогодичных оздоровительных организаций, детских домов, работники домов семейного типа;

медицинские работники родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), отделений патологии новорожденных, отделений недоношенных;

медицинский персонал организаций службы крови, медицинские работники хирургического, гинекологического, акушерского, гематологического, стоматологического профилей и медицинские работники, проводящие инвазивные методы диагностики и лечения, медицинский персонал, занимающийся гемодиализом, а также медицинский персонал вирусологических, бактериологических, клинических, иммунологических и паразитологических лабораторий;

младший персонал медицинских организаций, имеющий контакт с биологическим материалом;

работники медицинских организаций, работа которых не связана с инвазивными процедурами;

работники санаториев, домов отдыха, пансионатов, интернатов и организаций, оказывающих специальные социальные услуги;

работники сферы обслуживания (бани, душевые, сауны, парикмахерские, косметологические салоны, прачечные, химчистки), работники бассейнов и водолечебниц, грязелечебниц, спортивно-оздоровительных организаций, менеджеры, администраторы, заведующие этажами гостиниц, мотелей, общежитий, кемпингов;

работники аптек, фармацевтических организаций (заводы, фабрики, склады), занятые изготовлением, фасовкой и реализацией лекарственных средств;

работники водопроводных сооружений, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, лица, обслуживающие водопроводные сети, работники производственных лабораторий, объектов водоснабжения и канализации;

учащиеся (студенты) общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных заведений перед началом и в период прохождения практики в организациях, как работники, работники которых подлежат обязательным медицинским осмотрам;

лица, поступающие на учебу;

работники, занятые на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Кроме того, поправки внесены в Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры.

В новой редакции изложены медицинские противопоказания к допуску на работу во вредных и /или опасных условиях труда.

Помимо этого, поправки внесены в Правила экспертизы установления связи профессионального заболевания с выполнением трудовых (служебных) обязанностей.

В документ добавлена новая норма следующего содержания:

По случаям острых и (или) хронических профессиональных заболеваний или отравлений, в том числе подозрений на профессиональные заболевания или отравления, проводится расследование в соответствии с приказом министра здравоохранения от 29 августа 2024 года"Об утверждении Правил проведения расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Заключение экспертной профпатологической комиссии (ЭППК) оформляется на бумажном и электронном носителях и хранится в медицинской документации больного в клинике профессионального здоровья постоянно в соответствии с приказом министра культуры и информации РК от 17 июня 2025 года "Об утверждении Перечня типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения".

Информация в электронном виде направляется через порталы "цифровое правительство", "Е-обращение" либо через действующие специализированные цифровые системы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (при наличии). В случае, если срок уведомления выпадает на выходные и праздничные дни, то срок уведомления продлевается до следующего рабочего дня.

Приказ вводится в действие с 3 октября.